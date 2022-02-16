「唐山打人事件」來龍去脈：女性暴力再成焦點

中國唐山一家燒烤店有多名女性遭毆打引發熱議。國際聚焦在中國女性長年遭歧視、暴力及不公平對待，而中國官媒則要求對肇事者嚴懲，從微博刪除挑唆性別對立評論看來，北京似乎要避免將焦點放在女性暴力上。德國之聲還原這起事件及統整相關討論。
（德國之聲中文網）中國唐山市女性遭暴力毆打的視頻6月10日上傳後，直至週一（6月13日），相關討論串持續佔據中國微博及百度熱搜，該事件在唐山掀起舉報潮、微博則有265個談論該議題的帳號因「挑唆性別對立」遭禁言。
另外也有討論聚焦在人性冷漠、網路暴力及女性歧視與暴力上，許多法律界及媒體專家及公眾人物都對此發表相關評論。
中國唐山打人繼涉案9人全部落網後，在偵查階段實施異地管轄，《中國新聞週刊》指出這並不常見，並引用法學專家說法稱，這意味著本案被視為重大敏感的複雜案件，涉事團伙被定性為惡勢力的可能性非常大。
新加坡《聯合早報》採訪北京航空航天大學公共管理學院教授任建明，他認為唐山這起案件大概是「涉黑涉惡」，部分涉案者過去有黑惡勢力犯罪情節，而最有可能提供保護傘的就是唐山當地公安部門；河北當局估計是基於這項判斷才選擇異地辦案。
中國官方則強調要「除惡務盡、徹查嚴懲」，似乎要將此案與黑道掛鉤，淡化女性暴力的焦點，有關性別暴力的討論亦受到打壓，微博宣佈禁言265個「挑唆性別對立等內容」的帳號。
《中國數字時代》報導稱，有個別從性別視角分析這一事件的文章遭刪除，一種「只關乎善惡，無關乎性別」的聲音被廣泛傳播，似乎想要精準繞過「性別」並過濾「女權」這些敏感關鍵詞。
路透社將「唐山女性遭圍毆事件」與今年2月爆出江蘇徐州豐縣鐵鍊女事件相提並論稱，該事件同樣引發激起中國網友討論。CNN報導則稱，中國當局似乎想把焦點從性別暴力移開，並稱這是一起涉及當地黑幫的獨立事件，這是因為北京一直將女權議題視為禁忌，特別是他們認為女權主義者是來自海外煽動或顛覆國家的勢力。
延伸閱讀：长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman?
《中國婦女報》在「唐山女性遭圍毆事件」後發表評論稱：「如此猖狂，置法律於何地？如此暴力，恐怕不止女性缺少安全感，普通居民都會感到自危！」並希望當地司法機構讓包括女性在內的廣大群眾感受到公平正義，對社會安全度有更強的信賴感。
在唐山燒烤店打人事件後，中國當地又湧現多起實名舉報，唐山警方週日（12日）分別針對其中兩件進行通報並抓獲6人，兩件舉報是涉勒索蛋糕店及酒吧非法拘禁案。
當地官媒報導稱，自6月12日起，唐山在全市開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，當天唐山市在唐山抗震紀念碑廣場召開部署大會。並指即日起展開為期半個月的夏季社會治安整治，整治內容包含打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女等違法犯罪行為。
根據《澎湃新聞》報導，社交平台6月12日，流傳出《涉事燒烤店老闆娘發聲》的視頻。自稱唐山涉事燒烤店店主的女子在視頻中指出，當天幾名女子遭毆打時，她有請其他人報警，而打人的那夥人威脅他，且未結帳就離開。她表示自己也是受害者，卻被網友們網暴，並說「我已經要瘋了」。
對此，《人民網》評論稱，網暴無辜者是打錯了靶子，並「奉勸那些動輒網暴他人的人，動輒嘲笑他人的人，動輒譏諷他人的人，不要做事後諸葛亮，不要輕易揮舞道德的大棒，不要傷了原本善良的心」。
《中國新聞網》則指出，絕不能讓對受害者的無端臆測和指責模糊事情的焦點，更不能讓這種極個別的言論對受害者造成二次傷害。
也有輿論指向人性冷漠，批評現場數名男性旁觀者在女性遭毆打時未出面阻止，並稱這是人與人之間冷漠與黑暗的一面。影星成龍週六（11日）也在微博表示，「我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？」
中國浙江靖霖律師事務所專職律師何秀珍在微信公眾號《冰川思享號》發表了「唐山打人事件，旁觀者挺身而出的三種後果」一文，並指出，若有人出面可能被打傷，醫藥費沒有著落，又或是若將施暴者打傷則會面臨索賠，甚至可能面臨刑責。因此他認為「不要鼓勵普通人去做出無謂的犧牲」。
（綜合報導）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
唐山一家烧烤店发生的围殴事件引发网民群情激愤，而打人者在众目睽睽之下，肆无忌惮地殴打几名女性更是引起女性如何保护自己的热议。网民一片斥责声中，官方媒体也呼吁对肇事者严惩。唐山市公安局通报九名涉案人员已全部归案。
徐州丰县“八孩母亲”引发舆论关注。时评人长平回顾当年采访报道被拐卖妇女和失踪儿童案件的亲身经历，指出受到中国政府惩罚的往往不是人口贩子，而是揭露人口贩卖的人。
中國「鐵鍊女事件」持續延燒，官方調查組稱要「全面徹查」，並於2月23日再次通報。與此同時，中國似乎正收緊輿論，對該話題進行審查。鐵鍊女事件引發的輿論熱度能持續下去嗎？在中國維護婦女權益、找真相，還有多少空間？