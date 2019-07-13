哪些学府跻身最新德国精英大学行列？

新一轮德国精英大学评选尘埃落定。联邦教育部长卡尔利泽克（Anja Karliczek ）宣布，10所德国大学和由3所柏林大学组成的大学联盟入选新一轮德国精英大学行列。入榜的大学将获得巨额科研经费。
（德国之声中文网）获得"精英"头衔的大学每年将总共获得1.48亿欧元的科研经费，其中四分之三的费用由联邦政府承担。新入选的德国精英大学分别是：
在精英计划委员会召开的会议结束之后，联邦教育部长卡尔利泽克在波恩兴奋地表示："我们期待未来几年能够获得杰出的科研成果。"据称，获胜者名单获得一致通过。除了联邦教育部长卡尔利泽克之外，精英计划委员会成员还包括各联邦州的相关部长和相关国际专家。
精英战略的前身是所谓的精英倡议计划。与精英倡议计划所不同的是，新一轮精英大学将获得至少持续7年的科研经费。此次共有17所德国大学和2个大学联盟在联邦科学评议会报名竞选。
李京慧/石涛 (法新社、德新社afp, dpa)
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