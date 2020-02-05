哪些因素会造成疫情数字漏报？

(德国之声中文网) 早在1月底，伦敦帝国学院的流行病学教授弗格森(Neil Ferguson)就提出，全球的新型冠状病毒感染者总数可能已经突破了10万，他的依据是其团队开发的数学模型。弗格森在接受英国《卫报》采访时认为，鉴于绝大多数中国境外的确诊患者都是轻症患者，可以推论轻症患者的传播能力更强。"这听起来似乎是不错的消息，但是这也意味着，人群中会有许多人携带病毒却毫不自知，无意中再传播给那些本来体质较弱、患有基础疾病的人，酿成严重后果。"

弗格森教授指出，与SARS相比，新冠病毒的重症率要低得多，许多轻症患者、无症状患者于是无法意识到自己可能患病，从而造成各国卫生系统不能把这些人列入疫情统计之中。

连续几天来，中国各地的疾控部门已经大力加强了对已知确诊患者的接触者排查工作，其目的也是找出人群中浑不自知的轻症感染者或无症状感染者，避免他们进一步扩散疫情。

不过，也有部分德国专家提出，如果算上漏报的轻症、无症状感染者，此次疫情的死亡率、重症率将比当前数字更低。

咽部取样"假阴性"肺泡取样门槛太高

另一个造成漏报的原因则是所谓的"假阴性"患者，即患者虽然出现了典型症状，但是却依然无法在咽拭子样本中检出病毒。

目前的新冠病毒检测方法都是利用荧光PCR扩增技术，检测患者生物样本中的新冠病毒核酸含量。临床医护人员通常都是从上呼吸道取样，也就是咽拭子。这种做法虽然便捷，但是时常会发生样本中病毒数量过少，导致患者的检测结果为阴性。

相比而言，下呼吸道样本的效果更好，检测准确率要高得多。但是，肺泡灌洗、支气管纤维镜取样这样的操作，对医疗设备、医护人员的要求也要高得多，难以全面推广。

2月6日夜间去世的"吹哨人"李文亮医生，早在1月中旬就发病住院，但是之前的几次咽拭子样本检测都呈阴性，一直到2月1日才通过肺泡灌洗液样本检测得以确诊。

检测能力依旧不足

疫情爆发至今，社交媒体上还一直在流传疫情重灾区湖北的检测能力不足，造成许多患者无法被及时确诊。这一问题除了会造成统计数字"漏报"，还会导致患者不能被及时收治、促成疫情进一步扩散。

新冠病毒检测能力不足也是由多方面原因造成的。这种全新病毒的全基因组测序1月10日刚刚完成，而短短10天之后，疫情已经呈现几何级增长态势，诊断试剂盒的生产厂商难以在短短几天内根据全基因组测序完成研发、试制、产能爬坡的工作。而中国政府在一月下旬也曾承认，即使厂商能够迅速达到目标产能，药监部门的审批此前也耗费了一些时间。

而在诊断试剂盒的产能在1月下旬逐渐上升之后，检测能力的瓶颈则逐渐转移到了实验室、防护设备、专业检验人员紧缺的问题上。新冠状病毒属于传染性较强的病毒，在疫情早期曾经出现过武汉某个医院的检验科人员"全军覆没"的事件。为了防止测试过程中发生病毒泄露或人员感染等生物安全事件，当前从事新冠病毒检验的实验室必须达到二级以上生物安全实验室级别。实验室的个人防护需采用生物安全三级，操作人员也必须是经过专业训练的检测员。此外，荧光PCR扩增技术检测病毒，流程需要好几个小时，每个实验室的检测能力也是有限的。

尽管卫生部门连日来已经扩充了检测能力，但是截至2月5日，湖北省内依然只有18家疾控中心、66家医院以及13家第三方检测机构获得新冠病毒核酸检测资质，每天只能检查大约1万例。而目前全国依然有数万例疑似病例。

在2月6日夜间的湖北省新闻发布会上，湖北省副省长杨云彦透露，疫情爆发以来，全省总共检测了8.96万份。而武汉市卫健委主任张红星则承认，尽管目前检测试剂能满足需求，但是采样管、防护设施、采样人员还存在一定的缺口；他表示，将开展采样人员培训，以减轻对下一步检测工作的影响。副省长杨云彦还说，2月初湖北省新增确诊病例数大幅增长，与检测速度加快有一定的关联。

针对检测能力不足的情况，武汉大学中南医院影像科副主任张笑春已经呼吁，建议以便捷的CT影像学检查阳性替代新冠病毒核酸检测阳性，作为目前临床确诊武汉新冠肺炎的主要依据。不过，单纯靠CT影像诊断，也会面临错报(比如流感患者)、检查间交叉感染等问题。