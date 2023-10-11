哈马斯恐袭以色列：中方确认3名中国公民丧生

（德国之声中文网）在10月12日的例行记者会上，中国外交部发言人汪文斌就记者有关巴以冲突期间中国公民伤亡情况表示，据了解，目前已确认有3名中国公民在冲突中不幸遇难，2人失联，数人受伤。他说，“我们对遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属和伤者表示诚挚慰问”，并表示，中国有关驻外外交机构正全力协调救治伤员，做好遇难者善后工作，敦促外方全力搜救失联人员，采取一切有效措施，保障中方人员和机构安全。

10月11日，香港电台援引以色列中华商会的消息称，自周六哈马斯发动对以色列的恐怖袭击以来，至少已有两名失踪的中国籍工人丧生。此前还有消息称，在当地有3名中国人中弹受伤，4名中国人处于失联状态。死者中有一名邹姓工人，来自江苏，35岁。家属已获悉消息，正等待处理后事。

以色列中华商会表示，事发时这名邹姓工人与其他两名工人一同乘坐一辆汽车，该车受到持枪者袭击后被遗弃在路边。以色列军队抵达现场后，通过设别和锁定车辆，确认相关人员的行踪和来历。商会称，进一步的消息还在落实当中。

网上还流传一段标有"以色列中华商会"的视频里，一名王姓先生讲述他在10月7日遭遇哈马斯恐怖袭击的经历。当时，他被要求双手抱头趴在地上，但是对方在看出他们是中国人的情况下仍对他们开枪，他不幸身中两弹，后被以色列的急救直升机救走送到医院救治。另外一名同行工友一起下车时被枪击倒，当时他听到了工友中枪后的惨叫，之后两人失去联系。

以色列国防部长：围困“人形禽兽”

中国外交部发言人汪文斌周二（10月10日）在例行记者会上就以色列当地中国公民情况时表示，鉴于当地安全形势瞬息万变，有关信息正在持续核实了解当中。据了解，中方伤员正在医院接受治疗，情况总体稳定。汪文斌还说，建议中国公民暂勿前往以色列和巴勒斯坦。如遇紧急情况及时与驻以色列使馆、驻巴勒斯坦办事处联系寻求帮助。"如有中国公民现阶段自愿离开，我们将在安全有保障的前提下，全力提供协助。"

周三，以色列军方称在其国土上又击毙了18名哈马斯武装恐怖分子，一天前，已有1500名哈马斯武装分子在以色列遭到同样的命运。截止到目前，在以色列被残杀的人数已超过1200人，而以色列对加沙的空袭已造成900多人丧生。以色列几十万大军已集结在加沙边境线，军方称"已做好准备，随时待命完成赋予我们的使命"。

（综合报道）

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