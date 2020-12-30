喜中有忧 中国经济忐忑迈入2021

(德国之声中文网)与正遭受又一波疫情肆虐的众多其他国家相比，踏入2021年的中国俨然“风景这边独好”：经济在增长、疫情基本得到控制。国际评级机构惠誉最近将中国2021年的增长预测值上调到了8%，其他评级机构也做出了相似的判断。

不过，中国经济2020年遇到的挑战，2021年仍将继续存在。尽管有着强劲的国内市场，但是中国经济依然高度依赖出口贸易。

尽管中国与欧盟刚刚完成了双边投资协议谈判，但是北京依然亟需改善与美国的关系，从而让美国政府重新允许向部分中国科技企业供应美国的高科技产品。况且，由于打压香港民主运动、在新疆推行强制劳动、疫情初期处理失当，中国的国际形象已经严重受损。

中共百年庆典

周年庆典总是在中国政治里扮演重要角色，中共建党100周年自然也不例外。2021年的北京街头注定红旗招展。分析人士认为，集党政军权力与一身的习近平将会在2021年进一步强化政府对经济的控制力。牛津大学中国中心的经济学家马格努斯(George Magnus)就对德国之声表示，2021年，中国当局将把经济复苏、宏观经济稳定、民众幸福感视作建党百年庆典的重要环境。

2021年将是中共建党100周年

经济内循环

对于习近平而言，“双循环”是下一阶段经济战略部署的重点，其中尤为突出的是“内循环”，强调依托于本土市场的生产、销售、消费，同时提升中国经济的创新能力，实现产业升级。分析人士认为，这是中国着手降低对海外市场经济依赖性的重要信号。

美国约翰斯·霍普金斯大学的政治经济学教授孔诰烽在接受德国之声专访时指出，中国今后必须要在依托内循环与参与全球经济之间取得平衡。“近期中国出口贸易额猛增，这很有可能只是暂时的。长期来看，由于西方国家2021年经济复苏依然十分艰难，中国的出口贸易必然会出现下滑。”

前些年北京力推的“一带一路”，如今也面临资金紧张。英国《金融时报》援引美国波士顿大学的统计数据指出，作为中国最主要的两大对外发展援助金融机构，国家开发银行与中国进出口银行的贷款发放量出现了断崖式下跌，从2016年的750亿美元下滑到2019年的40亿美元。

债务风险

近期中共中央政治局、中央经济工作小组的会议上，还有一个高频关键词：需求侧改革。牛津大学的马格努斯指出，如果北京愿意承担相应的政治体制改革的风险，需求侧改革确实具备拉动消费、减轻不平等状况的真正潜力。“但是和很多人一样，我对此表示怀疑。”

主管经济事务的中国国务院副总理刘鹤是需求侧改革的重要推手。保尔森基金会智库研究员宋厚泽还认为，随着刘鹤全面主管中国经济事务，降低金融风险正在重新成为政府关注的焦点议题。对于中国科技巨头而言，这并非好消息。目前，中国反垄断部门已经出炉了草案，旨在制止互联网巨头的排他性策略等不正当竞争行为。中共中央政治局则放出声音说，将打击“大型资本的无序扩张”。

蚂蚁金服上市计划在最后一刻被中国当局喊停

就在两个月前，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服上市计划在最后一刻被中国当局喊停，此后，马云创立的阿里巴巴集团还遭到了反垄断部门立案调查。

对于中共政权而言，全面维持社会稳定是巩固政权的关键。而居高不下的债务，则会威胁社会稳定。2020年，中国经济的总体债务规模已经达到了GDP的2.8倍，创下历史新高。如何在维持稳定的同时，来推动沉疴已久的国企改革、推动“去杠杆化”，将是中国经济近期面临的重大挑战。

拜登的中国政策

2020年，中国与亚太地区的贸易伙伴签署了重量级的RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)。习近平借机将中国包装成自由贸易的旗手、拉动全球经济增长的火车头。习近平还表示，中国有意加入CPTPP(全面与进步跨太平洋伙伴关系协定)。但是，RCEP墨迹未干，中国就对多种澳大利亚产品加征惩罚性关税，以报复澳大利亚政府要求独立调查新冠病毒起源的表态。中国的这种行为，让外界对其“支持自由贸易”的表态充满了怀疑。

12月底，中国与欧洲还完成了双边投资协议的谈判。许多分析人士认为，中国正在利用拜登上台前的契机，阻止欧美联手对抗中国。由于特朗普的破坏性政策，欧美关系在过去四年中处于紧张状态。

中美关系在过去四年中也出现了重大倒退。而且，作为全球两大经济体，中美关系对全球经济有着举足轻重的影响。因此，各方现在都对拜登新政府持观望态度。

尽管中国有着全球各国中最为完整的产业链，中美贸易战依然暴露出了中国经济的薄弱环节。在高端半导体领域，中国对美国技术的依赖性尤为突出。政治经济学教授孔诰烽对德国之声表示，假如拜登政府真的强化与亚太、欧洲传统盟友的关系，中国在与其他国家谈判时将更难以获得好处。

就目前趋势判断，拜登上台后很有可能积极修复与各国的关系。现在的疑问是，美国会否重返以往的柔性接触中国政策，还是会继续特朗普的强硬姿态。

香港难题

过去几年，北京不断打压香港的新闻自由，还出台香港《国安法》撼动香港的司法独立，这已经严重损害了香港国际金融中心的地位。尽管如此，香港在2021年仍将迎来120起到130起IPO上市，吸纳420多亿欧元的资金，规模有望突破2010年的纪录。当然，大多数IPO上市都是来自中国内地企业。孔诰烽指出，香港离岸金融中心的地位对于中国而言依然无可替代。“国安法固然能一时止住市场的不安情绪，但是这部法案的长期金融或经济后果要到2021年之后才会逐渐显现。北京依然不确定是否能有效控制住香港的精英阶层。”

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