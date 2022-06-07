唐山打人事件引公愤 官方急抓嫌犯

（德国之声中文网）河北省唐山市两名女性因拒绝搭讪遭到暴力殴打的一段视频上传到网络后激起公愤，这段监控视频本周（6月10日）上传后受到广泛流传，“唐山打人事件”一度登微博热搜。网民一片斥责声中，官方媒体也下场表态，要求对肇事者严惩。一天后，唐山市公安局本周六（6月11日）通报，该案九名涉案人员已全部归案，并表示目前受伤女子伤情稳定，无生命危险。

6月10日凌晨，唐山一家烧烤店爆发围殴事件，起因疑是一名男子酒后搭讪店内正在用餐的一名女性，并从后抚摸其背部。女子拒绝并表示反抗后，男子率众对其及友人进行围殴，之后还将受害人拖至店外继续殴打。造成两名女子伤势严重，需在医院接受治疗，另外两人轻伤。

店内监控视频公布在网络后引发舆论高度关注，多家官方媒体，比如《人民日报》、《中国妇女报》、《法制日报》、《环球时报》等等都发文要求彻查严惩。《人民日报》微评指出，唐山这起群殴女子事件，令人震惊，不仅挑战了法律，还挑战了社会秩序，挑战了大众的安全感。被打女子仍在医院治疗，病床上的她们需要一个公道，全社会需要一个交代。

女性还是弱势群体吗？ 女性和贫困现象 贫困会让女性更容易受到歧视。向低收入的女性提供职业培训或者向她们提供一些贷款，这些做法可以帮助她们更好地掌握自己的未来、捍卫自己的权益。按照联合国公布的数据，女性比男性更容易陷入贫困。

女性还是弱势群体吗？ 针对女性的教育和培训 教育被看作是实现性别平权的重要条件。接受教育和参加职业培训可以让女性变得更为独立，可以改变一些人头脑中对性别差别的陈旧观念，同时也可以促进经济的发展。虽然对于很多女孩来说获得受教育的机会已经比以前要容易得多，但是2018年全世界仍有1.31亿失学女童。

女性还是弱势群体吗？ 女性和健康 从性健康到精神健康，获得适当的健康卫生服务对于全球一些女性而言依旧是一个不小的挑战。终止割礼这种有害女性健康的风俗也是受到关注的领域之一。世界卫生组织估计，每年仍会有约300万女童被“割礼”。

女性还是弱势群体吗？ 针对女性的暴力 针对女性的暴力现象是一个普遍存在的问题，国与国之间的差别仅在于这种案例的多寡。1995年北京世界妇女大会也再次将这一问题列为主题之一。但如何帮助需要摆脱暴力的女性获得法律保护和基本的服务，在这些方面，还有很多工作要做。

女性还是弱势群体吗？ 女性和武装冲突 在武装冲突中，妇女和儿童极易成为绑架对象，她们会遭受性暴力等极其残酷的迫害。为了减少这种情况的出现，联合国努力让女性更多地参与加入到和平谈判的进程中，以此创建更加融合的社会。

女性还是弱势群体吗？ 女性和经济 女性对世界经济的发展作用至关重要。如今，女性可以成为公司的首席执行官，可以担任企业家，可以成为医生、科学家……但是社会上的性别歧视仍然会造成女性处于低薪、不安全的工作环境中，而且她们在劳动力市场上更容易遭到剥削。加强女性的经济权益有益于帮助她们获得体面的工作以及为自己建设更加美好的未来。

女性还是弱势群体吗？ 女性与决策权 近些年来，越来越多的女性获得担任政府要职的机会。但是到真正实现性别平权，还有很长的一段路要走。在企业董事会里设定女性董事的最低比例、鼓励女性参与政治，这些做法都可以扩大女性在地方及全球政治经济生活中的影响。

女性还是弱势群体吗？ 制度机制 事实证明，在性别平权问题上，设置专门的机构对于制定新法律、新政策和新项目起到重要作用。国家一级的行动可以带来更具实质性的决策，无论短期还是长期都可以让女性受益。

女性还是弱势群体吗？ 女性的权利 1995年在北京召开的世界妇女大会强调，妇女和女童都有权充分且平等地享有基本人权，这其中包括免遭暴力、奴役和歧视的权利、接受教育的权利、选举权和就业权。“女性的权利属于人权”，但是如果性别不平权，女性的权利也会被忽视。

女性还是弱势群体吗？ 女性和媒体 在消除歧视女性的观念和现象的过程中，媒体是一种很有力的工具。让更多的女性走进媒体行业，不仅可以让她们的声音被公众听见，同时也可以让她们成为一种榜样力量。

女性还是弱势群体吗？ 女性和环境 自然灾害让女性更容易成为剥削和暴力的牺牲品。在气候变化中，她们受到的负面影响可能会更深。洪都拉斯环保主义者卡塞雷斯（Berta Caceres）曾屡遭生命威胁。2016年，她在家中遭枪杀。

女性还是弱势群体吗？ 女性权益的未来 今年国际妇女节的主题是“人人平等”（#EachforEqual），强调所有的性别间都是平等的。今年的妇女节活动呼吁全社会采取统一行动，实现一个真正性别平等的世界。 作者: Ineke Mules



事件引发网民愤怒，纷纷在微博上呼吁对打人者严惩不贷。而在众目睽睽之下被陌生男子性骚扰后肆无忌惮地拖拽、殴打，作为女性如何该保护自己也成了网民们热议的话题。有人评论说：“女生好无力啊。男生没有一个帮忙！ 没有一个阻止！ 人性呢？”有人写道：“她们满足了所有'完美受害者'的条件： 没有穿裸露的衣物，没有去偏僻的场合，没有单独出行，没有去娱乐性场合，她们只是坐在热闹的餐馆和姐妹吃饭聊天。她们甚至还满足了对受害者的另一种'要求'— 不要示弱不要害怕，互相帮助，敢于反抗。可是你看到了，在绝对的暴力面前，她们所做的一切都毫无作用。”也有人说：“她只是跟几个姐妹出去吃烧烤！如果我们不发声，下一次被打的就是你我！”



唐山警方通报以寻衅滋事、暴力殴打他人为由抓捕了嫌疑人。头条新闻援引律师孙志峰表示，如果公安机关查明嫌疑人纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，最高可处十年有期徒刑。截至周六，“唐山打人事件9人全部落网“登上微博热搜榜首，热搜前5名都和该事件相关。有网民留言写道：“注意是全部落网，没有一个自首的！！ 不严惩不足以平民愤！”也有人注意到事件曝光后才得到迅速处理，指出：“为什么出警过，然后人等到舆论发酵之后的几十个小时才开始抓捕，都没有解释！”也有人说：“要是没有网络，天知道会有怎样的解决？或者不了了之” ，“现在办案全看网上流量热度，不知道是好还是不好。“



唐山打人事件也引发后续，或许是看到网络的力量，一名唐山蛋糕店老板在网上实名举报该市涉黑团伙敲诈勒索，暴力打砸。



（综合报道）

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