哈马斯火箭袭击以色列 以军宣布进入战争状态

（德国之声中文网）据德新社报道，哈马斯军事首领德伊夫（Mohammad Deif）在一份简短的录音声明中宣布开始“阿克萨洪水军事行动”（Al-Aqsa Flood），旨在结束以色列的“侵犯行为”。

美联社表示，德伊夫声称：“我们决定说，我们受够了。”

巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体“哈马斯”（全称“伊斯兰抵抗运动”）被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

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“我们将自卫”

以色列军方称，加沙地带的巴勒斯坦武装分子周六（10月7日）向以色列发射了数十枚火箭弹。包括特拉维夫在内的以色列多个城市拉响了警报。哈马斯则宣称，已经从加沙地带发射了5000多枚火箭弹。

以色列军方在社媒X（前推特）的一个帖子中写道，全国各地的以色列人“被警报声吵醒，哈马斯从加沙向他们发射火箭弹”。

以色列国防军（即以色列军队）表示：“我们将自卫。” 以色列军队在周六宣布进入战争状态。

目击者称，作为回应，以色列空军炮击了加沙的目标。以色列军队发言人证实了该消息。

以色列军方称，在火箭弹袭击期间，数名巴勒斯坦武装人员进入以色列境内。以色列军方要求加沙地带周边地区的居民留在家中。目击者报告说，街道上发生了交火。

据德新社报道，以色列国防部发言人称，国防部长加兰特（Yoav Gallant）已批准动员预备役人员。几乎所有曾经服兵役的以色列居民都被分配到预备役部队，以便在紧急情况下提供增援。

以色列：至少22名以色列人丧生

袭击发生时，以色列正在庆祝犹太节日妥拉节（也称“诵经节”，Simchat Torah）。该节日庆祝诵读希伯来圣经《妥拉》的学年结束。

起初，救护服务机构以色列红大卫盾会（Magen David Adom）表示，有一名60岁的妇女遇难，她在盖德拉镇附近一栋建筑物被击中时受了致命伤。另有15人受伤，其中两人伤势严重。不过，晚些时候以色列公布了更高的死亡人数。

据美联社报道，以色列国家救援部门称，在本周六哈马斯的袭击中，至少22人丧生，还有数百人受伤。该数字将使哈马斯的这次袭击成为在以色列造成死亡人数最多的一次行动。

以色列总理内塔尼亚胡预计在今天晚些时候与国防高官举行磋商。发言人说，内塔尼亚胡在前往基里亚的途中，以便与安全机构领导人一起进行安全评估。

德国表示，“坚决谴责从加沙地带对以色列发动的恐怖袭击”，法国、捷克、乌克兰等国也抨击了“恐怖袭击”。欧盟也在周六谴责哈马斯对以色列的袭击，并呼吁立即停止暴力行为。

“哈马斯对以色列发动了战争”

据法新社报道，以色列国防部长加兰特在周六晚些时候的一份声明中说：“哈马斯今天上午犯下了严重错误，对以色列国家发动了战争。”他还表示，以色列军队正在各地“与敌人作战”。

以色列总理内塔尼亚胡也在视讯讲话中说：“以色列公民们，我们现在处于战争中”。

德新社的报道指出，这次来自加沙地带的大规模袭击出人意料。最近局势再次升级，特别是在约旦河西岸。自本周四以来，有四名巴勒斯坦人在袭击或与以军的对抗中丧生。

约旦河西岸的安全局势长期紧张。以色列在1967年接管了约旦河西岸和东耶路撒冷。巴勒斯坦人则要求在这些领土上建立独立的巴勒斯坦国。据联合国统计，加沙地带有200多万人生活在非常恶劣的环境下。

（德新社，法新社，美联社，路透社）

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