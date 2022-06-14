唐山被打女子後續：不見傷況證明 未聞受害說法

唐山打人事件持續發酵，自該起事件發生後已過一週，但受害女子的實際傷況證明依然不明，中國主流媒體也幾乎未見受害者親友或現場目擊者發聲。越來越多輿論質疑，受害者的真實現況是否比官方說法更為嚴重？
（德國之聲中文網）唐山打人事件自6月10日發生以來已過一週，但案情仍十分不明朗，中國社群網路有越來越多聲音質疑，受害者的實際傷情可能比官方及媒體說法更為嚴重。近日，微博也出現大量呼籲當局具體通報受害女子傷情的有關貼文。
自週四（6月16日）晚間開始，「唐山被打女生後續」的有關話題在微博受到輿論高度關注及轉發。一張被大量轉發的圖片寫道：「請出示四名女生的驗傷報告／請明確指出四名女生是否沒有性命之憂／請四名女生的親屬朋友站出來說她們沒有性命之憂／請公布四名女生現在的實時狀況視頻／公布監控唐山警察出警制止燒烤打架的畫面／請正面回打以上問題不要玩文字遊戲」。另一張被大量轉發的附圖寫著：「請具體通報四個女孩傷情！是四個不是兩個！別捂嘴了！」
6月10日凌晨，河北唐山一家燒烤店發生圍毆事件，起因疑是一名男子酒後搭訕店內正在用餐的一名女性，並從後撫摸其背部。女子拒絕並表示反抗後，男子率眾圍毆該名女子及其友人，之後還將受害人拖至店外繼續毆打。
綜合中國媒體報導，事件總共造成4名女子受傷。然而針對唐山被打女子的傷況，連日來中國主流媒體幾乎僅見澎湃新聞採訪報導，其餘只有零星小家媒體跟進，實際情況依然不甚明朗。
根據中國澎湃新聞報導，事發當日，唐山市公安局路北分局曾發布通報稱，案發後有2名受傷女子在醫院接受治療，「傷情穩定，無生命危險」，「另2名女子傷情較輕未住院治療」。
澎湃新聞表示，該報在6月12日獲悉2名住院女子「出入病房時需要借助輪椅」，醫院工作人員告知由於疫情目前「不允許探望」，但確實有婦聯等部門人員進入病房探望兩名住院女子，探視人員都持有相關手續。
隔日，唐山市路北區婦聯工作人員向該報表示，她們確實到醫院探望了2名住院就醫女子，並稱「現在兩人病情穩定，情緒也比較穩定」。但該名工作人員說，「沒有見到兩人家屬」，具體情況希望記者向有關部門了解。
同時，唐山市路北區婦聯工作人員也指，傳言「有傷者已經死亡」屬「網絡謠言」，澄清表示：「該案件中，絕對沒有受害者死亡，希望大家『不信謠，不傳謠』」。
《浙江日報》集團旗下的天目新聞則報導稱，該報記者日前前往收治被打女子的華北理工大學附屬醫院實地探訪。在記者的詢問下，一名醫院工作人員表示，兩名被打住院女子均已轉入普通病房，「不在ICU（重癥監護室）了」。
該報表示，華北理工大學附屬醫院相關科室的工作人員向記者表示，目前兩位被打住院的女性「生命體徵平穩。關於救治具體情況，因涉及到患者隱私，醫院不便對外透露，其他一切情況均以公安官方通報為準」。
該報記者還寫道，在該院內科樓住院部門口看到有工作人員值守，根據醫院規定，病房實行封閉式管理，謝絕一切探視及無關人員進入，但報導並未說明值守的工作人員屬於什麼單位。
截至目前，受害者的具體身份依然不明，兩名住院女子的實際傷勢未能得到有力證明確實「傷情穩定，無生命危險」；兩名據稱傷勢較輕未住院的受傷女子，也未見官方及媒體後續追蹤確認情況。
許多中國輿論質疑，若傷者情況已經穩定，為何至今未見現身說法？此外，婦聯探訪住院女子時未見家屬，這樣的狀況並不尋常。
中國社群網絡高度關注之餘，有關討論同時也被迅速遭當局審查壓制。
根據微博官方數據，週五（6月17日）午間的熱搜排行榜上排名第一的「勇士總冠軍」，今日閱讀1.4億，今日討論7.8萬；與此同時，「唐山被打女生後續」今日閱讀1.4億，今日討論14.7萬，但卻在熱搜上完全不見蹤影。
其他熱搜話題的新聞下方，則可見大量留言提及唐山被打女生後續，試圖提高話題能見度。不少網民擔憂，唐山事件恐如同徐州八孩母親案一樣，調查後續無疾而終。
與此同時，「唐山又出惡性大事件系謠言」的話題登上微博熱搜，該話題引述河北省遷安市委網信辦的說法稱，近日網傳「唐山又出惡性大事件」，包含「女研究生被強姦、打斷腿爬兩公里求助」的消息，「經核實查證，此信息為謠言」，要求網民「不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護清朗網絡空間」。
對此，許多網民發文稱，該闢謠並未包含核實查證的有關細節與證據，信服力不足。亦有人發文表示，相較於闢謠「唐山又出惡性大事件系謠言」登上熱搜，被打女子的有關討論卻受到壓制，消息不明朗。
唐山打人事件引發中國社會公憤，官方在輿論壓力下於6月11日已經逮捕涉案共9人，目前案件仍在調查，官方也朝著涉黑團伙的方向偵查。
根據中國官媒央視報導，涉案9人中有3人為江蘇黑幫「天安社」成員。「天安社」是發跡於江蘇的涉黑組織，多年前已被警方取締。
香港「01」報導，唐山地方政府日前也召集進行「雷霆風暴」行動，表示要著手處理黑道猖獗的問題。
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