哈马斯恐袭以色列：1名中国工人确认丧生

（德国之声中文网）据香港电台援引以色列中华商会的消息，自周六哈马斯发动对以色列的恐怖袭击以来，至少已有两名失踪的中国籍工人丧生。此前有消息称，在当地有3名中国人中弹受伤，4名中国人处于失联状态。死者中有一名邹姓工人，来自江苏，35岁。家属已获悉消息，正等待处理后事。

以色列中华商会表示，事发时这名邹姓工人与其他两名工人一同乘坐一辆汽车，该车受到持枪者袭击后被遗弃在路边。以色列军队抵达现场后，通过设别和锁定车辆，确认相关人员的行踪和来历。商会称，进一步的消息还在落实当中。

网上还流传一段标有"以色列中华商会"的视频里，一名王姓先生讲述他在10月7日遭遇哈马斯恐怖袭击的经历。当时，他被要求双手抱头趴在地上，但是对方在看出他们是中国人的情况下仍对他们开枪，他不幸身中两弹，后被以色列的急救直升机救走送到医院救治。另外一名同行工友一起下车时被枪击倒，当时他听到了工友中枪后的惨叫，之后两人失去联系。

以色列国防部长：围困“人形禽兽”

中国外交部发言人汪文斌周二（10月10日）在例行记者会上就以色列当地中国公民情况时斌表示，鉴于当地安全形势瞬息万变，有关信息正在持续核实了解当中。外交部已指导相关驻外使领馆，全力搜救失联人员、救治伤员，敦促外方采取有效措施，保障中国公民和机构安全。据了解，中方伤员正在医院接受治疗，情况总体稳定。

汪文斌还说，建议中国公民暂勿前往以色列和巴勒斯坦。如遇紧急情况及时与驻以色列使馆、驻巴勒斯坦办事处联系寻求帮助。"如有中国公民现阶段自愿离开，我们将在安全有保障的前提下，全力提供协助。"

周三，以色列军方称在其国土上又击毙了18名哈马斯武装恐怖分子，一天前，已有1500名哈马斯武装分子在以色列遭到同样的命运。截止到目前，在以色列被残杀的人数已超过1200人，而以色列对加沙的空袭已造成900多人丧生。以色列几十万大军已集结在加沙边境线，军方称"已做好准备，随时待命完成赋予我们的使命"。

（综合报道）

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