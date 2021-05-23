音频直播预告：拜仁主场欲擒红魔

周三德国队和喀麦隆的热身赛上，德国国家队队长巴拉克被喀麦隆后卫查托当胸推了一把，几乎栽了个跟头，而在周末拜仁与凯泽斯劳腾的比赛中，巴拉克将再次面对他的喀麦隆对手查托和梅托莫。德国之声将音频直播本场比赛，同时文字直播勒沃库森与沙尔克之间的较量。