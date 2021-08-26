响应中央打击「违法失德」 爱奇艺自砍选秀节目

(德国之声中文网) 根据《中国艺术报》周五 (8月27日）的报导，爱奇艺首席执行官龚宇25日在一场电视艺术工作者的座谈会上宣布，爱奇艺「取消了未来几年的偶像选秀节目和任何场外投票环节」。

消息一出引发哗然，爱奇艺过去制作过一些大受欢迎的偶像选秀节目，包括《青春有你》，让数百名有抱负的年轻表演者参加严格的训练营，并让他们接受公众投票。

这个节目在中国大受欢迎，却因为疯狂的粉丝行为还有参赛者的失德事件引起反弹。压垮骆驼的最后一根稻草是因为5月该节目的粉丝被拍到，为了帮支持的偶像投票资格而浪费牛奶的「倒奶事件」。监管机构随即提出批评，第三季决赛前《青春有你》遭腰斩。

中国官方认证的「劣迹艺人」 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」，《央视网》也在微博以他为例说：「吴亦凡事件闹成这样，已不是娱乐八卦，而是一起影响重大的法律案件和公共事件，需要相关部门全面调查，解疑释惑。」并强调「有必要对失德劣迹者进行针对性的制度约束，通过行业自律倒逼艺人提高道德修养。」

中国官方认证的「劣迹艺人」 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称「代孕不是私事，与法不合」，说郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏，无论作品如何，其本人的示范效应都是负面的。文章最后称「我们不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会和平台」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 范冰冰 2018年中国著名女星范冰冰遭指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，她一度传出被私下带走调查，并消失近4个月，最后在补缴税下免去牢狱之灾。不过她遭到人民日报海外版旗下新媒体品牌栏目，专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀，但近日传出复出。

中国官方认证的「劣迹艺人」 柯震东 柯震东也是被《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。他在2015年和另一名男星房祖名在北京吸食大麻被抓捕，房祖名父亲成龙其后出面致歉。两人遭封杀之后演艺事业陷入低潮，沉寂数年后，两人在2021年同框直播，再为吸毒道歉。

中国官方认证的「劣迹艺人」 陈羽凡 陈羽凡为中国知名男声组合羽·泉成员，担任主唱、吉他手。他在2018年底因吸毒被警方拘留，其后经纪公司就此事发表致歉，但相关表演活动被取消。北京市石景山区公安分局责令被认定吸毒成瘾的他接受社区戒毒三年。他也是《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 翟天临 同样遭到《侠客岛》点名的还有中国演员翟天临。他在2019年初在网上发出自己获得北京大学博士后职位的通知书，但其后遭到网民质疑网上无法查到其博士学位论文，认为其学历可能造假。网民随后查察他在2018年中发表的论文，发现大量抄袭，最后北京电影学院发布微博表示，撤销翟天临博士学位。

中国官方认证的「劣迹艺人」 黄海波 曾被称为「国民女婿」的黄海波在2014年传出嫖娼并遭处罚，并在当年被列入广电总局的「封杀劣迹艺人」名单中，参与制作的电影、电视剧、电视节目、广告节目、网络剧、微电影等，都列入暂停播出范围，他也因此退出演艺圈。



北京整改文艺界

《中国艺术报》27日以头版报导中国文艺界发起的「道德和行风建设工作座谈会」，从剧协、影协、音协、美协、曲协、舞协、民协、摄协、书协、杂协、视协等都响应中央打击「违法失德失范乱象」。

二版也继续追击，说要「警惕『流量明星』带来的不良审美风尚」，因应三个「违反」：违反自然、违反健康和违反艺术规律，批评「社会性的『饭圈文化』走火入魔的驱使」，表示「新时代下要倡导坚持符合社会主义核心价值的审美观」。

事实上，北京广播电影电视局在5月就发布的规定告诉节目制作者要宣传「社会主义核心价值观」。但中国文艺界，特别是演艺圈却频传丑闻，包括本月稍早，演员兼歌手吴亦凡因被指控强奸而被捕，促使中国主要的表演艺术协会呼吁艺人要展示良好的道德。而早在2018年，中国的电影业也因为涉嫌偷税漏税和一些明星的虚高工资受到关注和整顿。

(综合报导)

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