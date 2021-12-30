哪些动物近年来永远消失了？

儒艮在中国功能性灭绝

儒艮[读音rú gèn]被称为海洋中最温和的巨人，是古代“美人鱼”传说的来源。最新科研显示，因环境污染和栖息地遭破坏，中国沿海的儒艮已功能性灭绝（Functional extinction），其含义是该物种宏观上丧失了维持繁衍的能力，但不是确认最后的个体已经死亡。儒艮是素食脊椎动物，主要粮食是海草。中国的儒艮数目约在1960年达到高峰，之后急剧下降，1988年被列为国家一级保护动物。