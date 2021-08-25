喀布尔机场外发生爆炸 德国周四结束撤离行动

（德国之声中文网）《明镜周刊》报道称，本周四（8月26日），最后一架空客军用飞机A400M从喀布尔机场起飞飞往乌兹别克斯坦首度塔什干，这意味着“空中桥梁”撤离行动结束了。除了需要被撤离的德国公民、阿富汗当地雇员，另外还有德军士兵、伞兵、特种部队人员以及两架直升机总共搭乘4架次飞机飞离喀布尔。

昨天（25日）德国电视一台和“商业内幕”（Business Insider）网站引述德国国防部和外交部的消息尚称，联邦国防军从阿富汗首都喀布尔撤离人员的行动将在周五（27日）之后结束。

当天，总理默克尔在联邦议院做出的一份政府声明中表示，德国将在未来几天内结束阿富汗的撤离行动，但是她没有具体说明是哪一天。

美国将在8月31日完成在阿富汗的撤军行动。本周七国峰会结束后，美国总统拜登表示，由于塔利班发动袭击的威胁越来越大，美国从阿富汗撤军的行动必须在本月底期限内完成。其它在喀布尔机场执行撤离任务的国家都仰仗美军的支持与保护。BBC的一篇报道中指出，大量美军在保护喀布尔机场的安全，这其中就包括对空中交通的控制。而且美国还负责提供大量的情报和监控。因此如果缺少美军的支持，撤离行动将会变得非常困难。所以此间各国也纷纷表示即将结束在阿富汗的疏散撤离行动。

据德国国防部公布的信息，德军已经从阿富汗撤出5193人。其中包括大约4200名阿富汗人和505名德国公民。所有在德军帮助下撤离的人员总共来自45个国家。

丹麦已经在周三晚间结束了撤离行动。丹麦国防部长表示，从喀布尔机场起飞已经变得不再安全。最后一批被撤离的阿富汗雇员、丹麦使馆工作人员、家属和丹麦士兵在周三晚间飞抵伊斯兰堡。丹麦在过去几天从阿富汗总共撤出了大约1000人。

法国总理让·卡斯泰（Jean Castex）表示，周五晚间开始法国将不再从阿富汗撤离人员。上周以来，法国总共从阿富汗撤离了100名法国公民和超过2000名阿富汗人。

美国使馆、英国和澳大利亚均警告喀布尔机场可能存在安全隐患

由于各国纷纷宣布即将在未来几天结束撤离行动，大量人员试图挤入喀布尔机场搭乘最后的撤离航班。《时代在线》引述一名西方外交官的话说，机场周围聚集着数量不可想象的人群。据估测，仅是持有美国护照或者签证想进入机场的人员数量就有1500多人。

据路透社报道，美国国防部称，周四喀布尔机场艾比门（Abbey Gate）附近发生自杀式爆炸袭击案。

土耳其国防部称，当天喀布尔机场外发生了两起爆炸案。

路透社引述塔利班一名官员的消息称，喀布尔机场外发生的爆炸至少造成包括儿童在内的13人死亡。这名塔利班官员说，塔利班警卫也在爆炸中受伤。

美国驻喀布尔大使馆发出安全警告，警告美国公民暂时不要前往喀布尔机场，目前已经到达机场艾比门、东门和北门的人员应该立刻离开。

英国也向目前仍停留在阿富汗的公民发出警告，因为存在袭击的危险，暂时不要前往喀布尔机场。周三，英国外交部网页上刊登出预警：“如果您目前身处喀布尔机场，请您立刻前往安全处所并在那里等待进一步的指示。机场地区持续存在发生恐怖袭击的高风险。”

澳大利亚政府也要求澳大利亚公民和签证持有者迅速离开喀布尔机场。理由同样是可能发生恐怖袭击的高风险。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

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喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

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（综合报道）

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