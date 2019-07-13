哪些学府跻身最新德国精英大学行列？

（德国之声中文网）获得"精英"头衔的大学每年将总共获得1.48亿欧元的科研经费，其中四分之三的费用由联邦政府承担。新入选的德国精英大学分别是：

柏林洪堡大学、柏林技术大学和柏林自由大学

亚琛工业大学

波恩大学

德累斯顿工业大学

汉堡大学

海德堡大学

卡尔斯鲁厄理工大学

康斯坦茨大学

图宾根大学

慕尼黑大学

慕尼黑工业大学

联邦教育部长卡尔利泽克在波恩宣布新一轮德国精英大学名单

在精英计划委员会召开的会议结束之后，联邦教育部长卡尔利泽克在波恩兴奋地表示："我们期待未来几年能够获得杰出的科研成果。"据称，获胜者名单获得一致通过。除了联邦教育部长卡尔利泽克之外，精英计划委员会成员还包括各联邦州的相关部长和相关国际专家。

精英战略的前身是所谓的精英倡议计划。与精英倡议计划所不同的是，新一轮精英大学将获得至少持续7年的科研经费。此次共有17所德国大学和2个大学联盟在联邦科学评议会报名竞选。

李京慧/石涛 (法新社、德新社afp, dpa)