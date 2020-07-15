哪些国家禁用、限用华为5G技术

（德国之声中文网）

英国：

英国政府7月14日宣布，将禁止华为参与英国5G网建设，并将在2027年前拆除已经采用的华为设备。直到今年年初，英国首相约翰逊还曾部分允许华为参与5G网络建设。英国政府禁止使用华为技术，一方面是出于安全考虑，另一方面也是基于美国此前对华为推出的制裁措施可能带来的技术影响。

美国：

今年6月30日，美国联邦通信委员会（FCC）将华为和另一家中国电信企业中兴列为对美国国家安全的威胁。由此，这两家公司在美国乡村地区的运营商用户必须将已经在使用的设备从网络中更换掉，同时不得使用金额为83亿美元的联邦通用服务基金的补贴购买华为和中兴的任何设备。今年5月，美国政府就已推出管制，禁止使用美国软件和技术的外国公司将半导体产品出售给华为。长期以来，华盛顿一直在向盟友施加压力，要求各国在5G网建设中不采用华为设备。

澳大利亚：

2018年8月，澳大利亚就已将华为排除在该国5G网络建设之外。此外，澳大利亚曾计划让华为铺设通往所罗门群岛和巴布亚-新几内亚的海底通信光缆，但最终决定自行建设这一工程。

新西兰：

2018年11月，新西兰政府同样以国家安全为理由，禁止无线网络营运商Spark在5G网络中使用华为技术。但Spark目前除了使用诺基亚和三星的产品，华为也仍是供货商之一。

加拿大：

加拿大两家最大的电信运营商今年6月决定，与爱立信和诺基亚合作建设5G网络。到目前为止，加拿大政府尚未做出规定，是否允许华为为该国5G网络提供设备。

日本：

2018年12月，日本推出规定，禁止部分公共机构的通信设备使用恐有国安疑虑的厂商产品。虽未直接指名道姓，但普遍认为这一做法实质上就是禁用华为等中国厂商制造的产品。日本媒体今年6月报道，日本政府近期将修改采购方针，追加禁用恐有国安疑虑的厂商产品的公共机构名单，被认为意在扩大禁用华为的机构范围。

欧盟：

2020年1月，欧盟宣布，成员国可将"高风险"供货商排除在5G核心网络建设之外，或限制其设备技术的使用。这一步骤的针对目标即是华为。

德国：

德国政府迄今未对是否在5G网络中禁用华为做出最后决定。普遍预测，柏林政府将在今年夏天之后再做决定。德国最大的电信运营商德国电信（Deutsche Telekom）多次警告，不应禁止单个供货商的产品。

法国：

据法国国家网络安全署负责人波帕（Guillaume Poupard）称，法国不会完全禁止华为的网络技术，但将鼓励那些尚未使用华为技术的电信企业不选择这家中国公司的产品。

意大利：

今年7月初，路透社援引消息人士报道，意大利电信（Telecom Italia）已经将华为排除在该公司正在准备于意大利和巴西进行的5G核心设备招标之外。此外意大利《共和国报》报道，意大利政府正在考虑是否将华为排除在5G建设项目之外。

新加坡：

新加坡最大的电信公司今年6月决定选用诺基亚和爱立信产品建设该国的5G网络。

印度：

印度媒体今年6月援引政府官员称，印度政府将禁止中国为任何国有电信运营商提供电信设备，也可能禁止私有运营商使用华为和中兴的设备。