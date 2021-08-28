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喀麦隆

喀麦隆共和国位于非洲中西部。

首都雅温得，官方语言为英语与法语。

Wen Hui, Choreografin und Tänzerin. China.

为文化对话颁发歌德奖章 28.08.2021

8月28日是德国文学巨匠歌德的生日，歌德奖章的颁奖礼也定在这一天。今年的获奖者是喀麦隆社会经济学家贝尔、日本作曲家细川俊夫和中国舞蹈艺术家文慧。

Marilyn Douala Manga Bell (C) Goethe-Institut/R. Bisse Essomba Quelle: https://www.goethe.de/de/uun/prs/bld/goethe-medaille-2021.html

2021年歌德奖章花开三国 23.05.2021

今年歌德奖章（Goethe-Medaille）的主题是"文化是一种特殊的果汁——在全球社区的网络中"。本年度的获奖者是喀麦隆公主贝尔、日本作曲家细川俊夫和中国舞蹈艺术家文慧。
Internationale Austauschstudenten nehmen an einer Vorlesung an der Handelshochschule Leipzig (HHL), der einzigen privaten Business School in Ostdeutschland, teil, aufgenommen am 30.09.2011. Die Hochschule wurde im April 1898 gegründet, gilt als Wiege der deutschen Betriebswirtschaftslehre und ist heute eine der führenden Business Schools in Europa. An der 1992 neu gegründeten Hochschule haben bisher jährlich rund 300 Absolventen von Universitäten aus aller Welt ihr Hauptstudium Betriebswirtschaftslehre oder ihr MBA- oder M.Sc.-Studium abgeschlossen. Foto: Jan Woitas picture alliance/ZB/J. Woitas

德国留学签证越来越难申请？ 12.01.2020

根据一份报告，印度、摩洛哥和喀麦隆的学生必须等待超过一年的时间才能预约到留学德国的签证申请服务。绿党批评，漫长的等待时间令人“灰心丧气”。
***ACHTUNG: Nur für die abgesprochene Berichterstattung zu nutzen*** Quelle: https://mc-schiffahrt.de/flotte/ Screenshot vom Frachtschiff MarMalaita. Piraten überfallen Schiff von deutscher Reederei vor Kamerun

德国货轮遭海盗袭击 8名中国人遭绑架？ 17.08.2019

一艘德国航运公司的远洋货轮在非洲海域遭到袭击，多名海员遭绑架。有消息称，其中包括8名中国船员，但并未得到航运公司方面的证实。
Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 Portrait of sisters Yagana, 21, Yakaka 19, and Falimata, 14, in Maiduguri, Nigeria, in 2016. The girls were abducted and held captive for years by Boko Haram militants until each found moments to escape. The terrorist group drew global outrage after abducting more than 270 schoolgirls from the town of Chibok, forcing many into marriage and motherhood. In armed conflicts, child marriage is increasingly used as a weapon of war, forcing girls to give birth give birth to the next germination of fighters. Thousands of girls remain missing in Nigeria with little help of rescue. Those who manage to escape struggle with little support to rebuild their lives.

失落的少女时代：奇博克女学生绑架事件5年后 15.04.2019

自从5年前尼日利亚众多女学生被绑架后，到学校上学的孩子越来越少。喀麦隆和尼日尔的学校也受到恐怖组织博科圣地的威胁。
Titel: DW_Brustbügeln: Schlagworte: Brustbügeln, Kamerun, Genitalverstümmelung, traditionelle Praxis Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Renata (für den Fotohinweis: Renata) Wann wurde das Bild gemacht?: 2018 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Yaoundé, Kamerun DW_Brustbügeln2: Auch das Abbinden der Brüste ist eine gängige Praxis (Foto nachgestellt)

反抗非洲的“熨胸”陋俗 15.10.2018

在非洲国家喀麦隆，至今还存在着一种古老和令女孩子痛苦的陋习：为阻止乳房生长紧裹胸部或者用烧热的石头熨烫。现在，一个妇女小组通过在学校进行宣传活动向这一陋俗宣战。
Bildunterschrift:Cameroonian soldiers patrol on November 12, 2014 in Amchide, northern Cameroon, 1 km from Nigeria. The city was raided by Islamists from Nigeria's Boko Haram, killing eight cameroonian soldiers and leading the population to flee on October 15, 2014, before another six coordinated attacks that killed at least three civilians in the remote north of the country, on November 9, 2014. Boko Haram's five-year insurgency in neighboring Nigeria has left thousands dead, and the Islamists have occasionally carried out attacks over the border. Cameroon has deployed more than 1,000 soldiers in the extreme northeast of the country to counter the Islamist threat. AFP PHOTO/REINNIER KAZE (Photo credit should read Reinnier KAZE/AFP/Getty Images)

