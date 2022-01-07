唐宁街10号在菲利普亲王葬礼前开派对

（德国之声中文网）本周五，英国媒体再对唐宁街10号在新冠疫情封锁措施期间举行派对提出了新指控。《每日电讯报》（Daily Telegraph）报道称，去年4月，在英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王葬礼前夕，唐宁街10号的首相官邸分别为通讯主管以及摄影师举行了两场离职派对。报道指出，约翰逊并不在唐宁街10号，而是在位于乡间的官邸契克斯庄园（Chequers）。这两场派对举行期间，英国的防疫规定是禁止不同家庭成员室内聚会。

本周五，约翰逊办公室向英国女王致歉称，对于“在全国哀悼期间”举办聚会“深感遗憾”。当时由于新冠防疫限制，伊丽莎白女王在菲利普亲王追悼会上的孤单身影成为令人难忘的形象。

就在两天前，英国首相约翰逊才因为在2020年5月封城期间违反防疫规定参加派对引起公愤。一封近日曝光的邮件声称，约翰逊在2020年5月英国首次封城期间参加了一场有40多位宾客的聚会。约翰逊及其团队此前也曾被指在封城期间搞聚会。

“自带酒水”的花园派对

周三（1月12日），约翰逊在议会针对近来曝光的“派对门”进行回应。反对党工党领袖斯塔默（Keir Starmer）在首相问答中要求约翰逊对该派对“坦白交代”。

在面对议员时，这位英国首相承认参与这场派对。约翰逊表示，他以为这是一场公务活动，并向公众道歉。

斯塔默则称，约翰逊“冒犯公众”，“他现在是否会体面地辞职？”斯塔默也发推特，要求约翰逊辞职。

英国独立电视网（ITV）近日曝光的一封邮件内容显示，唐宁街10号的首相官邸在2020年5月20日举行了一个「自带酒水」的花园派对。该活动由约翰逊首席私人秘书雷诺兹（Martin Reynolds）向100多名员工发送了一封邀请函。

ITV称，雷诺兹在邮件中写道：「经历了之前工作繁忙的时期，如果能充分利用今天的宜人天气，今晚在首相府花园里隔着社交距离喝点小酒，将会是件再美好不过的事。请在下午6点出席，并带上你自己的酒水！」

政策仅限不同家庭2人聚会

ITV报导，当时大约有40名员工前往花园共襄盛举，其中包括约翰逊和他的妻子。然而当时英国的社交限制政策规定，不同家庭户外聚会只限2人，到6月才放宽至6人，而且酒吧和餐馆仍然保持关闭，40人的酒会显然有违反防疫规定之虞。

「不会辜负英国人民的牺牲」？

身为首相的约翰逊在受到几起违反防疫规定的指控之后，饱受舆论批评。其中包括他于2020年5月在唐宁街住所花园的聚会和之后2020年11月、12月的派对。

英国卫生部副部长艾尔加（Edward Argar）向天空新闻台（Sky News）表示：「我能理解这些报告、这些指控会造成的伤害，特别是对那些失去至亲的人而言，（但是）我们必须给个空间来完成这项调查。」

事实上，约翰逊在距离2020年花园派对不到两个月前的3月27日才宣布自己确诊新冠，一开始症状轻微，但后来症状恶化，一度被送进重症监护病房，直至四月中旬才出院。约翰逊在4月27日重返工作岗位，当时的他在唐宁街发表讲话提到，英国正处于「最高风险」，他不会宣布迅速解封措施而「辜负英国人民的牺牲」。

「完全无法容忍」

反对党工党副领袖雷诺（Angela Raynor）表示，在本周一的邮件披露之后，「许多人将会感到厌恶」。苏格兰民族党称这封电子邮件令人「完全无法容忍」。

周一稍早，当约翰逊被问及他和妻子是否参加了2020年5月在首相府花园举行的聚会时，他拒绝回答此问题。

约翰逊会因此下台吗？

英国财政部主计长埃利斯（Michael Ellis）周二对议员们表示，如果相关调查确定存在不法行为，将采取必要的纪律处分。

一些议员呼吁约翰逊辞职。两项快速民调也显示，多数民众认为约翰逊应该下台。

周二，民意调查机构YouGov对5391人进行的民意调查发现，56%的人认为这位英国首相应辞职。

另一项Savanta ComRes的民调显示，66%的人认为约翰逊应该辞职，比之前有关2020年12月圣诞派对报道后进行的民调上升了12个百分点。该民调还称，在2019年投票给约翰逊的人中，42%的人认为他应该辞职，上升了9个百分点。

（综合报导）

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