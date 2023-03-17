哪些国家禁止使用抖音海外版TikTok？

（德国之声中文网）哪些国家对抖音的海外版TikTok下达了禁令？

美国

联邦政府部门的全部工作人员都必须从其公务手机上卸载TikTok。在此之前，美国众议院、白宫、国务院、国防部以及国土保卫部就已发布了禁止员工使用TikTok的规定。

除此之外，美国大约半数的联邦州内，政府都禁止在公务手机上使用TikTok。一些大学也禁止通过校园网连接TikTok平台。除此之外，美国政府还要求母公司字节跳动出售TikTok, 否则将会对这款软件实施全面禁止。

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英国

伦敦政府也全面禁止公务手机安装TikTok。此外，政府工作人员只可以安装使用获政府批准的一份清单上的软件。但公务员在私人手机上使用TikTok则不受限制。当地电视台此前曾报道，苏格兰地方议会也将禁止议员们使用TikTok。

新西兰

岛国新西兰的政府网络对TikTok实施了屏蔽。但对那些工作上需要使用TikTok的人员，则制定了相应的特殊规定。

欧盟

欧盟工作人员不得在公务手机上使用TikTok。这条禁令也适用于在欧盟委员会登记的私人手机。据称采取这项措施是为了保护欧盟委员会免遭网络攻击。欧盟议会中也同样禁止使用这款来自中国的视频软件。

德国

德国联邦新闻署工作人员禁止在其公务手机上使用TikTok。媒体报道称，德国联邦信息技术安全署已就这款软件的潜在安全风险进行了评估，但评估结果并未对外公布。联邦政府数据保护专员凯尔伯（Ulrich Kelber）表示，早在2021年，他就已向联邦政府各部门发出不要在公务手机上安装这款软件的建议。

荷兰

继邻国比利时之后，荷兰也宣布政府工作人员不得在公务手机上安装使用TikTok。除此之外，荷兰政府还建议不要使用“那些来自进攻性国家、反荷兰或反对荷兰利益国家的软件产品。”荷兰方面称，中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜都属于这类国家。

比利时

比利时禁止政府工作人员在公务手机上安装使用TikTok。弗莱芒语区地方政府此前就已禁止通过公务手机或公务电脑登录TikTok平台。

加拿大

尽管截至目前并没有找到盗用数据的确凿证据，但加拿大政府仍以“不可接受的安全风险”为由，全面禁止公务手机使用TiKTok。加拿大总理特鲁多还表示，不排除今后对TiKTok采取更多行动的可能性。

印度

2020年边境纠纷引发中印紧张关系后，印度政府以“危害国家安全”为由，发布了针对TikTok等十几款中国软件的禁令。中国政府则称印度此举有悖世贸组织规则，敦促印方取消禁令。

台湾

2022年底开始，台湾也开始禁止政府机构公务手机安装使用TikTok等多款中国软件。此外，政府还对一系列同上述软件相关的疑似非法行动展开了调查。北京一向宣称台湾是中国领土的一部分。

阿富汗

阿富汗正在就是否禁止TikTok和腾讯出品的“绝地求生”游戏进行讨论。执政的塔利班当局认为，上述软件会让年轻一代“偏离方向”。

巴基斯坦

巴基斯坦政府至少曾四次短暂禁止TiKTok。最后一次是在2022年11月，理由是该平台提供了所谓“不道德和有悖公序良俗的内容”。

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