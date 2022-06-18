“唐山打人案”宣判：主犯一审获刑24年

（德国之声中文网）本周五（9月23日），河北廊坊市广阳区人民法院对"陈继志等恶势力组织违法犯罪"一案公开宣判。主犯陈继志被判有期徒刑二十四年，并处罚金人民币三十二万元。同时对其余27名被告人依法判处十一年至六个月有期徒刑不等的刑罚，另对其中19名被告人并处以数量不等的罚金。

今年6月10日在唐山市一家烧烤店，多名男子对四位素不相识的女顾客大打出手。场面暴力血腥的视频在网络上流传后，引起公众的极大愤怒，"唐山打人事件"立刻成为焦点话题。联系到之前受关注的"丰县铁链女"事件，不少人震惊地发现，普通公民，尤其是女性的人身安全面对的潜在危胁超乎想象。

在强大的舆论关注压力下，陈继志等九名涉案嫌犯随即被抓捕。9月13日，案件开庭审理。

涉“黑恶势力”

法庭认定陈继志等9人在烧烤店骚扰受害人遭拒后对其殴打；经鉴定，其中二人的损伤程度构成轻伤二级；另外二人的损伤程度构成轻微伤。

判决称，2012年以来，被告人陈继志等人还长期纠集在一起，在唐山市等地以暴力、威胁等手段，实施非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等违法犯罪活动，逐渐形成了以陈继志为纠集者，王晓磊等7名被告人为成员的恶势力组织。该恶势力组织为非作恶，欺压百姓，破坏当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。

法院裁定陈继志犯寻衅滋事罪、抢劫罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，并处罚金。此外，陈继志等6名被告人对4名被害人的医药费、护理费、误工费、伙食补助费、营养费、交通费等各项损失承担相应的赔偿责任。

"罪有应得"还是"舆论审判"？

判决出炉后，在中国网络上，人们较为普遍的反应是拍手叫好，称"大快人心"、"罪有应得"。但也有人认为判得太轻了，"应该至少是个无期"。也有人提醒警惕"舆论审判"，并指出根据中国《刑法》第69条，数罪并罚的情况下，除判处死刑和无期徒刑以外，刑期最高不能超过二十五年。因而此案已几近于"顶格"量刑。

案件发生后，当局的处理方法一再受到批评和围攻：例如，事后多日无法获知受害女子的境况，媒体报道也受阻挠，乃至传出有人死亡的谣言；审查部门控制社交媒体舆论，有关性別暴力的讨论受到打压，微博一度禁言上千个「挑唆性別对立等內容」的账号。

此外，"打人案"还涉及黑恶势力背后保护伞问题。河北省纪委监委8月29日通报，涉及陈继志等恶势力组织背后的腐败和保护伞问题的15人被立案调查，其中八人被留置，包括唐山市路北区副区长、市公安局路北分局局长马爱军等。

也因此，此案采取异地办案方式处理。九名涉案嫌疑人被抓后，由河北廊坊市公安局执行逮捕，而非交给事发地的唐山市公安局侦办。

微博认证号"刑法车润海"发帖写道："唐山案虽已告一段落，但这个案子对普通人造成的心理阴影，不知道要过多久才能消除。"他认为此案舆论与司法"良性互动"，表明"围观也是一种力量"。

（综合报道）

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