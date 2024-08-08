喜忧参半：德国出口大幅下滑 工厂产出上升

官方数据显示，德国6月出口出人意料地大幅下滑，但工业生产有所上升，这表明欧洲这个最大经济体正在努力摆脱低迷期。

（德国之声中文网）周三（8月7日）发布的官方数据显示，德国6月出口出人意料地大幅下滑，但工业生产有所上升，这表明欧洲这个最大经济体正在努力摆脱低迷期。

德国联邦统计局（Destatis）在一份声明中表示，6月出口较上月下降了3.4%，降至1277亿欧元（约1393亿美元）。

这是连续第二个月出口下滑，远远低于FactSet调查的分析师预测的1.3%的增长。

与上个月相比，德国6月出口到欧盟的货物下降了3.4%，而对欧盟以外的出口下降了3.5%。

尽管最美国的出口下降了7.7%，但美国仍然是"德国制造"商品的最大进口国。

德国6月进口了价值1073亿欧元的产品，较上月略有增加，其贸易顺差为204亿欧元。

6月工厂产出增长

一个更积极的消息是，联邦统计局的数据显示， 德国6月工厂产出较上月增长了1.4%。

这一增长逆转了5月的急剧下降，略好于FactSet调查的分析师的预测。

这一增长主要得益于汽车行业和电气设备制造的改善。

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关键制造业的疲软部分被认为是德国经济整体放缓的原因之一。德国经济部警告称，最新数据并不意味着问题已经结束。

德国经济部在一份声明中表示："制造业的商业预期依然暗淡，表明工业活动将保持低迷。"

复苏动力不足

受到多重不利因素的影响，德国经济在2023年出现萎缩，但今年初有迹象表明其正在复苏。

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最近的数据，以及今年第二季度经济意外萎缩（GDP环比下降0.1%)，表明这场复苏可能动力不足。

荷兰国际集团（ING）经济学家布热斯基（Carsten Brzeski）说，周三的数据令人"喜忧参半"。他表示："虽然出口下降显示出持续的结构性弱点，但工业生产的增加至少让人对下半年工业的微弱反弹仍抱有希望。"

（法新社）

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