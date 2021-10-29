喀布尔发生爆炸 死伤惨重

（德国之声中文网）塔利班发言人周二表示，阿富汗首都喀布尔的一家军事医院发生了两起爆炸，造成至少15人死亡，50人受伤。目击者还报告说，他们听到了枪声，并看到大楼里冒起浓烟。

目前还没有任何组织声称对爆炸事件负责，但近几个月来，"伊斯兰国"恐怖组织（IS）的一个地方分部在阿富汗各地发动多次血腥袭击。

阿富汗内政部发言人卡里·赛义德·霍斯蒂（Qari Saeed Khosty）说，爆炸发生在喀布尔市中心拥有400张床位的萨达尔-穆罕默德-达乌德-汗医院（Sardar Mohammad Daud Khan）的入口处，并补充说已向该地区派出安全部队。

阿富汗国内恐怖：谁是IS-K？

周二晚些时候，一名塔利班官员告诉法新社，"袭击是由一名骑着摩托车的自杀式袭击者发动的，他在医院门口引爆了自己"。

阿富汗通讯社Bachtar报道，目击者称，在大门口发生爆炸后，"伊斯兰国"（IS）的几名战士进入医院并与安全力量交火。

这家医院在2011年和2017年遭受过类似袭击。2011年的事件中，一名塔利班自杀式袭击者进入大楼，造成6人死亡。2017年，装扮成医务人员的枪手开枪杀死了30人。一些人认为是"伊斯兰国"组织（IS）所为，但许多阿富汗官员怀疑凶手来自哈卡尼家族的犯罪网络，他们的成员现在在塔利班政府中。

尽管伊斯兰国和塔利班都是强硬的逊尼派伊斯兰激进分子，但他们在对穆斯林法律的解释和战略上存在分歧。双方都宣布对方为敌人。

8月，随着美国领导的外国军队撤出阿富汗，塔利班席卷了该国。没有任何外国政府承认塔利班政府。在重新推行严格的伊斯兰教律法的同时，塔利班试图维持国家的运转。

（法新社、德新社、路透社）

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