为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
阿富汗首都
拥有3000余年历史的中亚地区古城
位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。
艾哈迈德成功地离开了阿富汗。他加入了流亡阿富汗人群体，在加利福尼亚州的弗里蒙特落脚。这位前美军翻译不得不离开他的家人，试着一切从头开始。
繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。
8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生。在美军近日承认误炸之后，受害家庭要求赔偿、问责。
8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生，其中包括7名儿童。美军现在承认，这场袭击是个“悲惨的错误”。
一架卡塔尔航空公司的航班，载着包括美国和其他西方国家公民在内的近200名乘客，从塔利班控制的喀布尔出发，顺利飞抵多哈机场。
塔利班再次掌权不到一个月，已开始在街头搜捕LGBT人士，对他们实施殴打、强暴、甚至直接杀害。德国之声访问了受困喀布尔的LGBT人士，记录他们的恐惧，以及他们曾有过的短暂自由。
塔利班发言人在接受德国媒体采访时表示，希望能够从得到外交上的承认和经济上的援助。德国外长马斯曾表示在安全保障和政治局势允许的情况下，可以考虑重新恢复喀布尔使馆。关于德国政府在从阿富汗撤离人员的处理方式，也逐渐成为德国大选最后阶段的选战议题。
德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）证实，多名在警方留有记录的阿富汗人也通过喀布尔撤离行动来到德国，其中包括被定罪的罪犯。
9·11事件20周年即将到来之际，塔利班的旗帜重又在喀布尔上空飘扬。德国联邦刑事局的专家担心，阿富汗再次成为圣战分子的游乐场——其中也包括来自德国的圣战分子。
周日（8月29日）早上，一架来自阿富汗的专机降落在伦敦希思罗机场。机上载有喀布尔一家动物慈善机构的150只猫狗和该机构创始人、英国前士兵保罗·法辛。在喀布尔机场人员大量滞留的情况下， 这一“优先”撤离猫狗的行动在英国引起争议。
上周四喀布尔机场遭袭事件中，100 多人丧生，其中就有美国海军陆战队的女兵妮科尔·吉。她在阿富汗的使命本来即将结束，不久前刚在社媒上分享了一张怀抱阿富汗婴儿的照片。
在安全形势极严峻的背景下，美军在阿富汗首都机场的撤离使命进入最后阶段。而喀布尔机场再度成为伊斯兰极端分子的攻击目标。与此同时，有报道称， 美军周日的无人机攻击行动导致“阿富汗一家九口丧生，其中包括6名儿童”。
美国总统拜登发出警告，在美国军队撤出阿富汗之前喀布尔机场极有可能再次发生恐怖袭击。白宫表示，未来几天对美国正在进行的撤离行动来说可能是最危险的。与此同时，英国宣布该国最后一架撤离专用航班已经离开喀布尔。
阿富汗喀布尔机场外发生血腥袭击，造成百余人死亡，包括13名美国士兵；此前，盟国希望推迟撤退阿富汗期限，受到拜登总统否决。本周还发生了哪些大事？
这是两个阿富汗人不同命运的故事。一个曾经从德国被遣返回国，如今和家人绝望地生活在喀布尔，每天都面临生命危险；另一个曾经从挪威被遣返回国，这次幸运地成为德国首批救援的7名阿富汗人之一，来到了汉堡。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式