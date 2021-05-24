哈马斯炸弹威胁? 德总理斥白俄罗斯胡说

(德国之声中文网) 白俄罗斯当局周一 (5月24日)声称，由于巴勒斯坦恐怖组织哈马斯的炸弹威胁，飞越其领空的班机面临危险，才做出昨日一系列行动。不过哈马斯发言人巴尔胡姆 (Farzi Barhoum)拒绝了这一说法，并表示该组织没有对客机发出任何威胁。德国总理默克尔也表示，白俄罗斯政府对这一事件的描述 「完全不可信」。

26岁的反对派流亡记者普罗塔塞维奇23日搭乘瑞安航空从希腊雅典前往立陶宛维尔纽斯的班机，当飞机在白俄罗斯领空时，白俄罗斯称机上有炸弹，并派军方出动了一架战斗机伴飞，要求该班机降落在明斯克机场，强行改变其航线。最后普罗塔塞维奇和他的女友萨佩加 (Sofia Sapega)等人被拘留。

欧盟集团24日呼吁白俄罗斯当局释放他们，并敦促国际民用航空组织调查这一事件。一些欧洲领导人将这一事件描述为白俄罗斯对客机的「劫持 」或 「强盗行为」。

美国总统拜登对欧盟制裁的消息表示欢迎，并说他的政府正在研究 「适当的选择，以便与欧盟密切协调，问责有关人员」。

在一份声明中，拜登将瑞安航空航班改道的行为描述为 「令人愤慨 」和 「可耻」。拜登说：「我和许多人一样，呼吁进行国际调查，以确定该案件的完整事实。」

白俄罗斯声称，西方国家出于政治原因对该事件进行了「毫无根据的指责」。作为白俄罗斯的盟友，俄罗斯也为明斯克对「危机的处理」进行了辩护。

瑞安航空的飞机在白俄罗斯领空边缘附近被迫改变航线。图为瑞安航空航班所走路线的地图

欧盟宣布制裁

作为回应，欧盟周一(5月24日)同意对白俄罗斯实施新的制裁。欧盟领导人在布鲁塞尔的峰会上批准同意，禁止白俄罗斯航空班机飞越欧盟领空。欧盟呼吁欧洲当局「采取必要措施，禁止白俄罗斯航空公司飞越欧盟领空，并阻止其进入欧盟机场」。他们还要求欧盟的航空公司不要飞越白俄罗斯领空。

在欧盟发表声明后，荷兰航空公司KLM宣布将停止飞越白俄罗斯。德国汉莎航空公司24日也做出同样表示，直到进一步通知才会改变。同时还有拉脱维亚航空公司、波罗的海航空公司和斯堪的纳维亚航空公司SAS都做出类似的决定。

此外，乌克兰政府也停止了乌克兰和白俄罗斯之间的航班，并指示乌克兰飞机不要飞越白俄罗斯的领空。英国也已下令英国飞机避免飞越白俄罗斯。

官媒播「忏悔」视频

白俄罗斯国家电视频道24日播放了一段视频，普罗塔塞维奇说，自己健康状况良好，并称自己在去年组织明斯克的大规模抗议活动，表示正在配合当地官员调查。

他说:「昨天，我在明斯克国家机场被内务部的官员逮捕......。我在明斯克的第一拘留所。我可以说，我没有健康问题，包括心脏或任何其他器官。」

他也说：「相关人员对我的态度是尽可能正确的，并符合法律规定。我会继续与调查人员合作，也承认在明斯克市组织了大规模骚乱。」

26岁的普罗塔塞维奇在视频中身穿黑色连帽衫，坐在一张桌子后面，身边放着一包香烟。在他的额头上可以看到一些黑色的标记。

针对这段视频，白俄罗斯反对派齐哈努斯卡娅 (Sviatlana Tsikhanouskaya)表示，普罗塔塞维奇是受到压力才这么做。

她说:「这是他在身心压力下拍出的影片，我要求立即释放他和所有政治犯。」

(法新社、德新社、路透社)

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