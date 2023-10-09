哈马斯袭击正中俄罗斯宣传机构下怀？

（德国之声中文网）国旗降半旗，一束象征以色列国家颜色的蓝白色康乃馨：俄罗斯人来到以色列驻莫斯科大使馆，哀悼在伊斯兰极端组织哈马斯袭击中丧生的受害者。警察检查他们的证件，直到晚间场面都很平静。巴勒斯坦驻莫斯科代表处的门前也同样安静。

居住在阿塞拜疆的俄罗斯中东问题专家苏莱曼诺夫（Ruslan Sulejmanow）对德国之声表示，俄罗斯传统上与以巴都维持良好关系，但也同样与双方保持着距离。“这些关系在一定程度上甚至是相互信任的，即便是在俄罗斯袭击乌克兰，以及与以色列的关系出现一定程度的恶化后。”

苏莱曼诺夫以2022年5月俄罗斯外长拉夫罗夫的表态为例。当时拉夫罗夫在谈及乌克兰总统泽连斯基时称，“最狂热的反犹主义者通常是犹太人”。以色列政府随即谴责拉夫罗夫的言论。时任以色列外长拉皮德（Jair Lapid）表示，这是“不可饶恕的丑恶言论，可怕的历史错误”。苏莱曼诺夫总结道，尽管如此，此后并未出现任何“不可挽回”的局面。

以巴冲突 人质家属度日如年

与哈马斯更密切接触

克里姆林宫与被欧盟、美国和以色列定义为恐怖组织的哈马斯的关系也是如此。“这些接触最近甚至有所加强。哈马斯代表更频繁来到莫斯科，最后一次是今年三月。” 但对于克里姆林宫是否已经获悉伊斯兰极端组织哈马斯计划发动大规模袭击，这名专家表示怀疑：“就连以色列军事情报部门也完全没有料到。”他表示，原则上不排除莫斯科也是这种情况，没有人预料到规模如此庞大。

莫斯科政治学家苏波尼娜（Jelena Suponina）也持相同看法。她确信克里姆林宫领导层一无所知。苏波尼娜在接受德国之声采访时，对于俄罗斯能否为阻止袭击做出实质性贡献表示怀疑。

她解释称，克里姆林宫当前有其他优先事项，即西侧的乌克兰。但苏波尼娜猜测，莫斯科正“努力”协调冲突，尤其是其阿拉伯伙伴之间，特别是埃及、阿联酋、卡塔尔和伊朗。她表示，莫斯科将不会选边站，并将采取行动打击“恐怖活动”。

事实上，莫斯科官方谴责了当前以巴冲突的升级。俄罗斯当局警告，这一局势可能会升级为更大范围的冲突。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说：“我们认为，有必要尽快使局势走上和平的道路，因为这一轮暴力的持续会导致冲突进一步升级和扩大。这对该地区是一个巨大的危险。”

俄罗斯外交部称其为 “暴力恶性循环的结果”，并呼吁保持克制。在亲克里姆林宫的媒体上讨论这一问题的俄罗斯宣传人员基本上提出了三个主要论调： 西方国家的错误导致情势升级，战争已成为常态，（因乌克兰战争而）前往以色列的俄罗斯人现在将返回俄罗斯。

与此同时，俄罗斯外长拉夫罗夫周一在莫斯科与阿拉伯国家联盟负责人阿布乌尔·盖特（Ahmed Aboul-Gheit）会晤。他在会上强调，各方将共同努力 “制止”以色列和加沙的“流血冲突”。拉夫罗夫说，莫斯科和阿拉伯联盟还将“与那些有意在中东建立持久和平的国家”合作。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

指责西方是“疯子”

俄罗斯前总理、现任安理会副主席梅德韦杰夫（Dmitri Medwedew）乐于将哈马斯袭击归咎于西方，特别是美国。他在Telegram上称美国扮演“决定性角色”。他认为，中东冲突“本应是华盛顿及其盟友更关注的问题”，但来自华盛顿的“疯子”却“干涉我们，他们帮助新纳粹并使两个亲密的民族（编按：俄罗斯和乌克兰）相互对立”。

中东问题专家苏莱曼诺夫则对梅德韦杰夫的发言不以为意。“他距离现实太遥远，早就没有影响力。” 然而，梅德韦杰夫的说法恰恰代表了克里姆林宫的观点，即西方蓄意挑起此类冲突。苏莱曼诺夫表示，这纯粹是阴谋论，因为实际上以巴冲突背后的原因截然不同。

苏莱曼诺夫认为，克里姆林宫实际上正从中东的暴力规模升级中获益：“这次袭击至少转移了俄罗斯军队在乌克兰所作所为的注意力。” 同时也为俄罗斯内部的宣传提供了助力。苏莱曼诺夫指出，多数俄罗斯人并不关心冲突本身，因为它距离俄罗斯太遥远也太复杂。

对大多数人来说或许如此，但并非所有人。否则，莫斯科驻以色列大使馆前就不会有鲜花，也不会有举着“拒绝恐怖”标语的妇女。但据媒体报道，她没有站多久就遭到警察逮捕。

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