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阿富汗首都
拥有3000余年历史的中亚地区古城
一年前，美国宣布撤离阿富汗行动全部结束，由此历时20年的阿富汗战争也宣告画上句点，塔利班重返政权，建立一个和平自由阿富汗的理想随之破灭。
法伊奇医生可能是阿富汗所剩无几的在职女性。塔里班掌权后，法伊奇医生升任喀布尔一家最大妇幼保健院院长。她问，如果都走了，谁来重建这个国家？
阿富汗妇女Gulljan每晚都冒着生命危险在喀布尔兜售书籍。塔利班掌权后禁止女性在外抛头露面，也不允许传播非伊斯兰文学。但Gulljan不愿放弃卖书，她坚信知识就是改变国家的力量。
数十名阿富汗女性12月28日在喀布尔举行抗议活动，在塔利班统治下要求基本权利。她们在街头高呼 ：“你们为什么关闭学校？”和“我们想要工作、食物和教育”。虽然塔利班说他们正努力让更多的女孩回到学校，但许多妇女和女权运动者仍然抱持怀疑态度。
位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。
艾哈迈德成功地离开了阿富汗。他加入了流亡阿富汗人群体，在加利福尼亚州的弗里蒙特落脚。这位前美军翻译不得不离开他的家人，试着一切从头开始。
繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。
8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生。在美军近日承认误炸之后，受害家庭要求赔偿、问责。
8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生，其中包括7名儿童。美军现在承认，这场袭击是个“悲惨的错误”。
一架卡塔尔航空公司的航班，载着包括美国和其他西方国家公民在内的近200名乘客，从塔利班控制的喀布尔出发，顺利飞抵多哈机场。
塔利班再次掌权不到一个月，已开始在街头搜捕LGBT人士，对他们实施殴打、强暴、甚至直接杀害。德国之声访问了受困喀布尔的LGBT人士，记录他们的恐惧，以及他们曾有过的短暂自由。
塔利班发言人在接受德国媒体采访时表示，希望能够从得到外交上的承认和经济上的援助。德国外长马斯曾表示在安全保障和政治局势允许的情况下，可以考虑重新恢复喀布尔使馆。关于德国政府在从阿富汗撤离人员的处理方式，也逐渐成为德国大选最后阶段的选战议题。
德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）证实，多名在警方留有记录的阿富汗人也通过喀布尔撤离行动来到德国，其中包括被定罪的罪犯。
9·11事件20周年即将到来之际，塔利班的旗帜重又在喀布尔上空飘扬。德国联邦刑事局的专家担心，阿富汗再次成为圣战分子的游乐场——其中也包括来自德国的圣战分子。
周日（8月29日）早上，一架来自阿富汗的专机降落在伦敦希思罗机场。机上载有喀布尔一家动物慈善机构的150只猫狗和该机构创始人、英国前士兵保罗·法辛。在喀布尔机场人员大量滞留的情况下， 这一“优先”撤离猫狗的行动在英国引起争议。
上周四喀布尔机场遭袭事件中，100 多人丧生，其中就有美国海军陆战队的女兵妮科尔·吉。她在阿富汗的使命本来即将结束，不久前刚在社媒上分享了一张怀抱阿富汗婴儿的照片。
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