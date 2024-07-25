哪些政要将出席巴黎奥运会开幕式？

中国国家主席习近平将缺席巴黎奥运会，由副主席韩正作为他的“特别代表”出席开幕式。世界其他政要的出席情况如何？

（德国之声中文网）巴黎奥运会开幕式将于本周五（7月26日）在塞纳河上拉开帷幕，出席开幕式的国家元首、政府首脑、皇室成员及其代表超过百人。

法国体育大使塞缪尔·杜克罗克表示：“我们已经准备好迎接整个世界。”

美国第一夫人与中国“特别代表”

81岁的美国总统拜登宣布不再竞选连任，且刚刚从新冠感染中康复，因此不会飞往巴黎，第一夫人吉尔·拜登已确认前往出席开幕式。

美国现任副总统、正在竞选下一任总统的哈里斯的丈夫道格拉斯·艾姆霍夫将出席闭幕式。

第一夫人吉尔·拜登将出席奥运会开幕式。 图像来源: Jacquelyn Martin/AP/picture alliance

中国国家主席习近平也将缺席巴黎奥运会，由副主席韩正作为他的“特别代表”出席开幕式。

俄罗斯被拒，乌克兰未知

由于俄罗斯对乌克兰的侵略战争，巴黎奥运会没有邀请任何代表普京政府的俄罗斯官员。

俄罗斯长期以来是夏季奥运会的强国，但由于乌克兰战争，俄罗斯被禁止参加本届奥运会，只有少数中立运动员例外。

饱受战争蹂躏的乌克兰尚未公布总泽连斯基是否会出席长达三个小时的开幕式。

俄罗斯总统普京没有收到邀请。 图像来源: Minh Hoang/AP Photo/picture alliance

新任英国首相斯塔默将出现在塞纳河边的看台上，观看壮观的入场仪式，他希望加强与法国的关系。

英国驻法国大使梅娜·罗林斯表示：“巴黎2024年奥运会不仅对法国是一个大事件，对英国也是。”她说，英国已经售出了本届奥运会大约50万张门票。

其他预计出席的欧洲领导人包括德国总理肖尔茨、意大利总统马塔雷拉、芬兰总统斯图布和希腊总理米佐塔基斯。

以色列面临抗议，总统仍将出席

以色列对加沙的持续轰炸引发了广泛的抗议。尽管伊朗政府抗议并呼吁禁止以色列参加巴黎奥运会，但以色列总统赫尔佐格将在严密保护下出席开幕式。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，以色列对加沙的轰炸仍在继续。

巴勒斯坦奥委会主席吉布里勒·拉吉布将代表巴勒斯坦权力机构领导人阿巴斯出席巴黎奥运会。

沙特阿拉伯王储萨勒曼和阿联酋总统阿勒纳哈扬尚未公布其巴黎行程。土耳其总统埃尔多安和印度总理莫迪是否出席也不确定。但国际奥委会成员、卡塔尔元首阿勒萨尼在巴黎出席了赛前会议。

尚不清楚印度总理莫迪是否会前往巴黎。 图像来源: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

英国长公主安妮已抵达巴黎

巴西总统卢拉也不会前往巴黎，委托其妻罗桑杰拉代表国家出席开幕式。阿根廷总统米莱和哥伦比亚总统佩特罗已确认出席。

非洲方面，加蓬总统恩古马和中非共和国总统图瓦德拉将出席，但喀麦隆总统比亚的出席尚未正式确认。

新当选的塞内加尔总统法耶将出席，但南非总统拉马福萨将缺席。

巴黎奥运会开幕正好是尼日尔政变一周年，军政府派遣体育部官员阿卜杜拉耶·穆罕默杜出席。

安妮公主将代表英国王室出席巴黎奥运会。 图像来源: Mark Tantrum/Getty Images

英国国王查尔斯三世的妹妹、长公主安妮，以及摩纳哥王子阿尔贝都是国际奥委会成员，已于周一抵达巴黎出席赛前会议。

西班牙国王费利佩六世预计也将出席。丹麦的代表包括国王弗雷德里克十世和玛丽女王以及国王的八旬姑姑本尼迪克特公主。

古特雷斯和马克龙呼吁“奥林匹克休战”

乌克兰、加沙、苏丹、刚果民主共和国和其他地区的战争预计不会停止，但奥运会将是进行密集外交活动的机会。

周五，联合国秘书长古特雷斯将出席巴黎奥运会开幕式，他在预先录制的当日致辞中呼吁所有冲突各方在巴黎奥运会和残奥会期间遵守奥林匹克休战传统，“放下武器”。法国总统马克龙也呼吁“奥林匹克休战”。

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