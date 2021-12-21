唐凤被韩方取消线上演讲邀约 台湾外交部提抗议

（德国之声中文网）在韩国上周临时取消对台湾行政院政务委员唐凤参加一场线上会议的演讲邀约之后，台湾方面周二表示，已经就此向韩方提出抗议。

韩国政府“第四次工业革命委员会”12月16日举行“2021第4次工业革命全球政策会议”，原本邀请唐凤在会议上透过连线发表演说，不料当天清晨7时50分，第四次工业革命委员会竟临时电邮通知唐凤办公室，表示取消唐凤的演讲邀约。据称韩方临时取消邀约的原因是“考量两岸关系各层面”。

台湾外交部发言人欧江安表示：“外交部已经召见韩国驻台北代表部代理代表，对韩方的失礼行为表达强烈不满。”她表示，台湾驻韩国代表处代表唐殿文也同步向韩方表达了严正抗议。

“综合考虑后的决定”

中国将台湾视为自己领土的一部分，反对任何国家和台湾之间进行官方的交流往来。近年来，北京加强了在国际上孤立台湾的努力，从2016年至今，已经有8个原本和台湾有邦交关系的国家与台断交，转而与北京建交。

韩国外交部发言人崔泳杉周二在回答记者有关取消邀约的问题时表示：“此举是综合考虑各种条件后作出的决定，韩方与台湾地区保持非官方务实交流的基本立场不变。”

韩国和日本都是美国在亚洲的重要盟友，但是首尔在声援台湾方面相比东京更加谨慎一些。

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韩国总统文在寅此前已经表示，不参与美国发起的外交抵制2022北京冬奥会的行动。中国对这一决定表示欢迎。

文在寅表示，韩国希望与中国保持良好关系，为了实现韩半岛无核化及永久和平与稳定，需要中方发挥建设性作用。

（法新社）

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