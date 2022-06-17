哪些国家拥有自己的航母？

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是否拥有自己的航母，长期以来一直是体现一个国家海军军事实力的重要指标。全球拥有真正意义上的航空母舰（不包括直升机航母）的国家，屈指可数。
在建造航母方面，中国近年来加速发展。第三艘航母“福建舰”2022年6月17日在上海下水。该舰是中国首艘配置电磁弹射装置、采用弹射起飞方式的航母。福建舰还需数年时间才能具备作战能力，目前还未宣布入列成军的日期。
此前，中国海军拥有两艘中型航母：辽宁舰（2012年服役）和山东舰（图，2017年下水、2019年服役）。后者是中国自主建造的首艘航母。辽宁舰是由自乌克兰购买的苏联“瓦良格”号未完工航母改建而成。
美国是全球拥有航母最多的国家，而且全部使用核动力驱动。美国航母的舰载机搭载数量也最多。现时服役11艘航空母舰，其中10艘尼米兹级核动力航空母舰（图），和1艘福特级核动力航空母舰。
美国自1920年代开始建造航空母舰，迄今已建造过数十艘各种类型的航母。1960年，世界上第一艘核动力航空母舰——“企业号”航空母舰下水，直到2017年该舰才正式退役。图为1986年开始服役的罗斯福号航母。
老牌海军大国英国在第一次世界大战之后就开始建造航空母舰。目前服役的有两艘中型航母：2017年服役的“伊丽莎白女王”号（图）和2019年服役的“威尔士王子号”。
法国目前唯一的航母“戴高乐”号，2001年就已开始服役。它是法国拥有的第10艘航母，也是唯一一艘不属于美国海军的核动力航空母舰。2021年6月，法国宣布开始建造新一代核动力航母，将于2038年加入法国海军，取代“戴高乐”号。
俄罗斯从苏联继承的大多数航母，1990年代陆续退役后，或报废拆除，或出售给外国。 “库兹涅佐夫海军元帅”号是目前俄罗斯唯一的航母，建于苏联时代，1991年开始服役，隶属于俄罗斯北方舰队。2019年12月，该舰在维修过程中发生火灾（图），造成一死多伤。按照目前计划，该航母将于2024年一季度重返俄海军战斗序列。
印度首艘国产航母“维克兰特”号将于2022年8月入列服役。该航母于1999年开始设计，2013年下水。2021年8月该航母首次出海。从上世纪60年代起，印度曾从英国和俄罗斯购买退役航母并进行改造。“维克兰特”服役后，印度海军恢复现役两艘航母的配置。
意大利的第一艘航母“加里波第”号（图）1981年开始建造，1985年服役。这是一艘跑道供垂直起降的轻型航母。2001年，该国开始建造第二艘航母“加富尔”号、2004年在热那亚下水，2008年服役。2011年，加富尔号接替加里波第号的旗舰地位。
中国海军第三艘航母“福建舰”6月17日在上海下水。该舰由中国自主设计建造，也是中国首艘配置电磁弹射装置、采用弹射起飞方式的航母。
中国第三艘航空母舰的下水最近在中国舆论场广受瞩目，虽然003航母形成战力至少还需要2-3年，但这艘航母的使命已成为讨论热点。
《新苏黎世报》在一篇评论文章中反驳了有关今日中国的五个"谬论"。《法兰克福汇报》则关注了周五下水的中国第三艘航母。
近期有大量传闻猜测，中国第三艘航母003号会在端午节当日下水。据报道，这艘航母拥有电磁弹射器，是吸引外界广泛关注的亮点之一。不过截至发稿，中国官媒并未发出003号航母下水的消息报道。
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