哈马斯称其政治领导人哈尼亚遇袭身亡 北京谴责

哈马斯称，其最重要的领导人之一哈尼亚遇袭身亡。北京表示“坚决反对并谴责暗杀行为”。与此同时，以色列称打死一名真主党指挥官。两起事件令中东紧张局势加剧。

（德国之声中文网）极端伊斯兰哈马斯的政治领导人哈尼亚（Ismail Hanija）遇袭身亡的消息，在中东地区引起震荡。该恐怖组织称，哈尼亚在伊朗首都德黑兰的住所遭受以色列袭击身亡。以色列方面目前并未对此予以证实。伊朗则对袭击作出强烈谴责。伊朗外交部发言人称，哈尼亚的血将导致以色列灭亡。巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯谴责对哈尼亚的杀害是“懦夫行为”，并称这是一个“危险的事态发展”。

就在哈尼亚遇袭身亡的消息前数小时，以色列对黎巴嫩首都贝鲁特一处郊区发动空袭，以军方称，什叶派武装真主党一名高级指挥官舒克（Fuad Schukr）在袭击中死亡。真主党迄今尚未证实这一消息。以军方称，舒克为上周六戈兰高地遭火箭弹袭击负责，当时造成12名少年儿童死亡。相关信息无法得到独立确认。

真主党与哈马斯结盟，而两者都得到伊朗的支持。自哈马斯去年10月7日对以色列发动恐怖袭击以来，真主党对哈马斯予以声援，袭击以色列北部的目标。真主党称，只有加沙停火，他们才会停止袭击。而如今，真主党称，哈尼亚之死将带来对以色列更多的反抗。他的死亡将让“各个战场的武装斗士”更团结地作战，并“加强其反抗犹太复国主义敌人的意志”。

土耳其对哈尼亚遇袭身亡作出强烈谴责，指责以色列试图掀起一场地区战争。土耳其外交部声明称，哈马斯的海外领导人是被“卑鄙的袭击”杀害的。声明称，以色列的目标是将加沙战争扩大到整个地区。

伊朗电视台报道哈尼亚遇袭身亡的消息 图像来源: Fatemeh Bahrami/Anadolu/picture alliance

以色列希望消灭哈马斯整个领导层

去年10月7日哈马斯等加沙地带极端分子向以色列发动恐怖袭击、导致1200人死亡后，以总理内塔尼亚胡曾誓言，将消灭哈马斯领导层。

两名以色列右翼民族主义部长对哈尼亚之死作出回应。文化遗产部长埃利亚胡（Amichai Elijahu）在X平台上写道：“哈尼亚之死让世界好了一点点。”

据报道，多年来，哈马斯政治局主席哈尼亚与部分家人在卡塔尔过着奢侈的生活。他自2017年成为被视为哈马斯最高决策机构的政治局主席。哈尼亚被认为是哈马斯“更广泛”的领导人，辛瓦（Jihia al-Sinwar）则是加沙地带的领导人。哈马斯称，今年4月，以色列对加沙地带的一次空袭中，哈尼亚的三个儿子和四个孙辈被打死。

哈尼亚是加沙战争爆发10个月以来被杀死的最高级别的哈马斯领导人。他的死亡可能让卡塔尔、埃及和美国斡旋的停火间接谈判更为困难。伊朗外交部发言人称，对哈尼亚的袭击将进一步加强巴勒斯坦反抗阵线与伊朗的关系。

哈尼亚之死可能让卡塔尔、埃及和美国斡旋的停火间接谈判更为困难 图像来源: Marwan Naamani/dpa/picture alliance

北京作出谴责

中国外交部发言人林剑表示，“高度关注有关事件，坚决反对并谴责暗杀行为，对这一事件可能导致地区局势进一步动荡深感忧虑”。他表示，中方一贯主张通过谈判对话解决地区争端，加沙应尽快实现全面永久停火，避免冲突对抗进一步升级。

中国表示在中东冲突持中立立场，致力于结束战争。不过，对于哈马斯等组织去年10月7日在以色列的血腥屠杀，北京并未作出明确谴责。哈马斯的恐怖袭击引发以色列对加沙地带发动军事攻势。

就在上周，巴勒斯坦14个派别在北京聚集，其中包括哈马斯。与会代表签署一份加强巴勒斯坦统一的约定，目标是建立临时民族和解政府。

（德新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。