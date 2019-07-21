唐宁街10号迎新：鲍里斯·约翰逊

（德国之声中文网）那是一个约翰逊喜欢的戏剧化场面。在保守党成员们周一（7月22日）就未来党首并由此就新首相投票前夕，他在伦敦东区最后一次出场。这位候选人手晃一条用塑料袋封口的鲱鱼。他称，这条鲱鱼出自马恩岛（Isle of Man）的一家腌鱼作坊。他告诉听众，数十年里，鲱鱼都可以邮寄，而现在，相关费用被布鲁塞尔官僚们推高，因为，他们坚持每条鱼都必须装在塑料冰袋里。他指出，这种做法毫无意义、且污染环境。他表示，退盟后，英国就可以从此类规定中得到解放了。

然而，约翰逊完全是在信口雌黄。首先，位于爱尔兰和英国之间的马恩岛不属于欧盟，而若遵守欧盟规定，则完全是出于自愿；其二，欧盟不对成员国食品运输的卫生与安全规定负责，而只对跨国运输的规定负责。布鲁塞尔欧委会总部一名发言人旋即就此作出澄清。也就是说，腌制鲱鱼的冰袋规定出自伦敦的某位官僚主义者。

约翰逊的天方夜谭

由于此类事件，《金融时报》首席评论员沃尔夫（Martin Wolf）亦称约翰逊是一个"一直胡编乱造的人"，不适合担任国家最高职务。其实，不只是鲱鱼，涉及自行车，约翰逊也曾证实了自己的编造能力。

上周一，他被问及最后一次落泪是在何时，他回答说，那是在他心爱的拴在议会栅栏上的自行车"Bikey"被人偷走之后。他称，他在伦敦市长的整个任期里，无论把车锁在哪里，都未出过事，"萨迪克·汗（Sadiq Khan，工党籍伦敦市长）甫一上任，车就被偷啦" 。

约翰逊讲这一轶闻意在贬损政治对手。愚蠢的是，他自己提供了这故事全不属实的证据。2014年，他在一篇专栏文章里写道，他骑着"Bikey"掉进一路坑，车只能报废了。当时，他还在市长任上呢。

在今年5月的最近一次地方选举期间，约翰逊推文道，他已投了保守党一票，本国民众也应这么做。愚蠢之处在于，在他的伦敦住区，当时根本就没有举行地方选举。相关推文很快从网上消失不见。

这些不过是约翰逊--客气地说--对真实不够严谨的若干例子罢了。

能力遭质疑

约翰逊在《每日电讯报》（Daily Telegraph）工作时的上司黑斯廷斯（Max Hastings）写道，"我曾是鲍里斯·约翰逊的老板，他完全不适合当首相"。数星期前，黑斯廷斯对这位前同事大加挞伐，指出，"即使人家让他面对面对质，他也不会承认事实"。

无论怎么说，不久前，约翰逊在有关他到底有几个孩子这一问题的争论中支支吾吾，颇显窘态。根据传言，他有多个非婚生子。约翰逊的顾问们一定让他明白了，要是在此提供错误数字必会引发真正的丑闻。

不过，前上司黑斯廷斯承认，舆论攻击约翰逊毫无意义，因为，人们尽可以指出约翰逊的缺陷，他的党内同仁却全然不会在意。

在英国当代史上还从未有过哪位首相候选人得到过这么糟糕的评价

无可阻挡成首相

虽说在英国当代史上还从未有过哪位首相候选人得到过这么糟糕的评价、从未有过这么多证据说明他创造性地对待真实、说明他没有能力掌握执政工作的细节，约翰逊这周三入主唐宁街10号似乎已然无可阻挡。

相关决定由约16万保守党党员采用基层投票形式作出。他们的数量略多于英国选民总数的0.3%，作为群体根本不具代表性。党员中，多为年长、富裕的白人，66岁以上的人超过40%。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 惊呆 “脱欧？什么脱欧？”特雷莎·梅首相满面惊恐。这是3月23日伦敦示威游行队伍中的一个纸板头像，强调再度举行全民公投的诉求。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 救生圈 新公投、新运气，—今年1月中旬，英国人便为此走上伦敦街头，游行队伍中就有这个拿着救生圈的细唇特雷莎。她会扔下这个救生圈吗？

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 英国亚马逊 “未来叫作欧洲”—3月23日，伦敦，扮成“神力女超人”的一名活动人士便为此战斗着。她大声疾呼“Put it to the People”—“让人民来决定”。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 穿刺 同一个反脱欧示威行动的参与者们向人们清楚展示了他们所认为的特雷莎·梅正在干什么：处决英国经济。这一塑像的制作者是德国狂欢节花车艺术家雅克·蒂利（Jacques Tilly）。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ “要做爱，不要脱欧” 这一对硬纸板面罩表现的是联邦德国总理默克尔和英国首相梅。3月21日，在欧盟布鲁塞尔峰会前，脱欧反对者中有人戴着它们。至于面罩是否的确很像这两名政府女首脑，这个问题不妨另作讨论— 不过，安吉拉和特雷莎风情万种……？难说吧？

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 联合王国热吻欧盟 那还不如这样：联合王国和欧盟的认同可以说就画在了布鲁塞尔这两个峰会示威者的脸上了。这似乎一点都不妨碍俩人间的亲昵劲儿。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 迈开坚定步伐…… ……走出欧盟。脱欧的赞同者们当然也能出场。这是2月27日，在英国国会大厦前。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 鼓足勇气 此人喊的是什么口号，不太清楚。然而，这位英国人再清楚不过地表示了赞同脱欧的立场。他的牙刷是否也饰有“联合杰克”旗标？

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 脱欧不会是儿戏 也许，某些人会希望，脱欧永远只是一个童话。无论如何，一月中旬在伦敦出现的这个毛绒玩具独角兽表示的是，希望生活在未发生离开欧盟事件的一个粉红色世界上。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 脱下裤子 特雷莎·梅可没想到过：2019年1月15日，下院否决了她的退盟协议法案。就在国会驻地前，一幅人体画守候在了那里。画上是梅首相本人及退盟赞同者约翰逊、戈夫和戴维斯（从右至左）。自2017年10月起，雅克·蒂利的这辆花车跑遍了联合王国。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 肉身约翰逊 这是真人。虽说不是脱欧强硬派约翰逊本人，却是他有血有肉的真人模仿者加尔德隆（Drew Galdron）。他双手持一块标语牌，上有那句经典口号：“退盟：值得吗？”

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 脱欧之恶吠 当然，脱欧反对者2018年10月举办的早成佳话的“吠公投”（Wooferendum）的参与者们也允许张口。对不起，该说，张嘴。就像这只大嘴，一付苦相，或许是想到了退盟。

脱欧？不脱欧？关键是有创意！ 狗怒 似的，它也属于吠公投：狗狗们的撒尿站。它们特别受到邀请，冲着约翰逊的脸抬腿。脱欧的反对者们以此给自己的领地做记号。



2007年，布朗（Gordon Brown）在不经新选举接任布莱尔时，约翰逊曾写道，这种做法"不民主"。12年后，这一评判似乎就不适用于他自己了。赫塞尔廷（Michael Heseltine）和前首相梅杰（John Major）等众保守党前大佬极力反对约翰逊，反对他竞争国家最高职务。然而，什么都不能阻拦那列车：一旦投票结果公布，这位候选人就可以让人帮他打点搬家纸板箱咯。

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