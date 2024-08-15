哥伦比亚大学校长宣布辞职

美国哥伦比亚大学校长米努什·沙菲克(Minouche Shafik)周三（8月14日）宣布辞职。此前她对校园内亲巴勒斯坦示威活动的处理方式一直受到批评。

（德国之声中文网）在一封致哥伦比亚大学师生的信中，米努什·沙菲克(Minouche Shafik)表示，在常春藤盟校任职的一年间“在许多重要领域取得了进展”，但“这段时间对我的家人以及我们校园内的其他人造成了相当大的影响。”

她在信中表示，在进行了深思熟虑之后她决定辞职，“这将使哥伦比亚大学更好地应对未来的挑战”。

今年春季，哥伦比亚大学同美国境内不少高校一样，都曾发生大规模亲巴勒斯坦抗议活动。抗议者在校园内建立了一个抗议营地，一栋建筑也被临时占用和损坏。校长沙菲克因给予抗议活动过多自由以及未对校园内的反犹太主义采取足够行动而受到批评。亲巴勒斯坦一方则批评她最终允许警察镇压抗议活动。在此期间许多人被捕。

自2023年10月加沙战争爆发以来，美国许多大学都爆发了抗议活动，这反映了美国社会在中东冲突问题上的分歧。

学术机构一直努力在维护言论自由和抗议权利以及保护犹太学生和教师的安全需求之间获取平衡。

美国大学校园抗议活动席卷各地 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

沙菲克是今年年初参加“美国高校反犹太主义听证会”的高校校长之一，也是继哈佛大学前校长克劳丁·盖伊（Claudine Gay）和宾夕法尼亚大学前校长利兹·马吉尔（Liz Magill）后，第三位在巴以冲突引发的美国校园动乱中辞职的藤校校长。

在听证会上，众议院共和党人和民主党人都指责美国高校负责人回避有关校园反犹太主义的问题。

在沙菲克宣布辞职的几天前，哥伦比亚大学三名院长已辞职，因为调查人员称他们在校园讨论犹太人生活和反犹太主义时交换了贬损性短信。

沙菲克之前曾领导伦敦经济学院，她在学术界之外的成就也不可小觑。她曾在世界银行、英国国际发展部、国际货币基金组织和英格兰银行任职。

在沙菲克被任命时，哥伦比亚大学董事会主席乔纳森·拉文 (Jonathan Lavine) 曾将她描述为一位“对高等教育机构在解决世界上最复杂问题方面能够且必须发挥的重要作用有着不可动摇的信心”的领导者。

（德新社、美联社）

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