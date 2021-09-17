哥哥推特发文曝张展近况 忧熬不过冬天

(德国之声中文网) 中国公民记者张展因去年初在武汉封城期间进行报导，遭当局判刑以「寻衅滋事」判刑4年。今年8月，张展传出因在狱中继续半绝食抗议，面临严重营养不良的情况，体重也下降至不到40公斤。

她的哥哥张举自10月30日起，开始在推特上发文分享对张展在狱中状况的忧虑。他10月30日在推特上发文写道：「张展身高177cm，目前体重不足40kg。她那么倔强。我觉得她可能活不了太久了。在即将到来的冷冬，如果她没有坚持过去，我希望世界能记住她原来的样子。」





接着10月31日，张举又在推特上发文表示，他寄信给张展，里面也包含了长沙公益仨当中程渊的妻子施明磊所写给张展的一封《主内家书》。他表示：「我不是基督教徒。感谢一切对张展存有善意和祝福的朋友。」

张举还提到张展母亲上周去探望张展後的情况，称他母亲「哭了很久，面容枯槁丶满眼悲伤，因为张展看起来已经病入膏肓，身形完全走样」。他写道：「她心里似乎只有上帝和她认定的公理，其他全然不顾。我可怜我的父母，65岁了还要遭此劫难。」

他也回忆起张展的性格，指出她乖巧可爱丶个性有些木讷，且内心柔软。张举表示：「张展小时候，特别乖巧可爱，脸圆圆的，经常把幼儿园和学校里学学到的儿歌和舞蹈，在家门口的路边表演给我们看。」

他也感叹道，若当初自己不把张展邀到上海，或许现在张展也不会面临这样的情况。张举表示：「这个世界有太多不公平丶不如意。张展最不应遭如此的痛苦和不幸。我当初或许不该召唤她来上海吧，那个时候心怀希望，多么理想主义。她本科保险丶研究生金融丶通过了司法考试丶通过了CPA考试，和我合作发表了两篇论文……何以至此？」

与张展家人保持联系的中国维权律师李大伟向德国之声表示，张展失去自由至今已一年半，并表示他希望中国政府能重视张展家属以及国际社会提出的诉求，采用人道的方式让张展早点获得自由，不要让她在监狱中出现意外。

李大伟提到，中国政府以前确实有对被关押的政治犯进行减刑丶假释或保外就医等作法，但政治犯要获得保外就医，必须先接受政府所开出的条件。然而，他说这些条件往往非常苛刻，因为政府会要求这些被告认罪丶认错或是出狱後不能再提及相关事宜。他向德国之声表示：「我相信张展绝对无法接受这些条件。如果她能接受这些条件的话，她早就出来了。」

前中国中央党校的教授蔡霞周日也在推特发文，呼吁中国政府立即让张展保外就医。她写道：「我不能眼睁睁看着张展就这样下去。习当局但凡还有一丁点人性恻隐心，就该立即让张展保外就医！呼吁国际社会都来关注张展，呼吁更多的非政府组织联合起来向习当局要求放张展一条生路！」

(综合报导)

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