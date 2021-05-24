 哈马斯炸弹威胁? 德总理斥白俄罗斯胡说 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2021

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哈马斯炸弹威胁? 德总理斥白俄罗斯胡说

白俄罗斯拦截飞越领空班机以逮捕记者一事持续发酵，欧盟宣布对白俄罗斯实施制裁。这时，遭抓捕的记者也出现在官媒上表示「忏悔」。

Symbolbild | Vorfall in Belarus | Lufthansa-Flieger durfte wegen einer angeblichen Terrorwarnung in Minsk nicht starten

白俄罗斯的航空公司将被禁止在欧盟境内飞行。图为一架在莫斯科的白俄罗斯航空公司的飞机。

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全球政要都强烈谴责白俄罗斯强令一架爱尔兰民航机中途降落、逮捕机上反对派人士罗曼·普罗塔塞维奇。对此，德国之声记者Miodrag Soric不禁发问，何时方能看到真正让对方疼痛的制裁？

白俄罗斯了为抓捕反对当局的记者，称一架飞越领空的客机上有炸弹，还派出战机拦截，现在多国都向白俄罗斯发出抗议。

白俄罗斯记者普罗塔塞维奇遭到当局以离奇的方式逮捕后，同班机上的一名乘客描述了他当时的反应。

据多家媒体援引白俄罗斯反对派消息，一架从希腊飞往立陶宛的民航班机在飞越白俄罗斯领空时，被强制要求降落。机上搭载的一名白俄罗斯流亡反对派人士随后在明斯克机场遭到拘捕。

(德国之声中文网)  白俄罗斯当局周一 (5月24日)声称，由于巴勒斯坦恐怖组织哈马斯的炸弹威胁，飞越其领空的班机面临危险，才做出昨日一系列行动。不过哈马斯发言人巴尔胡姆 (Farzi Barhoum)拒绝了这一说法，并表示该组织没有对客机发出任何威胁。德国总理默克尔也表示，白俄罗斯政府对这一事件的描述 「完全不可信」。

26岁的反对派流亡记者普罗塔塞维奇23日搭乘瑞安航空从希腊雅典前往立陶宛维尔纽斯的班机，当飞机在白俄罗斯领空时，白俄罗斯称机上有炸弹，并派军方出动了一架战斗机伴飞，要求该班机降落在明斯克机场，强行改变其航线。最后普罗塔塞维奇和他的女友萨佩加 (Sofia Sapega)等人被拘留。

欧盟集团24日呼吁白俄罗斯当局释放他们，并敦促国际民用航空组织调查这一事件。一些欧洲领导人将这一事件描述为白俄罗斯对客机的「劫持 」或 「强盗行为」。

美国总统拜登对欧盟制裁的消息表示欢迎，并说他的政府正在研究 「适当的选择，以便与欧盟密切协调，问责有关人员」。

在一份声明中，拜登将瑞安航空航班改道的行为描述为 「令人愤慨 」和 「可耻」。拜登说：「我和许多人一样，呼吁进行国际调查，以确定该案件的完整事实。」

白俄罗斯声称，西方国家出于政治原因对该事件进行了「毫无根据的指责」。作为白俄罗斯的盟友，俄罗斯也为明斯克对「危机的处理」进行了辩护。

Infografik Karte Flugroute von Ryanair 4978 EN

瑞安航空的飞机在白俄罗斯领空边缘附近被迫改变航线。图为瑞安航空航班所走路线的地图

欧盟宣布制裁

作为回应，欧盟周一(5月24日)同意对白俄罗斯实施新的制裁。欧盟领导人在布鲁塞尔的峰会上批准同意，禁止白俄罗斯航空班机飞越欧盟领空。欧盟呼吁欧洲当局「采取必要措施，禁止白俄罗斯航空公司飞越欧盟领空，并阻止其进入欧盟机场」。他们还要求欧盟的航空公司不要飞越白俄罗斯领空。

在欧盟发表声明后，荷兰航空公司KLM宣布将停止飞越白俄罗斯。德国汉莎航空公司24日也做出同样表示，直到进一步通知才会改变。同时还有拉脱维亚航空公司、波罗的海航空公司和斯堪的纳维亚航空公司SAS都做出类似的决定。

此外，乌克兰政府也停止了乌克兰和白俄罗斯之间的航班，并指示乌克兰飞机不要飞越白俄罗斯的领空。英国也已下令英国飞机避免飞越白俄罗斯。

Screenshot Roman Protasevich telegram Video Nexta

普罗塔塞维奇的「忏悔」视频后来也被放到Telegram的几个频道上，引起关注。

官媒播「忏悔」视频

白俄罗斯国家电视频道24日播放了一段视频，普罗塔塞维奇说，自己健康状况良好，并称自己在去年组织明斯克的大规模抗议活动，表示正在配合当地官员调查。

他说:「昨天，我在明斯克国家机场被内务部的官员逮捕......。我在明斯克的第一拘留所。我可以说，我没有健康问题，包括心脏或任何其他器官。」

他也说：「相关人员对我的态度是尽可能正确的，并符合法律规定。我会继续与调查人员合作，也承认在明斯克市组织了大规模骚乱。」

26岁的普罗塔塞维奇在视频中身穿黑色连帽衫，坐在一张桌子后面，身边放着一包香烟。在他的额头上可以看到一些黑色的标记。

针对这段视频，白俄罗斯反对派齐哈努斯卡娅 (Sviatlana Tsikhanouskaya)表示，普罗塔塞维奇是受到压力才这么做。

她说:「这是他在身心压力下拍出的影片，我要求立即释放他和所有政治犯。」

(法新社、德新社、路透社)

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