唐娟在美有望保释 另两名中国学者被起诉

（德国之声中文网）美国加利福尼亚的联邦法官星期五（8月28日）批准了曾藏身旧金山领馆的中国科研人员唐娟的保释。

据加州《萨克拉门托蜜蜂报》报道，美国地方法官肯德尔·纽曼（Kendall Newman）在一场于萨克拉门托（Sacramento）举行的听证会上告诉唐娟："你获得了一个大好的机会。"

该报指出，一名华裔表示愿意以自己价值75万美元的房产作为担保，保释唐娟并安置她，并称不认识唐娟。纽曼表示，他同意这位华裔人士的请求。完成正式获释前的相关文书工作可能还要近一周的时间。报道还称，唐娟也有可能被拒绝保释，因为检察官预计将会要求另一位联邦法官复核这一决定。

中国科研人员唐娟

7月底，唐娟在联邦法院通过视频首次出庭，因被指有潜逃风险，所以不获保释，须继续羁押在萨克拉门托监狱。法庭资料显示，唐娟是中国解放军军官，受雇于空军第四军医大学。

起诉书指出，唐娟于去年10月准备到加州大学戴维斯分校放射肿瘤学系工作，申请J-1访问学者签证时隐瞒军方身份，6月接受联邦调查局（FBI）查访时又矢口否认。当局搜查她的住所，发现其军装照片，并审查了她在中国发表的文章，确定其军籍。唐娟受FBI查问后躲进旧金山的中国领事馆。美国当局称，唐娟是在离开领事馆去看医生的时候被FBI逮捕的。如果唐娟的签证欺诈罪名成立，她将面临最高长达10年的监禁和25万美元罚款。

涉嫌破坏证据中国研究员被起诉

唐娟是几名在美国工作、受到刑事指控的中国研究人员之一。周五当天，美国司法部门表示，一名中国籍加州大学研究员因涉嫌破坏证据、妨碍FBI调查而被逮捕并起诉。

美国司法部在一份声明指出，今年7月，住在加州阿尔罕布拉、29岁的关磊（音译：Guan Lei）被人看见将一个坏掉的电脑硬盘扔进公寓外的垃圾桶，之后被捕。

司法部表示："关磊受到调查，因为他可能将敏感的美国软件或技术数据移转到中国的国防科技大学（NUDT），而且他在申请签证以及接受联邦官员问询时都不实地否认与中国军方的关系。" 关磊后来承认曾经参与过军事训练，并在国防科技大学学习期间穿着军装。声明中没有透露调查开始的时间。

这份声明还称，关磊于本周五首次出庭，预计将于9月17日提审。破坏证据属于重罪，最高刑期为20年。

涉嫌窃取机密中国学者被捕

同一天，美国司法部网站的发布的另一份声明显示，一名在弗吉尼亚州大学从事研究的中国籍学者于当天被逮捕并起诉。

声明称，现年34岁的胡海周（音译：Haixhou Hu）被控未经授权或越权从受保护的电脑上获取信息，以及窃取商业机密。法庭文件显示，胡海周首次引起调查人员的注意是在8月25日，当时他在芝加哥奥黑尔机场试图登机前往中国，在进行例行检查时被发现携带了未经授权的仿生物学研究模拟软件代码，这是弗吉尼亚州大学人员多年的研究结果。

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