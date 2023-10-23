 哈马斯、真主党和以色列国防军的军力对比 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2023

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哈马斯、真主党和以色列国防军的军力对比

以色列军队拥有先进的军事技术，而哈马斯和真主党则专注于不对称战争。哈马斯、真主党和以色列国防军的军事能力比较起来，究竟如何？

美国支持以色列；哈马斯（如图）和真主党则得到来自伊朗的支持

美国支持以色列；哈马斯（如图）和真主党则得到来自伊朗的支持

（德国之声中文网）10月7日哈马斯针对以色列的恐怖袭击和以色列军队在加沙地带的报复行动正在推动中东为更广泛的冲突做好准备。

包括总理内塔尼亚胡在内的以色列官员发誓要摧毁哈马斯以色列国防军已在加沙地带围墙外布置了部队、坦克和大炮，为陆地进攻做准备。

黎巴嫩激进组织真主党和以色列国防军在以色列北部发生的小规模冲突引发了人们对加沙冲突可能蔓延到另一条战线的担忧。

哈马斯和真主党均被美国、欧盟和其他一些国家政府列为恐怖组织。据外界所知，哈马斯和真主党擅长不对称战争。

由于没有可靠的消息来源，有关这两个极端组织战斗力的信息无法核实。但可以肯定的是，这两个组织在过去几年中都扩充了武器库。如果在人口稠密的加沙地带展开地面行动，真主党从北部发起进攻的话，将对以色列军队构成挑战。

下面我们来看看哈马斯、真主党和以色列国防军的军事能力。

哈马斯：用加沙地道作掩护

哈马斯成立于1987年的一场起义，当时数千名巴勒斯坦人抗议以色列占据约旦河西岸和加沙地带。创始人亚辛（SheikhAhmedYassin）是一名隶属于穆斯林兄弟会政治运动的巴勒斯坦神职人员。

多年来，哈马斯发展了军事基础设施并增强了实力，提高了其炮弹射程和武器装备能力。

以色列之敌哈马斯

哈马斯还在加沙地带以及以色列和埃及部分地区地下挖掘了复杂的地道系统。这些地道旨在隐藏和掩护武装分子，使以色列国防军难以追踪和找到他们。如此一来，哈马斯可以在地面入侵的情况下对以色列军队发动突然袭击。

到2021年，哈马斯展现出在为期11天的战争中向以色列发射4000多枚火箭弹的军事能力。

哈马斯的军事部门--伊兹-阿丁-卡萨姆旅（Izzad-Dinal-Qassam Brigades），通常被称为卡萨姆旅（al-Qassam Brigades）--对其战斗人员的确切人数仍然守口如瓶。不同消息来源提供的数字从7000到50000人不等。

一位接近哈马斯的匿名消息人士去年10月告诉路透社，该组织拥有一所提供专业培训（包括网络安全）的军事学院，以及一个拥有4万名成员的军事联队和一支海军突击队。

据悉，这些旅拥有大量轻武器，包括简易火箭、迫击炮和其他爆炸物。此外，该联队拥有反坦克导弹和肩射防空导弹（便携式防空系统），使其跻身世界上装备最精良的游击队式武装组织之列。

哈马斯领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）在2022年接受半岛电视台阿拉伯语频道采访时说：“我们有本地制造的火箭，但远程火箭来自国外，经由埃及从伊朗、叙利亚和其他来源进口。”

据路透社10月报道，哈马斯从各种不透明的渠道获得加密货币和现金资助，其中包括涉及慈善机构的一个全球网络。

什叶派的真主党在黎巴嫩拥有重要的政治和军事影响力

什叶派的真主党在黎巴嫩拥有重要的政治和军事影响力

真主党：强大的非国家军队

真主党是一个总部位于黎巴嫩的什叶派政治运动组织，于1982年以色列进攻黎巴嫩期间成立。该组织拥有强大的军事力量，被认为是世界上武装最强大的非国家行动体之一。

2021年，真主党领导人纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）声称该组织拥有10万名战士。然而，专家们认为这个数字有些夸张，估计该民兵组织的实际兵力大约在1.5万到2万名训练有素的战士之间，并有可能补充多达3万名兼职成员。

据报道，真主党的主要支持者伊朗向该民兵组织提供了射程更远、精度更高的火箭弹，能够对以色列的基础设施造成重大破坏，并阻碍以色列地中海沿岸的海上交通。

但真主党的大部分武器都是小型、便携、无制导的地对地火箭炮。尽管如此，真主党的这些武器数量之多仍能对规模更大、技术更先进的军队形成威慑。例如，真主党可以同时部署成群的无人机攻击单一目标，以压制以色列的防空系统。

此外，真主党还拥有俄罗斯SA-22等防御系统，可以打击飞机、直升机、弹道导弹、巡航导弹以及无人机。这些军事资产对严重依赖空中优势的以色列军队构成了巨大挑战。

纳斯鲁拉曾多次表示，他的民兵有能力成为以色列的强大对手。然而，以色列国防军仍占上风。在2006年的战争中，真主党向以色列发射了数千枚火箭弹。这场冲突造成黎巴嫩约1200人丧生，其中大部分是平民。而以色列的伤亡人数不到160人，其中大部分是士兵。

如果与哈马斯、真主党发生不对称战争，以色列国防军的武器库将面临挑战

如果与哈马斯、真主党发生不对称战争，以色列国防军的武器库将面临挑战

以色列国防军：精锐部队

根据评估部队数量、武器装备、技术和财政资源等因素的数据库“全球火力指数”（Global Firepower Index）判断，以色列国防军是世界上最强大的军队之一。

以色列的武器库包括先进的导弹艇、坦克、攻击型直升机和大型无人战斗机队。但以色列国防军的主要优势在于其空军，主要由美国尖端飞机组成，包括数百架F-16和F-35战斗机。

此外，以色列国防军还拥有大量自主“徘徊弹药”，即自杀式无人机，包括Harop和Harpy型号，可以跟踪和消除移动目标。

根据“全球火力指数”，以色列国防军拥有16万9500名现役军人。最近，以色列当局从总共46万名18至40岁的非阿拉伯公民中召集了约36万名预备役军人接受年度培训。

斯德哥尔摩国际和平研究所的一份报告显示，2022年以色列将拨款234亿美元用于国防。美国也进行了有力的支持，自2017年以来每年向以色列提供约30亿美元的外国援助，其中大部分援助用于军事。

作为对10月7日以色列遭受哈马斯恐怖袭击事件的回应，美国迅速向该地区部署了军舰和飞机。

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