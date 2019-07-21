唐宁街10号迎新：鲍里斯·约翰逊

在所有英国首相人选中，鲍里斯·约翰逊得到的评价最差。然而， 尽管惯于撒谎，他在保守党内的上升趋势似乎难以阻挡，定将成为下届英国首相。
（德国之声中文网）那是一个约翰逊喜欢的戏剧化场面。在保守党成员们周一（7月22日）就未来党首并由此就新首相投票前夕，他在伦敦东区最后一次出场。这位候选人手晃一条用塑料袋封口的鲱鱼。他称，这条鲱鱼出自马恩岛（Isle of Man）的一家腌鱼作坊。他告诉听众，数十年里，鲱鱼都可以邮寄，而现在，相关费用被布鲁塞尔官僚们推高，因为，他们坚持每条鱼都必须装在塑料冰袋里。他指出，这种做法毫无意义、且污染环境。他表示，退盟后，英国就可以从此类规定中得到解放了。
然而，约翰逊完全是在信口雌黄。首先，位于爱尔兰和英国之间的马恩岛不属于欧盟，而若遵守欧盟规定，则完全是出于自愿；其二，欧盟不对成员国食品运输的卫生与安全规定负责，而只对跨国运输的规定负责。布鲁塞尔欧委会总部一名发言人旋即就此作出澄清。也就是说，腌制鲱鱼的冰袋规定出自伦敦的某位官僚主义者。
约翰逊的天方夜谭
由于此类事件，《金融时报》首席评论员沃尔夫（Martin Wolf）亦称约翰逊是一个"一直胡编乱造的人"，不适合担任国家最高职务。其实，不只是鲱鱼，涉及自行车，约翰逊也曾证实了自己的编造能力。
上周一，他被问及最后一次落泪是在何时，他回答说，那是在他心爱的拴在议会栅栏上的自行车"Bikey"被人偷走之后。他称，他在伦敦市长的整个任期里，无论把车锁在哪里，都未出过事，"萨迪克·汗（Sadiq Khan，工党籍伦敦市长）甫一上任，车就被偷啦" 。
约翰逊讲这一轶闻意在贬损政治对手。愚蠢的是，他自己提供了这故事全不属实的证据。2014年，他在一篇专栏文章里写道，他骑着"Bikey"掉进一路坑，车只能报废了。当时，他还在市长任上呢。
在今年5月的最近一次地方选举期间，约翰逊推文道，他已投了保守党一票，本国民众也应这么做。愚蠢之处在于，在他的伦敦住区，当时根本就没有举行地方选举。相关推文很快从网上消失不见。
这些不过是约翰逊--客气地说--对真实不够严谨的若干例子罢了。
能力遭质疑
约翰逊在《每日电讯报》（Daily Telegraph）工作时的上司黑斯廷斯（Max Hastings）写道，"我曾是鲍里斯·约翰逊的老板，他完全不适合当首相"。数星期前，黑斯廷斯对这位前同事大加挞伐，指出，"即使人家让他面对面对质，他也不会承认事实"。
无论怎么说，不久前，约翰逊在有关他到底有几个孩子这一问题的争论中支支吾吾，颇显窘态。根据传言，他有多个非婚生子。约翰逊的顾问们一定让他明白了，要是在此提供错误数字必会引发真正的丑闻。
不过，前上司黑斯廷斯承认，舆论攻击约翰逊毫无意义，因为，人们尽可以指出约翰逊的缺陷，他的党内同仁却全然不会在意。
无可阻挡成首相
虽说在英国当代史上还从未有过哪位首相候选人得到过这么糟糕的评价、从未有过这么多证据说明他创造性地对待真实、说明他没有能力掌握执政工作的细节，约翰逊这周三入主唐宁街10号似乎已然无可阻挡。
相关决定由约16万保守党党员采用基层投票形式作出。他们的数量略多于英国选民总数的0.3%，作为群体根本不具代表性。党员中，多为年长、富裕的白人，66岁以上的人超过40%。
2007年，布朗（Gordon Brown）在不经新选举接任布莱尔时，约翰逊曾写道，这种做法"不民主"。12年后，这一评判似乎就不适用于他自己了。赫塞尔廷（Michael Heseltine）和前首相梅杰（John Major）等众保守党前大佬极力反对约翰逊，反对他竞争国家最高职务。然而，什么都不能阻拦那列车：一旦投票结果公布，这位候选人就可以让人帮他打点搬家纸板箱咯。
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