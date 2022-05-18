 商品批发价创新高 德国人忧心通胀、勒紧裤带 | 经济纵横 | DW | 22.05.2022

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经济纵横

商品批发价创新高 德国人忧心通胀、勒紧裤带

最新调查结果显示，目前，商品价格疾速上升比俄罗斯侵乌战争、新冠疫情更让德国消费者忧虑，近三分之一国民担心将不得不削减开支。很多德国人已经开始调整消费习惯。

图中这样的5欧元能买到的东西越来越少了

图中这样的5欧元能买到的东西越来越少了

（德国之声中文网）俄罗斯侵乌战争导致经济动荡，4月份，德国批发商再度以创纪录速度提价。德国联邦统计局周一（5月16日）公布的数据显示，大宗贸易批发价比去年同月平均上涨23.8%，为1962年有相关记录以来的最大涨幅。此前，3月份涨幅为22.6%，已创历史新高，这样，从3月至4月，批发价就又增加了2.1%。

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俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。

经济高参们表示，俄罗斯对乌克兰的侵略战争将给德国带来严重的后果：战争正在抑制经济增长，导致物价攀升，经济前景的不确定性增加。

根据一项年度公众调查，德国人愈加将俄罗斯和中国看成是对世界和平构成威胁的国家。不过，这并不是德国人最关注的话题。

欧盟统计局表示，乌克兰战争和中国新冠疫情对经济的影响正在继续推动价格上涨，3月份欧元区通货膨胀率已达到欧元问世以来的最高水平。

统计专家们指出，“4月份，乌战对批发价格的影响尤其表现于原材料和能源大宗贸易，但也表现在包括各种食品在内的批发贸易中”。而德国最重要的贸易伙伴中国疫情爆发导致的供应瓶颈，目前也使许多商品变得更贵。  

这一发展被视为通胀趋势的指标，因为，批发贸易是制造商和终端客户之间的铰链，增加的成本至少会部分转嫁至消费者。4月份，消费者价格上涨7.4%，是1981年以来的最高值，人们不得不为能源和食品支付更多费用。 

批发价格创纪录增长归因于众多原材料和中间产品价格大幅攀升。其中，石油制品批发价同比涨63.4%；固体燃料（70.9%）、矿石、金属和半成品金属产品（55.7%）也直线上升；谷物、烟叶、种子和动物饲料的批发贸易价格亦大幅增加。 

调查：通胀成最大忧虑   

根据国际著名管理咨询公司麦肯锡今天公布的一项代表性调查结果， 眼下在几乎所有生活领域，物价都迅速上涨，而这比其它任何事情都更让德国人忧虑， 甚至俄罗斯侵乌战争和新冠疫情也排在后面。 

在1000多名受访者中，约有40%的人表示，目前最大忧虑是通货膨胀；34%的人称，最大忧虑是侵乌战争；只有8%的人表示，新冠疫情让自己最担心。

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百姓抢购囤积 通胀再攀新高

根据调查，近三分之一的受访者（29%）担心，由于价格上涨，他们将不得不改变自己的生活方式、限制支出。三分之二的受访者相信，今后12个月内，价格还将继续上涨。 低收入人群对通胀的恐惧更加明显。

高收入者也开始调整开支 

麦肯锡专家雅各布（ Marcus Jacob ）以此概括调查结果时： "两年新冠疫情留下了印记，但通胀和对入侵乌克兰使人们比以往任何时候都更悲观。” 他强调，人们感觉到了涨价，并看到月底时钱包里剩下的钱更少，高收入者们也在削减开支。

根据调查，一段时间来，三分之二的受访者在食品上得花更多钱；61%的人在汽油和交通费用以及能源上开销增加。由此，几乎每三个人中就有一人削减了在其它方面的消费，尤其体现在化妆品、服装、娱乐和旅游方面。 

另一名麦肯锡专家兰德（ Simon Land ）报告说：“已因大流行瘟疫而遭重创的行业更易受到新一轮消费削减潮的影响”。新冠疫情渐入尾声之时，消费者却又削减他们本想花更多钱的领域——比如，上餐馆、住酒店、旅游。调查显示，面对价格上涨，几乎三分之二的消费者已开始调整其购物习惯：例如，改用更廉价的商贸品牌或更频繁在折扣店购物。半数以上受访者表示，已更在意家中能源消耗。 

(路透社，德新社)   

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    作者: Magdalena Neubig


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