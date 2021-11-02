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喀布尔

阿富汗首都

拥有3000余年历史的中亚地区古城

KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Smoke rises after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

喀布尔发生爆炸 死伤惨重 02.11.2021

位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。

从阿富汗到加州 "小喀布尔" 21.10.2021

艾哈迈德成功地离开了阿富汗。他加入了流亡阿富汗人群体，在加利福尼亚州的弗里蒙特落脚。这位前美军翻译不得不离开他的家人，试着一切从头开始。
Taliban fighters enjoy a boat ride in the Qargha dam, outskirt of Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

阿富汗：塔利班沒敵人之後要幹嘛？ 17.10.2021

繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。

29.08.2021 Afghan people are seen inside a house after U.S. drone strike in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 29, 2021. A U.S. drone strike destroyed a vehicle carrying multiple suicide bombers from Afghanistan's Islamic State affiliate on Sunday before they could attack the ongoing military evacuation at Kabul's international airport, American officials said. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

遭美军误炸 阿富汗家庭要求赔偿追责  20.09.2021

8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生。在美军近日承认误炸之后，受害家庭要求赔偿、问责。
29.08.2021 Afghan people are seen inside a house after U.S. drone strike in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 29, 2021. A U.S. drone strike destroyed a vehicle carrying multiple suicide bombers from Afghanistan's Islamic State affiliate on Sunday before they could attack the ongoing military evacuation at Kabul's international airport, American officials said. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

美国承认误杀阿富汗平民  18.09.2021

8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生，其中包括7名儿童。美军现在承认，这场袭击是个“悲惨的错误”。 
Evacuees from Afghanistan arrive at Hamad International Airport in Qatar's capital Doha on the first flight carrying foreigners out of the Afghan capital since the conclusion of the US withdrawal last month, September 9, 2021. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

美军撤离后首架民航班机飞离喀布尔  10.09.2021

一架卡塔尔航空公司的航班，载着包括美国和其他西方国家公民在内的近200名乘客，从塔利班控制的喀布尔出发，顺利飞抵多哈机场。  
In this Monday, Oct. 16, 2016 photo, Rameen, a young gay Afghan, poses with his back to the camera in Kabul, Afghanistan. To be homosexual in Afghanistan is to live in fear. Rameen and Naveed, another young gay man, have lost count of the number of times they've been lured into dangerous situations by men they believed they were meeting for dates. Both men describe being robbed, beaten up and blackmailed, and receiving death threats; they’ve even survived police “honey traps” that could have seen them thrown in prison without charge, simply on suspicion of being gay. (AP Photos/Massoud Hossaini) |

「塔利班想剷除我们」 阿富汗同志悲歌 08.09.2021

塔利班再次掌权不到一个月，已开始在街头搜捕LGBT人士，对他们实施殴打、强暴、甚至直接杀害。德国之声访问了受困喀布尔的LGBT人士，记录他们的恐惧，以及他们曾有过的短暂自由。
Taliban spokesman Zabihullah Mujahid speaks during a news conference in Kabul, Afghanistan August 17, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

塔利班寻求与德国正式建交 05.09.2021

塔利班发言人在接受德国媒体采访时表示，希望能够从得到外交上的承认和经济上的援助。德国外长马斯曾表示在安全保障和政治局势允许的情况下，可以考虑重新恢复喀布尔使馆。关于德国政府在从阿富汗撤离人员的处理方式，也逐渐成为德国大选最后阶段的选战议题。
24/08/2021 Während der Evakuierungsflüge aus Kabul werden bis zu 230 Personen mit dem Airbus A400M aus dem Krisengebiet geflogen. Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsmission für Deutsche und einheimische Ortskräfte in Afghanistan am Donnerstagmorgen fortgesetzt. +++ dpa-Bildfunk +++

阿富汗撤离行动：犯罪分子乘乱混入德国  04.09.2021

德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）证实，多名在警方留有记录的阿富汗人也通过喀布尔撤离行动来到德国，其中包括被定罪的罪犯。
Polizisten führen bei einer Razzia gegen Islamisten am 04.02.2016 in Berlin einen mit einem Tuch verdeckten Verdächtigen ab. Bei Razzien in mehreren Bundesländern hat die Polizei mehrere Islamisten festgenommen, die ein Attentat in Deutschland oder im europäischen Ausland geplant haben sollen. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

