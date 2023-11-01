哈马斯称中国有意仿效攻台 解放军将领驳斥

(德国之声中文网) 巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体哈马斯10月7日对以色列发动恐怖袭击，造成以方1400余人丧生，并绑架了200多人作为人质。以色列随后誓言要将哈马斯「从地球上抹去」，双方武装冲突至今已近一个月。

哈马斯海外领导人马夏尔（Khaled Mashal）日前在接受埃及「国家之声」（ Sada Al-Balad）采访时声称中国有意仿效其策略攻台：「中国将我们的袭击视为一个耀眼的案例，正考虑对台湾实施一项计划，做卡桑旅（Al-Qassam Brigades ）10月7日所做的事情。阿拉伯人正在给世界上一堂大师课。」

总部位于美国的智库中东媒体研究所（MEMRI）转载并翻译了这份报道。马夏尔在采访中表示：「我们希望在西方社会的阿拉伯社区保持活跃，而且与中国和俄罗斯这样的超级大国合作。」马夏尔还提到，俄罗斯从其攻击中受益，因为哈马斯分散了美国对俄罗斯和乌克兰的注意力。他还说，俄罗斯打算将哈马斯10月初对以色列的袭击作为军事学院教材。

解放军将领：「中国军队怎么能够效法武装组织」

对此，中国军事科学院原副院长、解放军中将何雷周一（10月31日）出席第10届北京香山论坛时驳斥道，「中国军队怎么能够效法其他武装组织或军队」。

何雷表示：「中国是一个大国，中国军队是个大国的军队，是独立自主的社会主义国家，奉行中国特色的防御性的国防政策。」他指出，中国决不会模仿世界任何一支国家的军队，「我们一贯主张和平，迫不得才会进行自卫反击，采取其他的手段，强硬或是武力手段，捍卫国家主权完整与统一。」

在谈及台湾议题时，何雷再次强调中国的一贯政策是「以最大誠意、最大耐心爭取和平統一」，但不绝不承诺放弃使用武力。何雷还称，中国统一台湾没有时间表，「擦枪走火责任完全在台湾」，中方采取的手段主要取决于外部势力干涉程度以及台湾当局的行径。

香山论坛开幕前，何雷在接受中官媒《环球时报》专访前也曾表示，中国政府一旦迫不得已使用武力解决台湾问题，将是一场「合法之战、正义之战」，「挑起这场战争的责任完全在台湾当局，在 『台独』分裂分子，在外部干涉势力」。

台湾国防部：掌握共军各种行动方案

据中央社报道，对于哈马斯领导人称中国考虑对台湾进行类似攻击，台湾国防部情次室情研中心情报官罗正宇周一在例行记者会上回应道：「我们都知道恐怖主义危害国际安全甚剧，印太地区的整个安全与繁荣也攸关全球的发展与稳定，我们国军会持续依照这个敌情的威胁，来强化自我的防御能力，也积极与友盟合作，来提升吓阻力量，来适应各项的威胁与挑战。」

台湾国防部发言人孙立方则表示，中共是目前台湾面临最重要的国安威胁，不管偷袭或其他文攻武吓，台湾国军对于中共所有可能采取的行动，都进行非常缜密分析跟观察，也透过各种手段掌握情报，将应对方式纳入突发状况处置规定里面。

他指出，台湾国军「以料敌从宽态度看待中共所有可能采取的行动，同时已掌握共军各种可能行动方案，并能适切应处」。

（综合报道）

专访：打击哈马斯有助于遏制中国

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。