哈马斯恐袭：外籍受害者多为泰籍外劳

（德国之声中文网）Kong Saelao对于自己在以色列的工作很自豪。每天早晨，这名年轻的外籍工人会骑着电动自行车到田里采摘鳄梨直至日落。他会将工资寄给远在泰国的妻子，并在郁郁葱葱的果树间留下开心的自拍照。他的妻子Suntree对德国之声说：「我们计划盖一间房子，建立一个家庭。」但这个梦想在10月7日破灭。极端伊斯兰恐怖组织哈马斯袭击了位于Khirbet Mador的种植园，将这名26岁的客工挟持至距离该地不远的加沙地带。自此之后音讯全无。

根据最新数据，哈马斯挟持的220名人质中有54名泰国人。此外，以色列政府表示，自以哈冲突开始以来有24名泰国人丧生。在此次哈马斯恐袭中，除了以色列外，没有其他国家的伤亡人数超过泰国。

政治立场中立

在以色列的泰籍工人基本上保持政治立场中立，大多独来独往。Kong的妻子表示，丈夫几乎只和泰国人来往。「为什么偏偏是他？他只是一个想赚钱的无辜工人。」

在泰国国内，许多人不明白为何有如此多泰国人受到波及。知名政治学者蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）在《曼谷邮报》上用「难以理解」来形容哈马斯的袭击。据几名泰国幸存者表示，他们是被锁定攻击的目标。蒂提南在其专栏中推测，或许巴勒斯坦人「对农场里的泰国工人感到愤怒，因为泰籍劳工的工作本来也可以或应该由他们来做」。

为何许多泰国人在以色列务工？

目前尚不清楚哈马斯的恐怖袭击是否专门针对泰国人。但可以肯定的是，以色列的泰国劳工移民与以巴历史有关。

直至20世纪80年代末，在以色列田间从事低薪资农业劳动的主要是巴勒斯坦人。1987年第一次巴勒斯坦大起义后，情况发生了急剧转变。以色列在约旦河西岸和加沙地带实行禁足等措施导致劳动力短缺。以色列非政府组织「保护处境不利工人」（Kav LaOved）的拉德任斯卡娅（Assia Ladizhinskaya）表示，政府不得不招募外国工人，以「降低政治气氛及行政和军事安全决策对工业的影响」。

在90年代，泰国劳工成为以色列农业领域的主要支持力。最新调查显示，巴勒斯坦农民工的人数约为1万人，而以色列和哈马斯开战前，以色列农庄和果园里的泰籍劳工人数多达3万人。

泰国在中东冲突中的立场？

泰国政府在中东冲突中采取中立立场，即所谓的「竹子外交」，国家自身利益形成了牢固的根基扎根于土地，处理外交政策问题时如同竹子一般灵活有弹性。

东盟中的印度尼西亚、文莱和马来西亚等穆斯林国家没有与以色列建立外交关系，但泰国与以色列保持着密切联系。2012年，泰国与以色列签订双边协议，简化以色列对泰籍劳工的雇佣。同年，泰国承认巴勒斯坦为国家，并在联合国提出支持「两国方案」。上周五，联合国大会就立即实现加沙人道主义停火的决议案进行表决，泰国投下赞成票。

长期看来，哈马斯对泰国客工的残暴袭击并不会动摇泰国政府的立场。纽约大学阿布扎比分校政治学家Daungyewa Utarasint认为，泰国与伊斯兰世界，尤其是沙特阿拉伯之间有利可图的关系，使得这个佛教国家不愿冒险。她表示：「考虑到沙特刚刚中断了与以色列关系正常化谈判，如果泰国在这种情况下支持以色列会显得很奇怪。」去年，曼谷与利雅得恢复了冰封十多年多年的外交关系。

今年八月，泰国推出了「清真经济走廊」（HEC）以出口符合伊斯兰教规的商品。这些商品由泰国北大年府、也拉府、那拉提瓦府等穆斯林人口占多数的省份出口至中东。此外，今年10月底，数百名泰国穆斯林走上曼谷街头声援巴勒斯坦。政治学家Utarasint认为，「如果泰国政府站在以色列一边，可能会加深与泰国南部马来穆斯林社区的分歧」。

泰籍工人Katchakon Pudtason在哈马斯袭击中膝盖中弹

泰国力图将国民撤回

中东紧张局势导致以色列和泰国之间关系紧张，主要原因是两国在劳工撤离问题上立场不同。以色列试图通过延长签证和提供经济激励措施来阻止农田劳动力外流，泰国政府则正竭尽全力让尽可能更多国民返国。泰国总理塞塔（Srettha Thavisin）呼吁在以色列的泰国公民回国：「现在每天可以撤离1000名泰国人。我希望每个人都能回来。」迄今已有4500人成功撤离。

其中一名返回泰国的是40岁的Katchakon Pudtason，他很高兴能够回到自己的家园。他在以色列担任番茄采摘工人，曾不得不躲在货车车斗上逃离哈马斯的袭击。他在对德国之声说：「他们追赶我们并疯狂地射击。」 他在逃离过程中膝盖中弹，坐在他旁边的乘客则脸部中弹。在颠簸不平且尘土飞扬的道路上进行漫长追逐后，他们才成功逃脱袭击者。他的泰国同事因头部受伤而被送往以色列的重症监护室接受治疗，他则坐着轮椅回国。尽管他的膝盖伤口正在恢复，但他坚决不愿再回到以色列。

缺乏保护措施

Katchakon表示，他所任职的偏远农场的防护设施在哈马斯袭击之前就不完善。「我们的防空洞只是一些简单的混凝土管道。」 偶尔听到火箭弹和炮弹的声音时，他心想：「如果有一颗炸弹炸到我们，我们都死定了。」非政府组织「保护处境不利工人」也意识到这一问题，并建议农场工人在高风险的日子里不要工作，因为在火箭弹袭击时，尽管工人们能从遥远的田野里听到警报，但来不及寻找避难所。该组织的拉德任斯卡娅表示：「许多外籍工人的住所都不是具备现代化安全设施的高质量建筑。」

以色列如今承诺在农业地区建造430个新的避难所，以补充现有的600个避难所。以色列驻曼谷大使馆表示，已经拨款约470万欧元，用于补偿「截至年底仍在加沙边境地区工作的外国工人」。

泰国总理塞塔则亲自对以色列驻泰国大使萨吉夫（Orna Sagiv）表达了不满：「这是不可接受的。泰国人的生命受到威胁。」他对当地媒体表示，泰国政府计划向每位回国的泰国人支付1.5万泰铢（约合390欧元）赔偿，以减轻他们的经济损失。

回到泰国的Katchakon对于这类的财政支持表示欢迎。但如今面临失业，他还不知道未来该如何养活自己的家庭。「我有三、四名同事又回到以色列的农田里工作，现在以色列派出坦克保护他们。」对他而言，死里逃生后，在以色列务工的这一篇章已经彻底终结。

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