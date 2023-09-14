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阿富汗首都
拥有3000余年历史的中亚地区古城
在塔利班重新掌权阿富汗后，国际社会不承认他们是阿富汗的合法统治者。只有少数国家在阿富汗设有外交使团，其中就包括中国。如今，中国也成为全球首个向当今阿富汗派出新大使的国家，受到了塔利班的隆重欢迎。
一年前，美国宣布撤离阿富汗行动全部结束，由此历时20年的阿富汗战争也宣告画上句点，塔利班重返政权，建立一个和平自由阿富汗的理想随之破灭。
位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。
艾哈迈德成功地离开了阿富汗。他加入了流亡阿富汗人群体，在加利福尼亚州的弗里蒙特落脚。这位前美军翻译不得不离开他的家人，试着一切从头开始。
繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。
8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生。在美军近日承认误炸之后，受害家庭要求赔偿、问责。
一架卡塔尔航空公司的航班，载着包括美国和其他西方国家公民在内的近200名乘客，从塔利班控制的喀布尔出发，顺利飞抵多哈机场。
上周四喀布尔机场遭袭事件中，100 多人丧生，其中就有美国海军陆战队的女兵妮科尔·吉。她在阿富汗的使命本来即将结束，不久前刚在社媒上分享了一张怀抱阿富汗婴儿的照片。
在安全形势极严峻的背景下，美军在阿富汗首都机场的撤离使命进入最后阶段。而喀布尔机场再度成为伊斯兰极端分子的攻击目标。与此同时，有报道称， 美军周日的无人机攻击行动导致“阿富汗一家九口丧生，其中包括6名儿童”。
美国总统拜登发出警告，在美国军队撤出阿富汗之前喀布尔机场极有可能再次发生恐怖袭击。白宫表示，未来几天对美国正在进行的撤离行动来说可能是最危险的。与此同时，英国宣布该国最后一架撤离专用航班已经离开喀布尔。
阿富汗喀布尔机场外发生血腥袭击，造成百余人死亡，包括13名美国士兵；此前，盟国希望推迟撤退阿富汗期限，受到拜登总统否决。本周还发生了哪些大事？
这是两个阿富汗人不同命运的故事。一个曾经从德国被遣返回国，如今和家人绝望地生活在喀布尔，每天都面临生命危险；另一个曾经从挪威被遣返回国，这次幸运地成为德国首批救援的7名阿富汗人之一，来到了汉堡。
喀布尔机场炸弹袭击事件显示，该国目前最大的安全问题不是塔利班，而是"伊斯兰国"。在他们眼里，即使是塔利班也过于温和。
美国国防部称喀布尔机场外周四发生多起袭击事件，造成大量人员伤亡。“伊斯兰国”阿富汗分支宣称对此负责。与此同时，美方撤离行动仍在进行。而德国宣布结束从阿富汗撤离人员的“空中桥梁”行动。美、英、澳此前均向目前仍停留在阿富汗的公民和签证持有者发出预警，喀布尔机场区域存在发生恐怖袭击的高风险。
几天来，从喀布尔机场传来的画面让人目瞪口呆。德国之声普什图语/达利语（阿富汗主要通用语言）编辑部负责人Waslat Hasrat-Nazimi认为，阿富汗使命的终结一如其起始：一副新殖民主义作派。
本年度7国集团东道主英国致力于在周二（8月24日） G7视频会议上推动延长喀布尔使命期限。德国外长马斯已表示无法救出所有人。此间政治家批评拜登政府，认为阿富汗乱局是道德和政治上的惨败。
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