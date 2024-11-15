哪些城市排放温室气体最多?上海冠绝全球

本年度的联合国气候大会正在阿塞拜疆首都巴库举行。“气候跟踪联盟”11月15日在大会上发布数据指出，上海、东京、纽约、休斯顿、首尔是全球排放温室气体最多的城市。而在全球碳排放最多的州省级行政区排名中，前五位都位于中国。

（德国之声中文网）根据最新发布的数据，上海的温室气体排放量高达2.56亿吨，领先全球所有其他城市，甚至还超过了挪威、哥伦比亚等国家。紧随其后的是东京，排放量高达2.5亿吨。纽约、休斯顿、首尔分别以1.6亿吨、1.5亿吨、1.42亿吨的温室气体排放量位列第3、第4、第5位。

这组数据是由气候跟踪联盟(Climate TRACE Coalition)在巴库的联合国气候大会上发布的。美国前副总统戈尔(Al Gore)也是该组织的创办人之一，该组织通过卫星观测、地面采样、AI完善数据等手段，力图量化分析全球范围内的二氧化碳、甲烷等温室气体，同时也监测氮氧化物、一氧化碳等其他空气污染物。今年发布的数据总共涵盖了全球9000余个都市区。

该组织还发现，全球共有7个州或省一级的行政区的温室气体排放量都超过了10亿吨，其中除了排名第六的美国德克萨斯州以外，其他六个都位于中国。

气候跟踪联盟指出，全球的二氧化碳和甲烷2023年总排放量比上一年增长了0.7%，达到了612亿吨。其中，增幅最大的国家依次是中国、印度、伊朗、印度尼西亚、俄罗斯，降幅最大的则是委内瑞拉、日本、德国、英国和美国。

美国前副总统戈尔：让全球碳排放最严重的产业来掌控整个气候保护进程，这对国际社会并不是好事。 图像来源: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

产油国掌控气候大会？

机构创办人戈尔指出，燃烧化石燃料既会排放温室气体，也会释放一氧化碳、挥发性有机物等其他有害健康的污染物，“这代表了人类面临的最大健康威胁。”

这位长年致力于气候保护的美国前副总统还公开批评了联合国气候大会连续两年皆由传统产油国举办：今年的承办国是阿塞拜疆，去年则是阿联酋。“不幸的是，化石燃料产业以及产油国已经掌控了联合国气候大会，其程度堪称不健康。”他希望，明年巴西承办联合国气候大会时，情况能有所改观。“让全球碳排放最严重的产业来掌控整个进程，这对国际社会并不是好事。”

巴西总统卢拉(Luiz Inácio Lula da Silva)已经呼吁各方在气候保护方面采取更多行动。他第三度出任总统以来，一直在致力于减缓该国的亚马逊雨林砍伐。不过，根据美国能源署的数据，巴西去年的石油产量超过了阿塞拜疆和阿联酋。

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气候谈判亟需改革

“把污染大户踢出去”组织(Kick Big Polluters Out)11月15日发布报告指出，本届联合国气候大会上，至少有1770名化石燃料游说人士出现在了参会人员名单中。

小岛国集团主席舒斯特(Cedric Schuster)则在当天的新闻发布会上说，该集团认为有必要提醒其他人为什么气候谈判很重要。“我们来这里是为了捍卫巴黎协议，我们担心各国忘记了保护世界上最脆弱的群体是这一框架的核心。”2015年签订的巴黎气候协议将全球气候保护的目标设定为增温幅度控制在1.5摄氏度以下。

联合国前秘书长潘基文、曾任联合国气候保护秘书处(UNFCCC)执行秘书的菲格雷斯(Christiana Figueres)以及多名气候学者也在11月15日发表公开信，呼吁“紧急改革”当前的气候谈判进程。公开信指责全球气候保护进程“已经被控制、不再符合初衷”。这封公开信明显是在回击阿塞拜疆总统阿利耶夫(Ilham Aliyev)的言论，后者称天然气和石油“是上帝送来的礼物”。

联合国环境署执行主任安德森(Inger Andresen)则表示，她能够理解公开信签署者对当前谈判进程的失望，不过他们削减排放的动机也与联合国现任秘书长古特雷斯的不断敦促非常切合。安德森对美联社表示，联合国气候谈判进程的一大好处就是：受气候变化影响最大的小岛国也有平等的席位。她同时承认当前进程存在局限性，因为“游戏规则是由成员国制订的”。

（美联社等）

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