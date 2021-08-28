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喀麦隆共和国位于非洲中西部。
首都雅温得，官方语言为英语与法语。
8月28日是德国文学巨匠歌德的生日，歌德奖章的颁奖礼也定在这一天。今年的获奖者是喀麦隆社会经济学家贝尔、日本作曲家细川俊夫和中国舞蹈艺术家文慧。
今年歌德奖章（Goethe-Medaille）的主题是"文化是一种特殊的果汁——在全球社区的网络中"。本年度的获奖者是喀麦隆公主贝尔、日本作曲家细川俊夫和中国舞蹈艺术家文慧。
根据一份报告，印度、摩洛哥和喀麦隆的学生必须等待超过一年的时间才能预约到留学德国的签证申请服务。绿党批评，漫长的等待时间令人“灰心丧气”。
一艘德国航运公司的远洋货轮在非洲海域遭到袭击，多名海员遭绑架。有消息称，其中包括8名中国船员，但并未得到航运公司方面的证实。
自从5年前尼日利亚众多女学生被绑架后，到学校上学的孩子越来越少。喀麦隆和尼日尔的学校也受到恐怖组织博科圣地的威胁。
在非洲国家喀麦隆，至今还存在着一种古老和令女孩子痛苦的陋习：为阻止乳房生长紧裹胸部或者用烧热的石头熨烫。现在，一个妇女小组通过在学校进行宣传活动向这一陋俗宣战。
根据路透社报道，喀麦隆北部多个村庄遭遇突袭，多人被武装分子劫持，其中包括数名儿童。一位军方发言人表示，劫持者很可能来自恐怖组织“博科圣地”。
中国人在全球各地都会引起话题，不管是远走非洲的性工作者，还是前来欧洲观光的游客。前者在当地受到指责和排挤，而后者则备受欢迎。
中国在非洲的影响今非昔比，对于很多非洲国家而言，中国都是其最大的投资国，这其中就包括喀麦隆。然而并非所有喀麦隆人都对中国投资交口称赞。
世界杯前的阴云消散，4：1战胜喀麦隆后，巴西进入狂欢。但人们并未淡忘抗议与政治。巴西人在高潮与现实中转换。
伊斯兰极端组织“博科圣地”在喀麦隆北部枪杀了一名中国企业的员工，并绑架了另外10名中方人员。这也向本周六在法国巴黎会晤的各国首脑施加了压力，迫使其加强对尼日利亚伊斯兰分子的压制。
德国需要专业人才，很多在本国拥有专业技术资格的外国人在德国因为资历认证的问题很难被承认。来自喀麦隆的女技师福奥正在为在德国走上技师路努力着。
在过去的一周里，南非发生了很多让中国球迷吃惊不已的事情：韩国击败希腊，日本击败喀麦隆，惜败给荷兰，朝鲜对阵巴西令人印象深刻……中国球迷在为亚洲球队取得这样成绩而高兴的同时，也担心中国足球落后太远了。
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