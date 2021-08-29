喀布尔机场再成袭击目标 美空袭恐致平民丧生

（德国之声中文网）目击者和美国政府官员一致报告称，周一（8月30日）上午，多枚火箭弹射向阿富汗首都喀布尔机场，遭防御系统拦截，机场附近冒起浓烟。暂无有关是否有人员伤亡消息。社交媒体上传视频显示，一辆据信发射了火箭弹的汽车起火燃烧。

昨天，美国总统乔拜登曾警告，以机场为中心，非常可能再度发生袭击行为。上周四，那里发生人肉弹袭击事件，导致100多人丧生，其中包括13 名美军官兵，成为10年来在阿富汗美军一天内遭遇的最大伤亡。

美国无人机攻击行动中有平民伤亡？

美国军方周日宣布，成功挫败了对喀布尔机场的一次袭击图谋。五角大楼称，美军一无人机摧毁了一辆装有炸药的汽车。

美国中央司令部（Centcom）发表声明称，此次行动成功阻止了恐怖分子对机场的"直接威胁"，表示此次无人机空袭行动的结果仍在评估中。声明称，被摧毁的这辆车载有"大量炸药"，"可能会造成更多受害者。声明表示，如此次无人机攻击行动也导致无辜者死亡，我们会"非常悲哀"。

美国媒体CNN报道称，美军周日的无人机空袭导致"阿富汗一家九口丧生，其中包括6名儿童"，死难者的兄弟告诉CNN该消息。这位家属说，他们是"一个普通家庭"，"这是一个家庭住宅--我的兄弟和家人们住在一起"。

在中国社交媒体微博上，这则消息得到广泛转载。

"空中桥梁"行动进入倒计时

进入阿富汗20 年后，本周二，美军将结束从阿富汗这个兴都库什山脉国家的完全撤离使命。由此，随着两周前激进的伊斯兰塔利班重新上台后而启动的空中桥梁安全疏散行动同时告终。

自8 月 15 日以来，共约有11.4万人被空运出阿富汗。德国联邦国防军已提前于上周四结束疏散任务。

大量人员被空运出境

本周一，联合国安理会5个常任理事国举行紧急会议，讨论最后一批美国士兵离开后的阿富汗局势。会议由联合国秘书长古特雷斯召集。 法国和英国希望危机会议支持在喀布尔建立一"安全区"。法国总统马克龙称，设置安全区有助于保护人道救援者，并使国际社会能"保持对塔利班的压力"。

在周日访问土耳其期间，联邦德国外长马斯对马克龙的这一倡议表示支持。

（德新社，路透社，法新社等）

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