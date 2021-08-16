喀布尔机场混乱持续 拜登：属史上最难空中撤离行动

（德国之声中文网）阿富汗首都喀布尔的国际机场继续被大批民众包围。该机场是各国及阿富汗公民逃离的主要生命线。现场的一名目击者告诉德新社，在全副武装的机场外围，枪声几乎不断响起。自上周日塔利班宣布控制阿富汗以来，成千上万的人从喀布尔机场被空运出阿富汗。喀布尔的国际机场是国际部队控制的首都的唯一领域。

在机场入口周围，已多次发生暴力冲突。美国军方决定何时和如何开放以及关闭入口，时间无法预测。这位目击者告诉德新社，北面入口处的扩音器广播宣布，现在大门将关闭两天。另一位目击者介绍，机场外什么人都有：演员、电视名人、年轻人、抱着新生儿的妇女或坐轮椅的残疾人等等。

美国驻喀布尔大使馆网站周六（8月21日）发布安全警报称，由于喀布尔机场入口存在潜在的安全威胁，建议当地美国公民避免前往机场以及机场登机口，除非收到美国政府代表的相关指示。

美国总统拜登在周五的记者会上称此次撤离是“史上最大规模、难度最高的空中撤离行动之一”。他还表示，自塔利班本月14日进逼喀布尔以来，在美方协助下已有1.3万人撤离。

喀布尔的国际机场继续被大批民众包围

德国从喀布尔撤离近2000人

据北约方面周五统计，自上周日以来，外国总共撤离了约18000人。德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）周六向媒体介绍，德国军方已经从喀布尔机场撤离了近2000人。两架连夜派往喀布尔的轻型直升机也已准备好开始撤离。德国方面将与在喀布尔机场工作的盟友协调相关工作。德国部队将军埃伯佐恩（Eberhard Zorn）还指出，德国空军将运来机场急需的婴儿食品和卫生用品。

官方消息显示，大约300名来自阿富汗的难民周六抵达位于德国莱法州的美国拉姆施泰因空军基地，这是盟军难民计划的一部分。

联合国秘密报告：塔利班搜捕西方“合作者”

许多在过去20年中与国际部队合作或在人权等领域工作的阿富汗人为自己的性命担忧，试图逃离阿富汗。一份为联合国准备的秘密报告指出，塔利班武装分子正在各大城市加紧搜捕阿富汗前政府的安全官员以及曾经协助过美军或北约军队的所谓“合作者”，引发塔利班可能对这些人展开打击报复的恐惧。

这份日期标注为18日的报告是由挪威全球分析中心（Norwegian Center for Global Analyses）撰写。报告还指出， 那些曾在军队、警局和调查单位担任过要职的人风险最大。挪威全球分析中心执行长内勒曼（Christian Nellemann）提醒：“我们预测曾与北约和美国部队及其盟友共事的人，连带他们的家人，都可能遭受酷刑和处决。”

根据德国之声掌握的消息，连日来塔利班突袭了至少三名德国之声记者在阿富汗的家，其中一名记者的一名家人遭塔利班成员杀害，另一名家人不幸受重伤。德国之声联合其他媒体，呼吁德国政府确保记者在阿富汗的安全。

一段显示一名婴儿被高举托付给美国士兵的视频在社交媒体上广泛流传

美方：被递给美军的婴儿已与父亲团聚

此外，在近日的机场混乱中，一段显示一名婴儿被高举托付给美国士兵的视频在社交媒体上广泛流传。据法新社报道，美国国防部发言人柯比（John Kirby ）周五向媒体介绍：“家长要求军方照顾婴儿，因为孩子病了。所以那名越墙拉接婴儿的士兵把孩子送到机场内的一所医院。孩子接受治疗后已被送回到父亲身边。”柯比表示：“这是出于关怀婴儿所做的同情之举。”

观看视频 02:39 一个视频 看懂塔利班简史



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