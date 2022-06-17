哪些国家拥有自己的航母？

俄罗斯：唯一的元帅

俄罗斯从苏联继承的大多数航母，1990年代陆续退役后，或报废拆除，或出售给外国。 “库兹涅佐夫海军元帅”号是目前俄罗斯唯一的航母，建于苏联时代，1991年开始服役，隶属于俄罗斯北方舰队。2019年12月，该舰在维修过程中发生火灾（图），造成一死多伤。按照目前计划，该航母将于2024年一季度重返俄海军战斗序列。