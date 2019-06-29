唐荊陵获中国人权律师奖 「709」家属视讯感谢

(德国之声中文网) 7月7日，适逢「709」四周年前夕，第三届中国人权律师节暨第二届中国人权律师奖在台北举行。该活动由香港、美国、台湾等地数十个人权团体主办。第二届中国人权律师奖由唐荊陵获奖。唐荊陵从2003年开始介入大量维权案件，律师证被吊销之后，仍致力于以非暴力的行动发出呼吁，例如赎回选行动、六四静思节、5千天专制倒数计时等，是中国公民不合作运动的重要推动者。

这天，唐荊陵本人虽无法到台湾领奖，但是典礼上播放了他预先录下的得奖感言。影片中，他穿着受审时穿的衣服说，无论是被关进监狱、失去律师执照、甚至生活来源、流亡海外，人权律师仍然在法庭大声疾呼，他们都没有沉寂，并且在中国的历史中留下持久的回响。他在致辞中也提到香港正在为自治、自由和民主权利搏斗，短短几个月就有几位年轻人奉献了自己的生命，他恳请世界各国的人不能对中国不断恶化的灾难视而不见。

第一届中国人权律师奖的得主高智晟律师目前与外界失联，生死不明。

江天勇虽获释仍不自由

人权律师江天勇在视讯连线中表示，他2月28日出狱之后到现在已经4个月，仍然处于家庭监狱之中：「屋外有很多人一天24小时看守，我也能出去走动，但是他们近距离的跟踪。我如果离开处所的话，必须经过他们批准，并且坐他们的车，非常不方便，所以我仍然处于不自由的状态之中。」他表示现在还不能自由的看医生，也无法与妻子女儿团聚。

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他提到王全璋律师的状况堪忧: 「王全璋刚刚才允许家人的会见，会见之后发现他的状况非常不好，我们不知道发生了什么样的事情，使他这样充满活力、很热情的人权律师，变成眼下这种状态。我们都非常担心。」

维权律师家属暨案主分享感谢

709家属王峭岭、李文足透过视讯参与对谈。王峭岭是人权律师李和平的妻子，李文足是人权律师王全璋的妻子。

王峭岭和李文足在视讯一接通，便代表「709」家属正在行动的4位姐妹，向在场民众鞠躬致谢。王峭岭以家属的角度分享对律师的深刻感谢: 「我们在四年前，在709刚刚发生的时后，能够不害怕危险跟我们联系的就是律师这个群体。包括我们自己的亲人有时后也是在恐惧当中。」因此他们对人权律师这个群体，包括刚刚获奖的唐荊陵律师，都表示衷心的祝贺与感谢。「谢谢唐律师，就是你们这样的律师们，是我们在普通人生活中，让我们看到了 一个人的良心，不断地不断的在这样艰难的环境中的可贵。」

她说: 「当我们丈夫都失踪之后，我们开始去寻找律师，开始联系的时后，因为没有经验，我们会用公开的通信工具，比如微信、比如说短信啊，手机这样的。但是我们发现，一旦这样联系完，中国的警察就会上门，威胁这些我们想去寻求到的、帮助我们的人。所以那时候我们可以说是完全没有想象过会四面楚歌，就是一下子被边缘到社会最危险的边缘一样。我们被人保持了距离。」

王峭岭说，是在这样艰困的环境下，家属们开始互相帮助，「在眼泪中欢笑、在欢笑中流泪」。她拿身旁的李文足做例子，说她如何把困难当笑话说: 「李文足在围观江天勇开庭的时后，现场有一千多个警察。警察是非常紧张的，又下雨，他们就把李文足几个人就拖倒在地，拖了有十几米的路。李文族的外套衬领是非常不透气的，她的外套整个就像背心被脱下来一样，衬领就捂住了她的鼻子，当时她就快喘不过气来。当时她没有力量可以对抗，她就想抱住旁边警察的腿，但是警察的腿太臭了! 她不愿意去抱住警察的腿，就说让他们拖吧! 」

王峭岭回顾过去四年，家属们被逼迁、孩子在学校被差别对待、也无法自由升学，又面对外界辱骂，其实心情并不始终如一坚定，也会担心所作所为是不是真的会给家人带来危险，但是家属们仍然苦中作乐坚持下去，是因为事实证明，他们越抗争下去，家人的处境会越好。

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王峭岭说，李文足在6月底见到王全璋的这个会面已经是4年来文足不断抗争、姐妹不断陪伴、律师付出注销吊销执政等惩处的巨大代价、公民团体不计回报的协助之后，所得到的「胜利」。而在会见王全璋那天晚上，媒体关注、推特上的讨论、以及有人自发把会见经过翻译成英文等，都让她体认到: 「人们都觉得是亲友姐妹在陪伴李文足，但我觉得是全世界那些追求爱与自由的朋友们在陪伴着我们。所以那一天是又痛苦又特别温暖的一天...全世界各地的朋友们，我们爱你们，真的爱你们。感谢。」

李文足先是感谢了各方支持，6月28日才能见到王全璋，虽然王全璋的状况不好对心理形成打击，但是会继续坚持下去。李文足说：「许多人常问我们说为什么要做这些事情? 对我来说，我从来没有考虑过，要有原因的才去做这些事情。我觉得这就是应该做的、人的本能的反应。今天我们的丈夫被抓了，难道我们就不管吗? 我从来没有考虑为什么要做，就是应该要做的。」

李文足表示，现在除了希望将来的会见权能够得到保障，将来都能见到王全璋之外，考虑到王全璋的身体状况，也希望中国政府让王全璋保外就医。她也说，由于王全璋一审是秘密宣判，她到现在也没有拿到判决书，只能推算王全璋大概会在2020年的4月出狱。

影响深远的「709大抓捕」

「中国709维权律师大抓捕」事件，源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。2015年7月9日起，中国大陆公安在多达23个省份大规模逮捕、传唤、刑事拘留、带走、失联、约谈了上百位律师、民间维权人士、上访民众及其亲属的事件。

罗法/夏立民(综合报导)