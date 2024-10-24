《喀山宣言》反单边制裁 欧盟批普京滥用金砖

金砖峰会发布的联合公报中，对于西方针对俄罗斯、伊朗等峰会与会国所实施的单方面制裁提出批评，称这些制裁对相关国家的最贫困民众造成了伤害。公报呼吁立即取消这类制裁。

（德国之声中文网）在金砖峰会上，全球最大小麦出口国俄罗斯提议建立一个金砖国家谷物交易所，以后还可以扩大到石油、天然气、金属等其他主要大宗商品的交易。被称为《喀山宣言》的金砖峰会联合公报对这一倡议表示欢迎。

中国、印度以及巴西等国领导人还支持建立一个共同的跨境支付系统，这将有助于金砖国家绕过美元主导的全球金融体系，相互展开贸易。

巴西总统卢拉表示，金砖国家是时候创建新的支付方式了。卢拉认为国际货币基金（IMF）等金融体系是失败的，应该以金砖国家新开发银行（NDB）替代。中国国家主席习近平也强调了金砖国家深化金融和经济合作的重要性。

此外，《喀山宣言》呼吁对俄罗斯的其他倡议展开可行性研究，包括成立一个金砖国家清算系统，旨在建立存管和证券交易结算基础设施，以及一个共同再保险公司。

不过，2001年提出了“金砖”一词的经济学家奥尼尔（Jim O'Neill）向路透社表示：“认为金砖国家可以成为真正的全球经济集团，这种想法显然有点遥不可及… …他们把自身视为某种具替代性、全球的事物，这实在令人非常不安，因为这显然是不可行的。”

“在我看来，（金砖峰会）基本上是象征性的年度聚会，重要的发展中国家会出席，特别是意见比较多的俄罗斯，还有中国，他们一起在这里，强调加入这样一个没有美国参与的联盟多么美好，同时批评全球治理体系有待加强。”

奥尼尔还说，只要金砖之中的中国和印度仍存在重大分歧、拒绝在贸易上合作，那么金砖集团想挑战美元的优势地位，就仍是痴人说梦。

金砖峰会期间，中印领导人曾举行双边会晤，这是习近平同印度总理莫迪5年来的首次正式会谈。喀山峰会前夕，中印两国刚刚就解决边界争端签署了一项协议。

金砖峰会期间，习近平同莫迪举行了五年来的首次正式双边谈。 图像来源: China Daily/REUTERS

乌克兰议题篇幅小

当被问及《喀山宣言》中为何较少提及乌克兰问题时，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：“乌克兰对俄罗斯是一个重要议题，但对金砖国家而言，乌克兰并不是核心议题。这一点，在金砖峰会的议程上得到了恰当的体现。”

基辅方面认为，来自喀山的迹象显示，俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争得到的支持越来越少。乌克兰外交部在声明中称：“俄罗斯原本希望利用金砖峰会，来分化国际社会，但事实却显示，世界绝大多数国家都站在乌克兰一方，并支持在乌克兰实现全面、公正和持久的和平。“

金砖峰会开幕之际，中国领导人习近平就“尽快缓解乌克兰局势”提出所谓三原则，即“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”。

北京被普遍视为俄罗斯侵乌战争的重要后盾。迄今为止，中国从未对俄罗斯的侵略行径予以谴责，西方国家还指责中国为俄罗斯的军工产业提供了重要物资。

莫迪此前也强调，他支持 “迅速恢复和平与稳定”的一切努力。佩斯科夫称，东道主普京感谢金砖峰会各国领导人做出的调解努力。

欧盟批普京“恶意利用”金砖峰会

欧盟指责俄罗斯总统为了实现其政治目的，在恶意利用金砖峰会。欧盟外交事务发言人史塔诺（Peter Stano）在布鲁塞尔表示，参加喀山峰会所有国家领导人应共同呼吁普京，立即停止侵乌战争。

史塔诺还表示，欧盟首先期望联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）能起到表率作用，他应敦促普京“立即无条件地从乌克兰领土上撤出军队”。

欧盟外交事务发言人：各国领导人应利用峰会敦促普京立即停止侵略行为。 图像来源: Xavier Lejeune/European Union, 2020

古特雷斯周三上午抵达喀山。克里姆林宫宣布，古特雷斯访俄期间将同普京举行会晤。这将是2022年4月以来，古特雷斯和普京的首次会晤。

爱沙尼亚和乌克兰均对古特雷斯参加金砖峰会提出批评。爱沙尼亚外交部查赫克纳（Margus Tsahkna）在X平台上写道：“联合国秘书长亲赴由俄罗斯主办的峰会，令普京政权的宣传战明显得逞。同一个在乌克兰发动血腥战争、严重违反联合国宪章的侵略者恢复正常往来，是绝不应当的。”

爱沙尼亚指责古特雷斯为普京站台。 图像来源: William Volcov/ZUMA Press Wire/picture alliance

(路透社，法新社，德新社）

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