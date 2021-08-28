“博科圣地”袭击中国驻外劳工

伊斯兰极端组织“博科圣地”在喀麦隆北部枪杀了一名中国企业的员工，并绑架了另外10名中方人员。这也向本周六在法国巴黎会晤的各国首脑施加了压力，迫使其加强对尼日利亚伊斯兰分子的压制。