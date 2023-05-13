哪些国家禁止Tiktok？原因何在？

（德国之声中文网）Tiktok在世界各地有超过10亿用户，但在很多国家，它都被视为安全风险。特别是其母公司字节跳动被认为有可能会为中国政府提供用户数据。尽管北京予以否认，但该短视频平台仍在一些国家被限制使用。

美国

拜登任下的美国政府禁止其工作人员在政府设备上使用该App。超过半数的联邦州以及美国国会、军方也有这样的规定。目前正在审查的是，是否能在整个美国禁止该平台。

蒙大拿州成为首个全面禁止Tiktok的美国联邦州。自2024年起，那里将不再允许下载Tiktok，以"防止公民受到中国共产党的监控"。但已安装该App的用户继续使用不会受到惩罚。

加拿大

加拿大禁止在政府设备上使用Tiktok。理由是，该视频App能够获取手机上的大量内容。不过迄今尚无证据显示，加拿大政府的秘密信息被窃取。

对Tiktok安全性的顾虑是大多数国家限制使用该App的原因

欧洲

欧盟三大最重要机构：欧盟委员会、欧洲理事会和欧洲议会于2023年2月底禁止员工在工作设备上使用Tiktok，因担心中国政府可能获得设备上的数据。欧洲议会也禁止在私人设备上使用Tiktok，如果该设备上可读取议会的电邮或者与工作网络联网。

此后，多个欧盟国家效仿这一规定，禁止政府人员在工作设备上使用该App。这些国家包括比利时、爱沙尼亚、拉脱维亚和荷兰。

在德国，联邦政府并无原则性的规定禁止在工作手机上使用Tiktok，但政府设备上既未预装该App，也无法下载。

奥地利公务员均需遵守新规定，在工作手机上禁止使用Tiktok。

法国除禁止公务员在工作设备上使用Tiktok之外，还同时禁止使用twitter、Instagram、netflix和游戏candy crush。理由也是安全性的缺乏以及数据保护方面的顾虑。据法新社信息，这影响到法国250万公务员。

爱尔兰建议公务员在工作手机上不使用Tiktok。

丹麦禁止国防部工作人员使用该平台。

瑞典军方禁止在工作设备上使用该平台。

非欧盟成员国挪威因担心信息被窃取而禁止政府人员在工作设备上使用Tiktok或Telegram。

非欧盟国家英国也禁止在政府手机上使用Toktok，理由是"敏感的政府数据其安全必须列在首位"。该国公法广播机构BBC 也向员工表示："如果您不是出于业务原因需要Tiktok，那您应当删除Tiktok。"不过，BBC自己也在该平台上有几个频道。

大洋洲

新西兰3月也对Tiktok的使用作出限制，凡能接入议会网络的设备都禁止使用该App。

澳大利亚随后不久也禁止国家公务手机使用Tiktok，理由是该App收集大量用户数据，对安全和隐私构成显著风险。

亚洲

阿富汗自2022年完全禁止Tiktok。2021年在西方撤出该国后上台掌权的塔利班称，该平台让年轻人误入歧途。

禁用TikTok 印度早已先行一步

印度则自2020年就已禁止该平台。当时中印军队在喜马拉雅争议边界生冲突，20名印度士兵死亡。之后不久印度宣布该禁令，称该App危及印度主权和安全。而印度本土的视频平台Moj和Josh则取而代之取得很大成功。

约旦自2022年12月禁止Tiktok。当时，该国因燃料价格大幅上涨而爆发抗议，导致一名警察死亡，40余名安全力量受伤。一名政府发言人指责该平台发布大量视频"呼吁谋杀和混乱"。有报道称，Tiktok公司和约旦政府仍在谈判中。

TikTok在台灣：兩岸統一的「先鋒」？

2022年底，台湾禁止政府工作人员在手机、平板电脑和电脑设备上使用Tiktok等其它中国社交网络。据台北时报报道，教育部试图向民众宣导，中国政府有可能使用该平台传播错误的信息，也包括有关台湾的信息。

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