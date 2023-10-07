哈马斯火箭袭击以色列 以军宣布进入战争状态

（德国之声中文网）据德新社报道，哈马斯军事首领德伊夫（Mohammad Deif）在一份简短的录音声明中宣布开始“阿克萨洪水军事行动”（Al-Aqsa Flood），旨在结束以色列的“侵犯行为”。

美联社表示，德伊夫声称：“我们决定说，我们受够了。”

哈马斯（全称“巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动”）被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

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“我们将自卫”

以色列军方称，加沙地带的巴勒斯坦武装分子周六（10月7日）向以色列发射了数十枚火箭弹。包括特拉维夫在内的以色列多个城市拉响了警报。哈马斯则宣称，已经从加沙地带发射了5000多枚火箭弹。

以色列军方在社媒X（前推特）的一个帖子中写道，全国各地的以色列人“被警报声吵醒，哈马斯从加沙向他们发射火箭弹”。

以色列国防军（即以色列军队）表示：“我们将自卫。” 以色列军队在周六宣布进入战争状态。

目击者称，作为回应，以色列空军炮击了加沙的目标。以色列军队发言人证实了该消息。

以色列军方称，在火箭弹袭击期间，数名巴勒斯坦武装人员进入以色列境内。以色列军方要求加沙地带周边地区的居民留在家中。目击者报告说，街道上发生了交火。

据德新社报道，以色列国防部发言人称，国防部长加兰特（Yoav Gallant）已批准动员预备役人员。几乎所有曾经服兵役的以色列居民都被分配到预备役部队，以便在紧急情况下提供增援。

袭击发生在以色列“诵经节”

袭击发生时，以色列正在庆祝犹太节日妥拉节（也称“诵经节”，Simchat Torah）。该节日庆祝诵读希伯来圣经《妥拉》的学年结束。

据德新社报道，救护服务机构以色列红大卫盾会（Magen David Adom）说，一名60岁的妇女遇难，她在盖德拉镇附近一栋建筑物被击中时受了致命伤。另有15人受伤，其中两人伤势严重。

以色列总理内塔尼亚胡预计在今天晚些时候与国防高官举行磋商。发言人说，内塔尼亚胡在前往基里亚的途中，以便与安全机构领导人一起进行安全评估。

德国表示，“坚决谴责从加沙地带对以色列发动的恐怖袭击”，法国、捷克、乌克兰等国也抨击了“恐怖袭击”。欧盟也在周六谴责哈马斯对以色列的袭击，并呼吁立即停止暴力行为。

“哈马斯对以色列发动了战争”

据法新社报道，以色列国防部长加兰特在周六晚些时候的一份声明中说：“哈马斯今天上午犯下了严重错误，对以色列国家发动了战争。”他还表示，以色列军队正在各地“与敌人作战”。

以色列总理内塔尼亚胡也在视讯讲话中说：“以色列公民们，我们现在处于战争中”。

德新社的报道指出，这次来自加沙地带的大规模袭击出人意料。最近局势再次升级，特别是在约旦河西岸。自本周四以来，有四名巴勒斯坦人在袭击或与以军的对抗中丧生。

约旦河西岸的安全局势长期紧张。以色列在1967年接管了约旦河西岸和东耶路撒冷。巴勒斯坦人则要求在这些领土上建立独立的巴勒斯坦国。据联合国统计，加沙地带有200多万人生活在非常恶劣的环境下。

（德新社，法新社，美联社，路透社）

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