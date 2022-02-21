 商务旅行前景不再？ | 经济纵横 | DW | 10.04.2022

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经济纵横

商务旅行前景不再？

新冠大流行让商务旅行嘎然而止。无论是航空公司，还是宾馆酒店，业务都一落千丈。商务旅行还有前景吗？

Zukunft von Geschäftsreisen | Geschäftsreisender am Flughafen von Tokio

（德国之声中文网）新冠疫情爆发前的2019年，德国公司在商务旅行方面花费超过550亿欧元，创下历史纪录。当年，累计约1300万人次在德进行商务旅行，或参观展览会，或参加会议。他们出入宾馆、酒店和餐馆，给这些行业带来了可观的收益。

然而，为了控制新冠病毒的传播，几乎所有国家都在2020年收紧了入境规定。展览会和会议取消，被线上形式所代替。商务旅行几乎不复存在。根据德国旅行管理协会（Verband Deutsches Reisemanagement）的数据，新冠疫情下的第一年，商务旅行减少了约80%。该协会副主席皮尔内（Inge Pirner）表示，2021年的数字也同样暗淡。其后果是：航空业和酒店业营业额大幅下降。

那么，各行业该如何面对这一问题呢？

度假者成为救星

过去，德国最大的航空公司汉莎航空把目光瞄准商务旅行者。其收入一半来自这一领域，且主要是通过高昂的商务舱机票。法兰克福应用科学大学的伊冯娜·齐格勒（Yvonne Ziegler）教授指出，商务舱座位的收入非常高，也导致像汉莎航空这样的航空公司忽视了旅游这一部分。

Yvonne Ziegler

法兰克福应用科学大学伊冯娜·齐格勒（Yvonne Ziegler）教授

随着疫情导致商务旅行者数量急剧下降，航空公司被迫调整其商业模式。大型航空公司，如美国航空公司、美联航和达美航空，以及阿联酋航空和芬兰航空，都开始缩减商务舱，扩大比普通经济舱更舒适、服务更好的高级经济舱。度假者成为救星。

齐格勒认为，这种调整是 "绝对明智的"，因为如果商务旅客减少，为他们保留大量座位是没有意义的。不过她预计，随着欧洲内部和国际入境规定的放宽，越来越多的展览会和会议开始举办，商务旅行领域将缓慢复苏。

酒店面临调整压力

德国的旅店业不记录客人是因公还是因私出行。来自德国酒店协会（IHA）的托比亚斯·瓦内克（Tobias Warnecke）等行业代表估计，商务旅行者的住宿人次约占总数的25%。瓦内克说，总体而言，从财务角度来看，2020年和2021年是 "灾难性"的两年。按照德国酒店和餐馆协会（DEHOGA）的数字，在这两年中，酒店业的收入比2019年相比下降约40％。

Ben Brahim

雅高（Accor）德国公司总经理本·伯拉希姆（Ben Brahim）

本·伯拉希姆（Ben Brahim）是雅高（Accor）德国公司的总经理，负责约350家经济型、中档和豪华型酒店的运营。他说，总体而言，连锁酒店重视商务旅行、展会业务，但随着新冠大流行的发生，情况发生了变化。"我们就有更多来休闲的客人和旅行者，特别是在夏季和假期"， 他说，雅高也通过为当地人提供更多的办公室和联合办公空间来应对变化。他说，从中长期来看，公司希望继续提供这些选择，让"客人、当地人和公司将我们的酒店作为外部办公场所或卫星办公室。"

伯拉希姆预计商务旅行将长期下降，但也不会完全消失，因为仍然需要进行面对面的会谈："说到底，业务往往是在现实世界中，而不是虚拟世界完成的。"

Symbolbild | Portugal: populäre Heimat für digitale Nomaden

沙滩就是办公室

前景如何？

德国中型公司、农业机械制造商CLAAS的沃尔夫拉姆·埃伯哈特（Wolfram Eberhardt）也持这一观点。它的总部设在比勒费尔德附近，在全球各地都有生产设施，约80%的营业额来自国外。他认为，商务旅行将继续发挥重要作用。

虽然商务旅行被迫停止让公司节省了 "数百万"，但数字会议不能取代一切。埃伯哈特说，特别是当涉及到重要的公司项目落地时，在个人接触中说服潜在客户也很重要。"在有人为CLAAS联合收割机投资几十万欧元之前，建立信任是很重要的。客户想知道从什么样那里买的产品。因此，当地的经销商仍然极为重要"，艾伯哈特强调说。

德国顶级酒庄协会VDR的副总裁皮尔纳（Pirner）也有类似的看法。"商务旅行和面对面的会议对于建立联系和互信仍然至关重要"， 皮尔纳说，这对新客户来说尤其如此。

微软创始人比尔-盖茨2020年春天预测，商务旅行将长久减少50%。根据VDR的估计，德国也会出现类似情况。这样做的好处显而易见：减少旅行可以省钱省时间，并对公司的碳排放足迹有积极的影响。但缺点也很明显：和客户的接触不可能总是被虚拟形式所取代。未来向哪个方向发展还很难预料。也许很快就会恢复到business (travel) as usual--商务（旅行）照常。

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