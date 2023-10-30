哈马斯恐袭中失踪德国22岁女性已死亡

（德国之声中文网）在10月7日恐怖组织哈马斯向以色列发动袭击中失踪的22岁德国女性沙妮·路克（Shani Louk）的母亲雷卡达·路克（Ricarda Louk）表示，女儿已经死亡。这位母亲向德新社表示，以色列军方周日至周一夜间向她告知了这一消息。

雷卡达·路克表示，迄今为止并未找到女儿的遗体，但找到了头骨的一块碎片，由此进行了DNA检测。沙妮·路克的父母此前提供了必要的比照材料。这位母亲估计，女儿早在10月7日当日就已死亡，有可能是在恐怖袭击中被击中头部。

沙妮·路克的家人表示，她是在以色列一场音乐节上被哈马斯打死的。在互联网传播的图片和视频曾显示她的身体倒在一辆皮卡上。她的一部分在德国巴符州生活的家人曾估计，沙妮·路克受了重伤，但还活着，被扣押在加沙地带。其家人此后一直致力于让所有人质获释。

以色列军方称，至少239人被哈马斯暴力劫持。此外，有40人自哈马斯10月7日恐袭以来仍处于失踪状态。由于许多在恐袭中罹难者的遗体严重受损，识别工作仍未结束。

雷卡达·路克表示，尽管这一消息十分可怕，但至少现在知道了情况。"至少她没有承受痛苦。"

哈马斯恐袭幸存者："到处是尸体残骸"

恐怖组织哈马斯10月7日在以色列制造了一场屠杀。在屠杀中以及之后的数日，以色列已有超过1400人死亡。超过230人被哈马斯劫持至加沙地带。

据德新社报道，19岁的以色列人科恩（Noam Cohen）是那场音乐节上的幸存者。他讲述说，他与二三十个参加音乐节的人藏在一个公共汽车站的防空洞里。他说，恐怖分子向防空洞内投掷了多枚手榴弹。他记忆中有枪声、鲜血和尸体的残骸。"我看到我旁边的人如何爆炸，不断不断地发生，到处是尸体残骸。"他表示，藏在防空洞里的二十多人中，最多只有三四人生还。

另一名幸存者则讲述，袭击者将汽车中的人活活烧死。他本人则受到乘空降伞的恐怖分子从空中开枪射击。

此外，恐怖分子还在以色列边境地区多个地点进行了屠杀。以色列政府提供的图片上可以看到被残酷杀害和焚烧的儿童以及被斩首的死难者。

以色列：哈马斯使用平民当"人盾"

以色列军方周一（10月30日）称，其地面部队向加沙地带挺进中打死数十名恐怖分子。以军方表示，敌人企图从建筑物和隧道中袭击以色列士兵，与地面部队配合的一架战斗机轰炸了一栋有20余名哈马斯恐怖分子在内的楼房。以军方称，过去数日，共对600余个恐怖主义目标进行了袭击，其中包括武器库、数十个反坦克导弹发射点以及哈马斯的窝点和据点。据美国电视台CNN评估空中画面，以军方目前向加沙地带挺进了约三公里。加沙地带长约40公里，宽约6-14公里。

以军方看来并未实施突然的大规模打击，而是逐步推进对哈马斯的地面攻势。

哈马斯控制下的巴勒斯坦卫生部门则宣布，自开战三周以来，已有超过8000名巴勒斯坦人死亡。

尽管以色列数周来敦促加沙地带北部平民前往南部安全地带，但以色列媒体报道称，哈马斯将约3万人集中在Shifa医院附近，作为"人盾"，以此阻止以色列对位于该医院地下的哈马斯指挥部进行攻击。

以色列称将大幅增加救援物资

以色列政府相关部门周日向媒体表示，未来数周救援物资运送量将"大幅提高"。该机构官员表示，加沙地带的水供应不是"正常水平"，但可以满足人道主义需要。这名官员还表示，据以色列方面信息，加沙地带不存在食品短缺的问题。

美国总统拜登周日分别与以色列总理内塔尼亚胡以及埃及总统塞西通电话，以促成更多救援物资运抵加沙。周日有33辆卡车进入加沙地带，是开战以来最多的。运送物资包括水、食品和药品。

据联合国数据，自10月7日以来，共有117辆运送给救援物资的卡车进入加沙地带。联合国称，尽管数量很少，但这些物资仍对加沙地带的卫生等状况扮演"决定性的角色"。联合国称，每天至少需要100辆卡车以满足220万人的需要。战争爆发前，工作日平均每天有500辆卡车进入加沙地带。

周日，数千人闯入联合国在加沙地带的食品仓库及分发点，抢走了面粉等救援物资。联合国救济工作人员表示，这是令人忧虑的迹象，显示战争爆发以及加沙地带被围三周之际，社会秩序正在逐渐崩溃。

德国总理肖尔茨为联大投票辩护

德国总理肖尔茨周日就德国在联合国有关加沙地带决议中投弃权票作出辩护。他强调，在有关该决议的谈判中，德国所重视的是，不能忽略哈马斯发动残酷攻击杀害许多平民--包括孩童、婴儿和老人这一点。忽略这一点是不能接受的，德国将"明确支持以色列的自卫权"。

联合国上周五的相关决议中没有对哈马斯发动恐怖袭击触发战争作出明确谴责。在投票中，120个国家赞成，45国弃权，14国投反对票--其中包括美国和多个较小的欧盟国家，如奥地利、捷克和匈牙利。该决议案以三分之二多数获得通过。以色列驻德国大使对德国投弃权票表示失望。

（德新社）

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