哈马斯领袖辛瓦尔遭击毙 以哈战争就此告终？

以色列称击毙了8月刚上任的哈马斯领袖辛瓦尔，但哈马斯尚无回应。美国、德国等西方国家呼吁此后应走向停火；然而，以色列总理内塔尼亚胡表示，战争还没结束。

（德国之声中文网）以色列外交部週四（10月17日）晚间证实，巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体哈马斯的领袖辛瓦尔（Yahya Sinwar）已遭击毙。

当天稍早，以色列军方声明曾称，在加沙地帶的一场军事行动之中击毙了3名武装份子，但需要确认其中一位武装份子是不是辛瓦尔。随后，以色列国防军在X社群平台写道：“已歼灭：叶海亚·辛瓦尔。”辛瓦尔是以军的头号追杀对象，以方至少已追杀他数月。

以军称辛瓦尔死于加沙南部的拉法（Rafah），并公布了据称是辛瓦尔死前最后画面的无人机拍摄像像，显示他孤身一人，头部罩著布，似乎身受重伤，坐在一处被炸得千疮百孔的房屋里，身躯满是尘土，又朝无人机丢掷木棍。

今年8月，哈马斯上一任政治领袖哈尼亚（Ismail Hanija）在伊朗首都德黑兰遇袭身亡之后，辛瓦尔随之继任。

辛瓦尔1962年出生在加沙南部城镇汗尤尼斯（Khan Younis）的巴勒斯坦难民营，1987年在哈马斯创立初期即加入该组织，曾因杀害2名以军而在以色列监狱度过数十年。辛瓦尔以其残酷的性格闻名，对于跟以色列通风报信的巴勒斯坦人零容忍，而有了“汗尤尼斯屠夫”的外号。有传言指，过去几十年来，辛瓦尔经常躲在哈马斯在加沙建造的地下隧道内。

辛瓦尔曾在以色列监狱服刑数十年，据称能说流利的希伯来语。他2011年在一场换囚行动中获释。图为2022年10月他在加沙城出席活动。 图像来源: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

各界怎么回应辛瓦尔之死？

以方把辛瓦尔视为去年10月7日哈马斯袭击以色列的主要策画者；以色列外长卡茨（Israel Katz）形容，辛瓦尔之死是“以军在军事上和道德上实现的成就”。

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）强调，辛瓦尔之死带来了中东和平的机会，但加沙的战争还没有结束，以色列会继续推动攻势。“致所有人质的家属：现在是战争的重要时刻。我们会继续全力奋战，直到你们心爱的家人，我们心爱的家人，都回到家。”

内塔尼亚胡另外在社群平台发布英语影片：“虽然这不是加沙战争的结束，却拉开了结束的序幕……对加沙人民，我有一个简单的信息，战争可以明天就结束，只要哈马斯放下武器，让我们的人质回家。”

美国总统拜登已与内塔尼亚胡通过电话并祝贺他。拜登形容，“今天是以色列的好日子，也是美国和全世界的好日子”。

17日，拜登抵达德国柏林访问，在机场向媒体表示：“现在是时候向前迈进了，走向加沙停火……走向世界变得更好的方向。”他呼吁，应尽快展开新一波人质交换和停火协议协商。拜登週五（18日）将与德国、法国和英国领袖商议中东与乌克兰局势。

德国外交部亦发布声明，要求哈马斯释放人质；外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）说：“他身为10月7日恐怖事件主谋，让成千上万的人丧命，对整个区域带来不可估量的苦难……哈马斯应立即释放所有人质，放下武器；加沙人民的苦难必须终止了。”

哈马斯方面目前尚未发表公开评论，但据路透社报道，该组织内部消息透露辛瓦尔确实已遭以军杀害。

近期也与以色列多次交火、背后有伊朗政府支持的黎巴嫩真主党（Hezbollah）18日表示，对以色列的战事走向新阶段，将进一步升级攻势；伊朗则称，辛瓦尔之死“将会强化抵抗的精神”。

哈马斯与真主党被欧盟、美国和德国等西方政府认定为恐怖组织。

以哈战争有望走向终点？

17日稍早、在辛瓦尔死亡的消息尚未确切证实前，以色列前情报官员马勒梅（Avi Melamed）便向DW表示，遭武装份子挟持的以色列人质如今有希望重返家园，战争也有望终止。

马勒梅认为，过去数十年来，辛瓦尔一手打造起哈马斯的军事能力；虽然哈马斯内部有部分派别可能选择较为务实的做法面对以色列，但辛瓦尔有能力“贯彻自己的意志”。

“辛瓦尔是停战最大的阻碍”，因为辛瓦尔对于释放人质一事的态度，毫不动摇。马勒梅说，只要辛瓦尔继续在加沙掌权，就能继续“恫吓”那些可能想取代他、跟以色列达成某种协议的加沙各派系人士。

《华尔街日报》曾有报道称，对于停火谈判，辛瓦尔持开放态度，但前提是以色列先停止在加沙的军事行动。对此，马勒梅表示，辛瓦尔之死后续会带来何种效应，值得关注。

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美国智库“国际战略研究中心”（CSIS）中东专家希尔（Natasha Hall）则告诉DW，她不认为现阶段会立即促成任何重大的停火协议，因为以色列方面已表态会继续战事，而且“也不清楚哈马斯内部有谁这时候会同意停火”。“以色列现今显然在战术上即将取胜，但我看不到有什么长期战略。”

希尔认为，辛瓦尔死亡也不代表哈马斯就此再也无法发动大规模袭击；盡管组织领导阶层遭受重创，但是“如果有关注过去一年来的新闻动态，我觉得不管接下来崛起的是谁，都会远远比辛瓦尔更糟糕”。

“我不知道美国要多少次才会领悟这个道理，拥有像哈马斯这种意识型态的组织，你摧毁它的领导阶层，并没有摧毁整个组织。他们还是会卷土重来，真主党是这样，哈马斯也是这样，世界各地这类组织都是这样。推动著他们成立组织的冲突动力还在。”

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（路透社、美联社、法新社等）

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