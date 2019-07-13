 哪些学府跻身最新德国精英大学行列？ | 德国之声中文网 留学德国 | DW | 20.07.2019

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留学德国

哪些学府跻身最新德国精英大学行列？

新一轮德国精英大学评选尘埃落定。联邦教育部长卡尔利泽克（Anja Karliczek ）宣布，10所德国大学和由3所柏林大学组成的大学联盟入选新一轮德国精英大学行列。入榜的大学将获得巨额科研经费。

Deutschland | Universität Bonn (picture-alliance/dpa/Bildfunk/J. Stratenschulte)

获得精英大学称号对各高校而言意义重大

（德国之声中文网）获得"精英"头衔的大学每年将总共获得1.48亿欧元的科研经费，其中四分之三的费用由联邦政府承担。新入选的德国精英大学分别是：

  • 柏林洪堡大学、柏林技术大学和柏林自由大学
  • 亚琛工业大学
  • 波恩大学
  • 德累斯顿工业大学
  • 汉堡大学
  • 海德堡大学
  • 卡尔斯鲁厄理工大学
  • 康斯坦茨大学
  • 图宾根大学
  • 慕尼黑大学
  • 慕尼黑工业大学
Deutschland | Entscheidung über Exzellenzuniversitäten (picture-alliance/dpa/O. Berg)

联邦教育部长卡尔利泽克在波恩宣布新一轮德国精英大学名单

在精英计划委员会召开的会议结束之后，联邦教育部长卡尔利泽克在波恩兴奋地表示："我们期待未来几年能够获得杰出的科研成果。"据称，获胜者名单获得一致通过。除了联邦教育部长卡尔利泽克之外，精英计划委员会成员还包括各联邦州的相关部长和相关国际专家。

精英战略的前身是所谓的精英倡议计划。与精英倡议计划所不同的是，新一轮精英大学将获得至少持续7年的科研经费。此次共有17所德国大学和2个大学联盟在联邦科学评议会报名竞选。

李京慧/石涛 (法新社、德新社afp, dpa)

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德国精英大学

了解德国精英大学的支柱专业，毕业生就业去向，留学生报考申请机会等。 (22.04.2013)  

德国哪些大学算"精英"？

德国的名牌大学或许无法与哈佛、耶鲁或斯坦福这样的精英学府相比，不过在某些专业学科，德国高校在国际上不输同行。 (03.02.2013)  

恬静与革新融为一体的图宾根大学

图宾根大学因一些著名古典诗哲和思想家曾经在校作育英才而感到自豪。不久前，该校所提大规模的“未来科研及教学计划”又为它赢得德国精英大学的称号，从而增添了足以傲人的新亮点。 (10.03.2013)  

历史悠久的海德堡大学

闻名遐迩、庄严古老的海德堡大学，是一所享有盛誉的世界名校。致力解答“人类面临的重大问题”等方方面面的学术研究，是其备受推崇的原因之一。 (23.02.2013)  

名师驻足的柏林自由大学

柏林自由大学在柏林现有的四所大学中规模最大，也最先赢得德国精英大学的称号。该校在人文科学领域取得的成就蜚声国际，更在促进国际高校互动合作方面，成绩斐然，因此2012 年再度蝉联精英荣衔。若爱因斯坦在世，相信也会冁然而笑。 (16.03.2013)  

慕尼黑工业大学

2006年跻身精英大学的慕尼黑工业大学(Technische Universität München)，除了工业科技与自然科学是其重点专业，也提供经济、医学和体育等专业项目。 (06.04.2011)  

工科天堂 – 亚琛理工大学

为解决技术工人短缺问题，德国精英大学- 亚琛理工大学重点培养工程专业人才 - 一个典型的男性专业领域，但该校其它学科平衡了工科阳盛阴衰的现实。 (24.03.2013)  

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