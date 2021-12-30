哪些动物近年来永远消失了？

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不久前，这个世界上还活跃着它们的身影，然而现在它们作为物种永远地离开了。更令人震惊的是，目前超过100万个物种濒临灭绝的威胁。
儒艮[读音rú gèn]被称为海洋中最温和的巨人，是古代“美人鱼”传说的来源。最新科研显示，因环境污染和栖息地遭破坏，中国沿海的儒艮已功能性灭绝（Functional extinction），其含义是该物种宏观上丧失了维持繁衍的能力，但不是确认最后的个体已经死亡。儒艮是素食脊椎动物，主要粮食是海草。中国的儒艮数目约在1960年达到高峰，之后急剧下降，1988年被列为国家一级保护动物。
这只乌龟名叫孤独乔治，它的家乡平塔在太平洋东部加拉帕戈斯群岛。从19世纪开始，它们成了捕鲸者和商人的食物，后来在它们生活的岛屿上，大片森林被砍伐，最终乌龟失去了生存的基础。2012年，已成为家乡标志的孤独乔治，作为其群种的最后一个成员告别了世界。
因人类活动造成的气候变化，2019年珊瑚裸尾鼠被宣布灭绝。海洋温度升高，海水冲走大片植被，这些动物赖以生存的栖息之地和食物消失后，动物也随之消失。珊瑚裸尾鼠一直生活在澳大利亚大堡礁北端荆棘岩礁（Bramble Cay）上，该岛孤立于其它岛礁。
图上显示的是一只中华白海豚，这个物种仍然存在着，但是，一种看起来非常相似的动物即白鱀豚，20年来再没有人看到过它。它是中国特有的淡水鲸。2019年白暨豚被宣布灭绝。中国在20世纪的快速工业化，导致生活在长江中下游的白鱀豚数量急剧下降后，再未恢复。
2011年，3D动画片 “里约大冒险” 让蓝色金刚鹦鹉一夜成名，其英文名为斯皮克斯金刚鹦鹉（Spix’s macaw ）。2016年人们在巴西看到了最后一只野生的斯皮克斯金刚鹦鹉，2019年被宣布在野外灭绝，但人工饲养了大约160只。人们希望，人工饲养的它们又朝一日恢复该群种的野生化。
19世纪和20世纪的大规模偷猎，导致非洲黑犀牛这一物种数量迅速下降，而西黑犀是黑犀物种下最稀有的亚种。2008年被列入濒危动物，2011年被宣布灭绝。目前尚未有动物保护组织在试图人工圈养西黑犀牛，这意味着，西黑犀牛的消失将是永久性的。
象牙喙啄木鸟曾是北美洲最大的啄木鸟。2021年美国政府下属的野生动物管理局提议宣布该物种灭绝。对此的审查和研判还在进行，但人们最后一次观察到象牙喙啄木鸟还是在1987年。
世界自然基金会德国分会警告，在未来10年内可能有超过100万个物种灭绝。哪些动物被列入全球受威胁物种名单？
合成虎爪熊胆有助于抵制动物产品的非法市场、保护濒危物种？有数据显示，中医师所开的药物中，约 12% 来自动物，其中不少是濒危物种。
一家新成立的生物技术公司称，可以利用基因技术使已经灭绝的猛犸象重返大自然，表示这将有助于修复受损生态系统、缓解全球变暖。不过反对者认为，这是在“扮演上帝”，在很多方面都值得质疑。
联合国物种多样性大会周三宣布了《昆明宣言》，但它只是一个政治意愿的表达，不具约束力。
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