喀麦隆数名村民遭绑 劫持者疑来自恐怖组织“博科圣地” 18.01.2015

根据路透社报道，喀麦隆北部多个村庄遭遇突袭，多人被武装分子劫持，其中包括数名儿童。一位军方发言人表示，劫持者很可能来自恐怖组织“博科圣地”。
Junges Mädchen als Opfer von häuslicher Gewalt Schlagworte Frauen, Jugend, Kinder, Menschen, Opfer, Soziales, traurig, Pädophilie, Angstzustände, Mädchen, Sorge, Anonymität, deprimiert, verzweifelt, schämen, Kind, Vergewaltigung, Vergewaltigungsopfer, Hilfe, Einsamkeit, Mensch, Trauer, verstecken, einsam, Psyche, Mißbrauch, Depression, anonym, depressiv, Emotionen, Angst, Frau, häusliche Gewalt, Furcht, Mißbrauchsopfer, mißbraucht, Kriminalität, sexuelle Gewalt, Trauma, Jugendlicher, Scham, allein, Verzweiflung, sexueller Mißbrauch, Gewalt, Leid, Jugendliche. Vorhang, vergewaltigt

在喀麦隆谋生的中国“巫术妓女” 10.12.2014

中国人在全球各地都会引起话题，不管是远走非洲的性工作者，还是前来欧洲观光的游客。前者在当地受到指责和排挤，而后者则备受欢迎。
Addis Ababa, ETHIOPIA: A Chinese construction worker (R) supervises the building of a road in Addis Ababa, 27 April 2007. Ethiopian rebels holding seven Chinese oil workers captured during an attack this week on a Chinese oil venture in Ethiopia said 26 April they would release them 'as soon as possible'. AFP PHOTO/SIMON MAINA (Photo credit should read SIMON MAINA/AFP/Getty Images)

“中国不应利用喀麦隆的体制漏洞” 30.07.2014

中国在非洲的影响今非昔比，对于很多非洲国家而言，中国都是其最大的投资国，这其中就包括喀麦隆。然而并非所有喀麦隆人都对中国投资交口称赞。
Beschreibung: FIFA Fan Fest an der Copacabana in Rio de Janeiro während der Fußball-WM 2014 in Brasilien. Foto: Fernando Maia/Riotur

巴西，你的胸中居住着两个灵魂 24.06.2014

世界杯前的阴云消散，4：1战胜喀麦隆后，巴西进入狂欢。但人们并未淡忘抗议与政治。巴西人在高潮与现实中转换。
epa03709273 Nigerian soldiers arrive in Yola, Nigeria, 20 May 2013. Following the declaraton of a state of emergency in Yobe, Borno and Adamawa states of Nigeria last week, troops have been moved in numbers to the north east of the country to combat Boko Haram militants. According to the Nigerian military, the militants are in disarray and have been leaving the country in large numbers due to the Nigerian army's offensive. EPA/STR Best quality available

“博科圣地”袭击中国驻外劳工 17.05.2014

伊斯兰极端组织“博科圣地”在喀麦隆北部枪杀了一名中国企业的员工，并绑架了另外10名中方人员。这也向本周六在法国巴黎会晤的各国首脑施加了压力，迫使其加强对尼日利亚伊斯兰分子的压制。
Magdeburg (Sachsen-Anhalt): Die italienische Biologin Maria Rosa Spina, Biochemiker Sanjoy Roychowdhury aus Indien und Prof. Dr. Gerald Wolf (l-r) arbeiten am 09.08.2000 gemeinsam im Labor des Instituts für Neurobiologie an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg. An der Magdeburger Bildungseinrichtung arbeiten derzeit rund 100 Forscher aus mehreren Ländern. Um das hohe Forschungsniveau an der Universität zu halten oder Kapazitäten auszubauen, sind nach Meinung der Institutsleitung Experten aus dem Ausland dringend nötig. (MGB01-100800)

“我的心愿是拥有一家属于自己的汽修厂” 21.08.2013

德国需要专业人才，很多在本国拥有专业技术资格的外国人在德国因为资历认证的问题很难被承认。来自喀麦隆的女技师福奥正在为在德国走上技师路努力着。
Trockensavanne bei Waza-Nationalpark (Foto: dpa) / Eingestellt von wa

喀麦隆被绑法国人质并未获释 21.02.2013
French team supporters wave their national flag next to the France's rugby team bus at Napier airport, New Zealand, Friday, Sept. 16, 2011. France will play Canada in their next Rugby World Cup match on Sunday, Sept. 18 in Napier. (ddp images/AP Photo/Christophe Ena)

多名法国人在喀麦隆被武装分子绑架 19.02.2013
Fußball, Länderspiel, China - Deutschland, am Freitag (29.05.2009) im Shanghai Stadium in Shanghai in China. Deutschlands Lukas Podolski (l) und Chinas Hao Junmin kämpfen um den Ball. Foto: Marcus Brandt dpa +++(c) dpa -

矛盾的中国球迷 19.06.2010

在过去的一周里，南非发生了很多让中国球迷吃惊不已的事情：韩国击败希腊，日本击败喀麦隆，惜败给荷兰，朝鲜对阵巴西令人印象深刻……中国球迷在为亚洲球队取得这样成绩而高兴的同时，也担心中国足球落后太远了。

德国之声晚间新闻（2010年3月13日） 13.03.2010

泰国红衫军聚集曼谷准备举行“百万人游行”；德国天主教中央委员会主席提出放宽禁欲要求； 7名中国公民在喀麦隆西南部遭到劫持；美国国务卿谴责以色列修建犹太人定居点新计划；
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