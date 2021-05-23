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喀麦隆共和国位于非洲中西部。
首都雅温得，官方语言为英语与法语。
今年歌德奖章（Goethe-Medaille）的主题是"文化是一种特殊的果汁——在全球社区的网络中"。本年度的获奖者是喀麦隆公主贝尔、日本作曲家细川俊夫和中国舞蹈艺术家文慧。
根据一份报告，印度、摩洛哥和喀麦隆的学生必须等待超过一年的时间才能预约到留学德国的签证申请服务。绿党批评，漫长的等待时间令人“灰心丧气”。
一艘德国航运公司的远洋货轮在非洲海域遭到袭击，多名海员遭绑架。有消息称，其中包括8名中国船员，但并未得到航运公司方面的证实。
自从5年前尼日利亚众多女学生被绑架后，到学校上学的孩子越来越少。喀麦隆和尼日尔的学校也受到恐怖组织博科圣地的威胁。
在非洲国家喀麦隆，至今还存在着一种古老和令女孩子痛苦的陋习：为阻止乳房生长紧裹胸部或者用烧热的石头熨烫。现在，一个妇女小组通过在学校进行宣传活动向这一陋俗宣战。
根据路透社报道，喀麦隆北部多个村庄遭遇突袭，多人被武装分子劫持，其中包括数名儿童。一位军方发言人表示，劫持者很可能来自恐怖组织“博科圣地”。
中国人在全球各地都会引起话题，不管是远走非洲的性工作者，还是前来欧洲观光的游客。前者在当地受到指责和排挤，而后者则备受欢迎。
中国在非洲的影响今非昔比，对于很多非洲国家而言，中国都是其最大的投资国，这其中就包括喀麦隆。然而并非所有喀麦隆人都对中国投资交口称赞。
伊斯兰极端组织“博科圣地”在喀麦隆北部枪杀了一名中国企业的员工，并绑架了另外10名中方人员。这也向本周六在法国巴黎会晤的各国首脑施加了压力，迫使其加强对尼日利亚伊斯兰分子的压制。
周三德国队和喀麦隆的热身赛上，德国国家队队长巴拉克被喀麦隆后卫查托当胸推了一把，几乎栽了个跟头，而在周末拜仁与凯泽斯劳腾的比赛中，巴拉克将再次面对他的喀麦隆对手查托和梅托莫。德国之声将音频直播本场比赛，同时文字直播勒沃库森与沙尔克之间的较量。
对阵喀麦隆的比赛是德国国家队的第750场国际赛事，在这场不大不小的庆典中，德国队3：0击败了来访的喀麦隆国家队，继续保持了克林斯曼上任以来的不败纪录。
“虽然我们无缘在年底的亚洲之行里中国队交手，但是我们却有可能在2005年与他们交锋。据我所知德国足协和中国足协已经就此达成了一致。”克林斯曼在接受Dw-world.de采访时表示，“我们不会忘记中国，在中国也有很多热爱德国足球的球迷。”在访谈中克林斯曼同时提到了他对目前德国政治改革的一些看法。
德国与喀麦隆是小组里最强的两个队。明天这一战关系到两队是否能够小组出线。德国之声在线记者就此采访了喀麦隆教头沙费尔。他是个德国人，年初他率领喀麦隆夺得非洲冠军，成了喀麦隆的民族英雄。
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