9·11恐袭20年后: 德国仍未摆脱伊斯兰极端势力 04.09.2021

9·11事件20周年即将到来之际，塔利班的旗帜重又在喀布尔上空飘扬。德国联邦刑事局的专家担心，阿富汗再次成为圣战分子的游乐场——其中也包括来自德国的圣战分子。

19.12.2019., Croatia, Zagreb - Former Royal Marines commando and founder of the Nowzad Dogs charity Pen Farthing, winner of the prestigious CNN Heroes Award in 2014, came to Zagreb only to bring dog Ares to a Croatian soldier, who bonded with a dog on a mission in Afghanistan when Ares was only a month old. The campaign for the arrival of Ares in Croatia was launched by the international organization Nozwad, and many donors helped raise more than HRK 33,000 (around 4,500 euros) to move the merry mix blood from Afghanistan to Zagreb. Photo: Robert Anic/PIXSELL

阿富汗150只猫狗乘专机抵达伦敦引争议 30.08.2021

周日（8月29日）早上，一架来自阿富汗的专机降落在伦敦希思罗机场。机上载有喀布尔一家动物慈善机构的150只猫狗和该机构创始人、英国前士兵保罗·法辛。在喀布尔机场人员大量滞留的情况下， 这一“优先”撤离猫狗的行动在英国引起争议。
In diesem Bild vom 20. August 2021, das vom US Marine Corps zur Verfügung gestellt wurde, beruhigen Marines der 24. Marine Expeditionary Unit (MEU), darunter Sgt. Nicole Gee (links stehend) Kleinkinder während einer Evakuierung am Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. Wie die Behörden am 28. August mitteilten, war Gee aus Sacramento, Kalifornien, eine der Marines, die bei dem Bombenanschlag am Donnerstag auf dem Flughafen getötet wurden. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++

喀布尔悲剧的象征：一名美国女兵之死 30.08.2021

上周四喀布尔机场遭袭事件中，100 多人丧生，其中就有美国海军陆战队的女兵妮科尔·吉。她在阿富汗的使命本来即将结束，不久前刚在社媒上分享了一张怀抱阿富汗婴儿的照片。

28.08.2021 In this satellite photo taken by Planet Labs Inc., Kabul's international airport is seen Saturday, Aug. 28, 2021. Taliban forces sealed off Kabul's airport Saturday to most Afghans hoping for evacuation, as the U.S. and its allies were ending a chaotic airlift that will end their troops' two decades in Afghanistan. (Planet Labs Inc. via AP)

喀布尔机场再成袭击目标 美空袭恐致平民丧生 30.08.2021

在安全形势极严峻的背景下，美军在阿富汗首都机场的撤离使命进入最后阶段。而喀布尔机场再度成为伊斯兰极端分子的攻击目标。与此同时，有报道称， 美军周日的无人机攻击行动导致“阿富汗一家九口丧生，其中包括6名儿童”。
U.S military aircraft takes off at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, Saturday, Aug. 28, 2021. The massive U.S.-led airlift was winding down Saturday ahead of a U.S. deadline to withdraw from Afghanistan by Tuesday. Most allies have completed their own airlifts and flown out after 20 years of deployment in the country. (AP Photo/Wali Sabawoon)

拜登警告：喀布尔机场恐再次发生恐袭 29.08.2021

美国总统拜登发出警告，在美国军队撤出阿富汗之前喀布尔机场极有可能再次发生恐怖袭击。白宫表示，未来几天对美国正在进行的撤离行动来说可能是最危险的。与此同时，英国宣布该国最后一架撤离专用航班已经离开喀布尔。

USA I Joe Biden über die Situation in Afghanistan

七张图看一周大事 29.08.2021

阿富汗喀布尔机场外发生血腥袭击，造成百余人死亡，包括13名美国士兵；此前，盟国希望推迟撤退阿富汗期限，受到拜登总统否决。本周还发生了哪些大事？
Taliban fighters stand guard at a checkpoint in the Wazir Akbar Khan neighborhood in the city of Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 18, 2021. The Taliban declared an amnesty across Afghanistan and urged women to join their government Tuesday, seeking to convince a wary population that they have changed a day after deadly chaos gripped the main airport as desperate crowds tried to flee the country. (AP Photo/Rahmat Gul)

两个阿富汗人的故事：被驱逐与被援救 29.08.2021

这是两个阿富汗人不同命运的故事。一个曾经从德国被遣返回国，如今和家人绝望地生活在喀布尔，每天都面临生命危险；另一个曾经从挪威被遣返回国，这次幸运地成为德国首批救援的7名阿富汗人之一，来到了汉堡。

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