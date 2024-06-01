哈马斯称“积极考虑”拜登宣布的停火提议

哈马斯表示“积极考虑”美国总统拜登宣布的以色列实现加沙全面停火的路线图。以色列总理内塔尼亚胡坚称军队将继续战斗，直到“消灭”哈马斯统治加沙和构成军事威胁的能力为止。

（德国之声中文网）哈马斯周五（5月31日）表示“积极考虑”美国总统拜登宣布的以色列实现加沙全面停火的路线图。拜登当天发表讲话，敦促结束这场近八个月的战争。

以色列总理内塔尼亚胡却很快地给拜登的和平言论泼了一盆冷水，坚称军队将继续战斗，直到“消灭”哈马斯统治加沙和构成军事威胁的能力为止。

拜登发表讲话时，以色列军队正在向拉法市中心推进，与哈马斯的战争正在升级，尽管国际社会反对以色列对加沙南部城市发动任何攻击。

“三阶段”方案

拜登概述了战争可能的结束方式，他说以色列提议的三阶段方案将从为期六周的第一阶段开始——以色列军队将撤出加沙所有居民区。

这一阶段哈马斯将“释放人质，包括妇女、老人和伤员，以换取释放数百名巴勒斯坦囚犯”。

拜登说，以色列和巴勒斯坦将在这六周内就持久停火进行谈判--但在谈判进行期间，停战将持续下去。

以色列军队目前仍继续推进在拉法的攻势 图像来源: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

在第二阶段，哈马斯将释放剩余被扣押人员，包括男性士兵，而以军将全部撤出加沙地带。第三阶段将开启加沙地带的大规模重建计划等。

拜登敦促哈马斯接受以色列的提议。他说：“是时候结束这场战争，开始新的一天了。”

哈马斯周五晚间发表声明称，将“积极考虑”拜登关于“永久停火、以色列军队撤出加沙、重建和交换战俘”的讲话。

联合国秘书长古特雷斯的发言人杜雅尔里克（Stephane Dujarric）说，他“强烈希望”最新进展“将引导各方为持久和平达成协议”。

德国外长贝尔博克说，以色列的提议“带来了一线希望和摆脱战争僵局的可能途径”，欧盟委员会主席冯德莱恩则对以“平衡和现实”的方式结束流血冲突表示欢迎。

以色列坚持“实现所有战争目标”

但是，内塔尼亚胡对拜登关于谈判内容的陈述提出异议，坚称拟议路线图中从一个阶段到下一个阶段的过渡是“有条件的”，是为了让以色列保持其战争目标而设计的。

内塔尼亚胡办公室在一份声明中说：“总理授权谈判小组提出实现（人质返回）的纲要，同时坚持认为，在实现所有目标之前，战争不会结束。”

内塔尼亚胡办公室在声明中说：“这些目标包括‘送回我们的所有人质，消灭哈马斯的军事力量和执政能力’。”

声明称：“以色列提出的确切纲要，包括有条件地从一个阶段过渡到另一个阶段，使以色列能够坚持这些原则。”

加沙当局：以色列空袭拉法造成多人伤亡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

哈马斯在对埃及、卡塔尔或美国调停人向其提出的停火建议表态时一直小心翼翼。今年早些时候，哈马斯接受了一项停火建议，但却遭到以色列的拒绝。

周五早些时候，哈马斯领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）指责以色列“利用谈判作为继续侵略的幌子”，称哈马斯“拒绝参与这些伎俩”。

自10月7日该巴勒斯坦激进组织对以色列南部发动恐怖袭击以来，以色列一再发誓要将其摧毁。

以色列于5月初派遣坦克和军队进入拉法，无视人们对在这座埃及边境城市避难的流离失所的巴勒斯坦平民安全的担忧。

以色列军方表示，士兵们周五在市中心开展行动，发现了火箭发射器和隧道竖井，并拆除了哈马斯的一个武器储存设施。

布林肯称人道主义局势“严峻”

大批平民正在涌出拉法，他们通过肩扛、车载或驴拉带走自己的财物。

在拉法攻势开始之前，联合国称有多达140万人在该市避难。

在拉法，流离失所的巴勒斯坦儿童玩耍着医用橡胶手套 图像来源: Eyad Baba/AFP

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）说，从那时起，已有100万人逃离该地区。

以色列占领拉法口岸进一步减缓了向加沙240万居民零星运送援助物资的速度，并实际上关闭了该领土的主要出境点。

以色列在周末表示，已经加强了援助物资的运送。

美国国务卿布林肯周五承认，尽管美国努力提供更多援助，但人道主义局势依然“严峻”。

世界粮食计划署称，自以色列5月初开始袭击拉法以来，加沙南部部分地区的日常生活已变得“如同世界末日”。

约旦宣布将于6月11日与埃及和联合国联合举办一次峰会，召集援助机构负责人和捐助国政府首脑讨论人道主义应对措施。

“一切都化成灰烬”

据法新社根据以色列官方数据统计，10月7日哈马斯对以色列南部发动大规模恐怖袭击造成1189人死亡，其中大部分是平民。武装分子还劫持了252名人质，其中121人仍在加沙，包括据称已死亡的37人。

据哈马斯管理的加沙地带卫生部称，以色列的报复性攻击已在加沙造成至少36284人死亡，其中大部分是平民。

位于加沙中部代尔拜莱赫的阿克萨烈士医院的一名医务官员说，包括两名儿童在内的8人在空袭中丧生。

这家医院的另一个消息来源称，一辆汽车在空袭中被炸炸毁，造成三人死亡。

在加沙北部，目击者说，以色列部队在贾巴利亚镇及其邻近的难民营开展了为期三周的行动后，命令附近拜特哈嫩的居民在即将发动攻击前撤离。

以色列军队称，部队“完成了在贾巴利亚东部的任务，并开始准备在加沙地带继续开展行动”。

贾巴利亚的店主阿卡赫罗特（Belal al-Kahlot）说，以色列开始行动后，他的商店什么也没剩下，“一切都化成灰烬”。

以色列军方宣布又有两名士兵在加沙死亡，使自10月底开始地面行动以来死亡以军士兵达到294人。



（法新社）

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