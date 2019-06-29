喀布尔一婚礼现场遭到炸弹袭击 至少60人死亡

（德国之声中文网）阿富汗内政部一名发言人通报说，喀布尔一场婚礼上发生的炸弹袭击案至少造成63人死亡，超过180人受伤，死伤者中都包括儿童。目击者称，袭击者在儿童聚集的地方引爆了炸弹。

截止发稿，尚无组织或个人表示对这起袭击案件负责。过去一段时间，恐怖组织"伊斯兰国"专门挑选受到保护最少的"软性目标"进行袭击。塔利班否认与这起袭击有关。阿富汗总统阿什拉夫·加尼指责塔利班同样难逃罪责，因为塔利班为恐怖分子提供平台。

很多阿富汗人对这起袭击案的发生感到震惊。艺术家沙里菲（ Omaid Scharifi ）在Twitter上写道："我简直被撕碎了。这有任何合理性吗？我们错在哪儿了？"举行婚礼的大厅位于首都喀布尔的达鲁阿曼大街，因为下周一阿富汗要庆祝独立纪念日，因此这条街在夜晚灯火通明。

遭到袭击的婚礼现场

连环袭击

阿富汗婚礼往往都是规模盛大，动辄便有上百名甚至上千名宾客受到邀请，因此婚礼通常也都会选择一些空间很大的地方举行。而婚礼庆典也越来越多地成为恐怖分子袭击的对象。今年1月以来，喀布尔已经发生了17起婚礼遭袭的案件。据官方公布的消息，前16起婚礼袭击案件至少造成113人死亡，超过700人受伤。

一年来，美国同极端组织塔利班进行谈判，希望能够结束已持续了18年的冲突。在从阿富汗撤兵之前，美国要求塔利班对一系列问题做出承诺，例如保障安全、停火以及与阿富汗政府开始和平对话。

2016年，特朗普在美国总统选战期间承诺，如果他当选，他将在其任期内将美军从阿富汗撤出。目前驻扎在阿富汗境内的美军士兵数量仍有约1.4万人。

洪沙/李鱼 (法新社, 德新社, 路透社)

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